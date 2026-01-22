  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Dạo phố đầy phá cách với quần shorts cùng áo khoác

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
22/01/2026 20:00 GMT+7

Không cần phô trương chi tiết, áo khoác khi kết hợp với quần shorts tạo nên phong cách xuống phố đầy phá cách và độc đáo.

Chỉ với quần shortsáo khoác, nếu biết cách lựa chọn phom dáng và kết hợp hợp lý, bạn hoàn toàn có thể tạo nên một diện mạo vừa cá tính, vừa thời thượng. 

Sự linh hoạt của quần shorts cùng nét đứng dáng của áo khoác

- Ảnh 1.

Áo khoác trench coat phom suông với thiết kế cầu vai nhọn. Bên trong diện áo len và quần shorts tối màu, kết hợp quần tất mỏng, mở ra khoảng giao thoa tinh tế giữa kín đáo và gợi cảm. Đôi giày mũi nhọn cổ cao đóng vai trò "điểm chốt" cho tổng thể tối giản nhưng không hề đơn điệu

ẢNH: @2PPI

- Ảnh 2.

Áo khoác da dáng ngắn với màu nâu trầm, phom vai gọn cùng khóa kéo kim loại tạo cảm giác chắc chắn nhưng không cứng nhắc. Quần shorts ôm gọn kết hợp quần tất mỏng giúp phần thân dưới liền mạch. Túi xách nâu và đôi bốt cùng tông áo mang lại sự hài hòa cho toàn bộ set đồ

ẢNH: @BUNNI.YUCI

- Ảnh 3.

Áo khoác da sáng màu với chất liệu dày dặn, phom boxy nhẹ với cổ áo tối màu tạo nên đường viền thị giác rõ ràng cho phần thân trên. Quần shorts tối giản giữ vai trò trung hòa sắc áo, đôi bốt cao cổ da trơn kết hợp trắng khiến tổng thể trở nên sắc nét mà vẫn giữ được sự mềm mại

ẢNH: @BABYMILKK

- Ảnh 4.

Áo khoác dáng rộng với bề mặt lông dày tạo độ phồng vừa phải, lớp áo bên trong với thiết kế suông nhẹ và chất liệu mềm, giữ vai trò cân bằng thị giác. Quần shorts nâu ngắn gọn kết hợp quần tất mỏng giúp phần dưới thêm phần cá tính và năng động

ẢNH: @BBYYBOOOO_

- Ảnh 5.

Tinh thần tự do, đầy phóng khoáng thể hiện qua áo khoác dáng rộng màu nâu đậm, chi tiết cổ lông sáng tạo nên độ tương phản vừa đủ, mang lại cảm giác ấm áp nhưng khỏe khoắn. Áo trắng ôm sát bên trong giúp tổng thể gọn gàng hơn, trong khi quần shorts cạp cao kết hợp thắt lưng giúp tôn đôi chân thon dài một cách tự nhiên

ẢNH: @BUNNI.YUCI

- Ảnh 6.

Không cần chi tiết cầu kỳ mà vẫn gây ấn tượng với áo khoác phồng gam màu be trung tính, cổ cao dựng nhẹ, giúp phần thân trên có cấu trúc nhưng vẫn mềm mại. Quần shorts tối màu ôm gọn kết hợp quần tất mỏng tạo nên sự liền mạch cho tổng thể. Nhấn nhá thêm kính đen và mũ nồi vừa đủ để định hình phong cách cá tính

ẢNH: @NHQUYNHNEE__

- Ảnh 7.

Áo khoác phao tối màu với độ phồng vừa phải tạo cảm giác mạnh mẽ cho phần thân trên. Quần shorts da ôm với thiết kế cạp cao, đi cùng thắt lưng kim loại mang lại điểm nhấn sắc lạnh. Loạt phụ kiện tối giản như đôi bốt cao cổ, mũ len tối màu hoàn thiện hình ảnh thời trang đường phố đầy phá cách

ẢNH: @OVXIIII

- Ảnh 8.

Áo khoác phao dáng ngắn với độ phồng vừa phải, giúp tổng thể gọn gàng nhưng vẫn cá tính. Quần shorts tối màu kết hợp quần tất mỏng tạo lớp chuyển mượt mà, trong khi túi xách và kính tối màu giúp tôn lên hình ảnh quý cô hiện đại

ẢNH: @POCKYNCHP

 

áo khoác trench coat quần shorts áo khoác phao

Bài viết khác

Quần jeans và sơ mi, đẹp xuất sắc để đi chơi và đi làm

Quần jeans và sơ mi, đẹp xuất sắc để đi chơi và đi làm

Quần jeans ống rộng trở thành lựa chọn quen thuộc trong tủ đồ của phái đẹp

Quần jeans ống rộng trở thành lựa chọn quen thuộc trong tủ đồ của phái đẹp

Chất liệu denim và sức hút bền bỉ qua từng mùa mốt

Chất liệu denim và sức hút bền bỉ qua từng mùa mốt

Diện nguyên set đồ màu trắng khẳng định gu thẩm mỹ tối giản tinh tế

Diện nguyên set đồ màu trắng khẳng định gu thẩm mỹ tối giản tinh tế

Diện chân váy ngắn vào mùa lạnh theo cách thật thời trang

Diện chân váy ngắn vào mùa lạnh theo cách thật thời trang

Làm mới áo dài trong dòng chảy đương đại

Làm mới áo dài trong dòng chảy đương đại

Vàng trải nghiệm độc - lạ ‘khuấy đảo’ thị trường tết 2026

Vàng trải nghiệm độc - lạ ‘khuấy đảo’ thị trường tết 2026

Trang phục thắt đai phối quần tất định hình vóc dáng thon gọn

Trang phục thắt đai phối quần tất định hình vóc dáng thon gọn

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top