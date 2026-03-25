Thời trang 24/7

Đánh thức nét kiêu kỳ cùng chân váy bí ngô bồng bềnh

Tiffany Trần
25/03/2026 20:00 GMT+7

Chân váy bí ngô bồng bềnh chính là vũ khí bí mật giúp phái đẹp đánh thức nét kiêu kỳ, sang chảnh và khẳng định gu thẩm mỹ độc bản trong mọi bản phối thời thượng.

Không còn gò bó trong những thiết kế hóa trang xưa cũ, chân váy bí ngô hiện đại sở hữu phom dáng phồng nhẹ nhàng, tạo độ bồng bềnh tự nhiên giúp tôn vinh vòng hông và làm thon gọn đôi chân hiệu quả.

Đánh thức nét kiêu kỳ cùng chân váy bí ngô bồng bềnh- Ảnh 1.

Chân váy bí ngô dáng ngắn chất liệu vải thô đứng phom là lựa chọn hoàn hảo để bắt đầu bản phối trẻ trung. Chọn chiếc chân váy bí trắng với độ phồng rõ rệt ở phần gấu váy, sắc trắng tinh khôi không chỉ mang lại vẻ ngoài thanh khiết, dễ dàng phối cùng các kiểu áo yếm cách điệu nữ tính

ẢNH: @_KUCIUUN

Đánh thức nét kiêu kỳ cùng chân váy bí ngô bồng bềnh- Ảnh 2.

Chân váy bí ngô họa tiết chấm bi thu hút những cô gái yêu sự cổ điển. Những chấm bi nhỏ li ti trải dài trên nền vải voan mềm mại, phần cạp váy cao tôn dáng khoe khéo vòng eo thon gọn. Chỉ cần kết hợp cùng một đôi giày búp bê buộc dây xinh xắn, bạn đã sẵn sàng cho một chuyến picnic hay buổi hẹn hò đầy lãng mạn dưới nắng vàng

ẢNH: @_THUY.HG

Đánh thức nét kiêu kỳ cùng chân váy bí ngô bồng bềnh- Ảnh 3.

Chân váy bí ngô màu đen với phom dáng phồng điệu đà, mang lại vẻ ngoài năng động. Phối cùng áo blouse trắng xếp tầng điệu đà, chỉ cần một đôi giày bốt cổ ngắn sẽ giúp bạn khẳng định chất riêng thời trang mạnh mẽ, không hòa lẫn giữa đám đông

ẢNH: @_SANG_HIIIIII

Đánh thức nét kiêu kỳ cùng chân váy bí ngô bồng bềnh- Ảnh 4.

Chân váy bí ngô dáng dài là sự lựa chọn tinh tế cho những quý cô yêu thích phong cách kín đáo. Với độ dài qua gối và độ phồng vừa phải, thiết kế này mang đến vẻ đẹp đài các. Chất liệu vải voan đem lại sự thoải mái cho người mặc

ẢNH: @_KLINH2711

Đánh thức nét kiêu kỳ cùng chân váy bí ngô bồng bềnh- Ảnh 5.

Đối với những cô nàng công sở muốn đổi mới phong cách, chân váy bí ngô tông màu đen tối giản là sự lựa chọn không thể tinh tế hơn. Chân váy phom dáng phồng, không quá ngắn để tránh sự hở hang. Phối cùng áo choàng trắng và giày mũi nhọn dễ dàng sở hữu một diện mạo đầy tiểu thư nơi văn phòng

ẢNH: @_THUY.HG

Đánh thức nét kiêu kỳ cùng chân váy bí ngô bồng bềnh- Ảnh 6.

Chân váy bí ngô phối mắt xích là món đồ dành riêng cho những cô nàng muốn chiếm trọn spotlight. Độ bắt sáng của chất liệu kim loại kết hợp cùng dáng váy phồng độc đáo. Chỉ cần kết hợp cùng chiếc áo kiểu màu trắng, chiếc váy sẽ biến bạn thành tâm điểm của mọi cuộc vui

ẢNH: CLOSET BY YOU

Đánh thức nét kiêu kỳ cùng chân váy bí ngô bồng bềnh- Ảnh 7.

Chân váy bí ngô dáng ngắn màu đen với phom phồng đặc trưng dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu áo khác nhau như sơ mi, hoodie hay crop top để tạo nên những bản phối đa dạng

ẢNH: @_HNHANGG_05

Đánh thức nét kiêu kỳ cùng chân váy bí ngô bồng bềnh- Ảnh 8.

Chân váy bí ngô màu trắng với thiết kế phồng nhẹ nhàng ở phần gấu giúp chiếc váy bồng bềnh tự nhiên, tôn lên vòng hông thon gọn. Chỉ cần phối cùng áo polo đơn giản, bạn đã có ngay bộ trang phục thoải mái để ra ngoài vận động

ẢNH: THECIUSAIGON

 

Chân váy chân váy bí chân váy bí ngô áo crop top

