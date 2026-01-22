Dạo phố đầy phá cách với quần shorts cùng áo khoác

Chỉ với quần shorts và áo khoác, nếu biết cách lựa chọn phom dáng và kết hợp hợp lý, bạn hoàn toàn có thể tạo nên một diện mạo vừa cá tính, vừa thời thượng.
Áo khoác trench coat phom suông với thiết kế cầu vai nhọn. Bên trong diện áo len và quần shorts tối màu, kết hợp quần tất mỏng, mở ra khoảng giao thoa tinh tế giữa kín đáo và gợi cảm. Đôi giày mũi nhọn cổ cao đóng vai trò "điểm chốt" cho tổng thể tối giản nhưng không hề đơn điệu
ẢNH: @2PPI
Áo khoác da dáng ngắn với màu nâu trầm, phom vai gọn cùng khóa kéo kim loại tạo cảm giác chắc chắn nhưng không cứng nhắc. Quần shorts ôm gọn kết hợp quần tất mỏng giúp phần thân dưới liền mạch. Túi xách nâu và đôi bốt cùng tông áo mang lại sự hài hòa cho toàn bộ set đồ
ẢNH: @BUNNI.YUCI
Áo khoác da sáng màu với chất liệu dày dặn, phom boxy nhẹ với cổ áo tối màu tạo nên đường viền thị giác rõ ràng cho phần thân trên. Quần shorts tối giản giữ vai trò trung hòa sắc áo, đôi bốt cao cổ da trơn kết hợp trắng khiến tổng thể trở nên sắc nét mà vẫn giữ được sự mềm mại
ẢNH: @BABYMILKK
Áo khoác dáng rộng với bề mặt lông dày tạo độ phồng vừa phải, lớp áo bên trong với thiết kế suông nhẹ và chất liệu mềm, giữ vai trò cân bằng thị giác. Quần shorts nâu ngắn gọn kết hợp quần tất mỏng giúp phần dưới thêm phần cá tính và năng động
ẢNH: @BBYYBOOOO_
Tinh thần tự do, đầy phóng khoáng thể hiện qua áo khoác dáng rộng màu nâu đậm, chi tiết cổ lông sáng tạo nên độ tương phản vừa đủ, mang lại cảm giác ấm áp nhưng khỏe khoắn. Áo trắng ôm sát bên trong giúp tổng thể gọn gàng hơn, trong khi quần shorts cạp cao kết hợp thắt lưng giúp tôn đôi chân thon dài một cách tự nhiên
Không cần chi tiết cầu kỳ mà vẫn gây ấn tượng với áo khoác phồng gam màu be trung tính, cổ cao dựng nhẹ, giúp phần thân trên có cấu trúc nhưng vẫn mềm mại. Quần shorts tối màu ôm gọn kết hợp quần tất mỏng tạo nên sự liền mạch cho tổng thể. Nhấn nhá thêm kính đen và mũ nồi vừa đủ để định hình phong cách cá tính
ẢNH: @NHQUYNHNEE__
Áo khoác phao tối màu với độ phồng vừa phải tạo cảm giác mạnh mẽ cho phần thân trên. Quần shorts da ôm với thiết kế cạp cao, đi cùng thắt lưng kim loại mang lại điểm nhấn sắc lạnh. Loạt phụ kiện tối giản như đôi bốt cao cổ, mũ len tối màu hoàn thiện hình ảnh thời trang đường phố đầy phá cách
ẢNH: @OVXIIII
Áo khoác phao dáng ngắn với độ phồng vừa phải, giúp tổng thể gọn gàng nhưng vẫn cá tính. Quần shorts tối màu kết hợp quần tất mỏng tạo lớp chuyển mượt mà, trong khi túi xách và kính tối màu giúp tôn lên hình ảnh quý cô hiện đại
ẢNH: @POCKYNCHP
