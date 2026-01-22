Dạo phố đầy phá cách với quần shorts cùng áo khoác

Không cần chi tiết cầu kỳ mà vẫn gây ấn tượng với áo khoác phồng gam màu be trung tính, cổ cao dựng nhẹ, giúp phần thân trên có cấu trúc nhưng vẫn mềm mại. Quần shorts tối màu ôm gọn kết hợp quần tất mỏng tạo nên sự liền mạch cho tổng thể. Nhấn nhá thêm kính đen và mũ nồi vừa đủ để định hình phong cách cá tính