Đặt con người lên hàng đầu - giúp Sheraton Saigon Grand Opera được vinh danh toàn cầu

Khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera đã trở thành đại diện Việt Nam tiếp theo được Tập đoàn Marriott International trao giải thưởng cao nhất về văn hóa doanh nghiệp và quản trị nhân sự, vượt qua hơn 9300 khách sạn tại 144 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tọa lạc tại trung tâm TP.HCM, khách sạn Sheraton Saigon Grand Opera không chỉ là điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế mà còn là "ngôi nhà thứ hai" của hơn 800 nhân viên, được vận hành theo triết lý "Đặt con người lên hàng đầu" (Put People First) của Tập đoàn Marriott International.

Ngày 14.5 vừa qua, khách sạn được Tập đoàn Marriott International trao tặng giải thưởng Debbie Marriott Harrison TakeCare Award of Excellence, vinh danh đơn vị có sáng kiến nổi bật nhất hệ thống toàn cầu trong việc triển khai văn hóa "Đặt con người lên hàng đầu". Đây là phần thưởng xứng đáng sau một năm khách sạn triển khai hơn 250 hoạt động, từ sức khỏe thể chất, tinh thần đến tài chính cá nhân.

Văn hóa "TakeCare" - một khách sạn 5 sao cho khách, một môi trường 5 sao cho nhân viên

"TakeCare không chỉ là một chương trình dành cho nội bộ. Ở Sheraton Saigon Grand Opera, đó là một phần trong văn hóa của chúng tôi, nơi mỗi nhân viên được quan tâm toàn diện, từ công việc, sức khỏe thể chất và tinh thần đến con đường phát triển lâu dài", ông Julian Wong - Tổng giám đốc Sheraton Saigon Grand Opera chia sẻ. "Chúng tôi không coi nhân viên chỉ là một mắt xích trong hệ thống, mà là trái tim của khách sạn. Khi họ được truyền cảm hứng và nhận được sự hỗ trợ đúng cách, họ sẽ lan tỏa tinh thần ấy đến từng vị khách".

Trong năm vừa qua, Sheraton Saigon Grand Opera đã tổ chức hơn 250 hoạt động TakeCare với hơn 35.000 lượt tham gia, bao gồm cả nhân viên chính thức và nhân viên thời vụ. Bản thân ông Julian và đội ngũ quản lý đã trực tiếp tham gia những hoạt động trong chương trình TakeCare - từ lớp yoga buổi sáng, ngày hội thể thao đến các buổi "Cà phê cùng Tổng giám đốc" nhằm lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng nhân viên.

Các hoạt động TakeCare được triển khai toàn diện trên ba trụ cột: thể chất, tinh thần và tài chính. Theo đó, nhân viên được khuyến khích duy trì lối sống lành mạnh thông qua chế độ dinh dưỡng hợp lý trong từng bữa ăn do khách sạn cung cấp; các câu lạc bộ thể thao như cầu lông, bóng đá, bóng bàn, khiêu vũ; cùng những hoạt động vận động ngay trong khách sạn và tại địa điểm cộng đồng gần khu vực sinh sống. Về tinh thần, khách sạn tổ chức các lớp yoga, trị liệu âm thanh và xây dựng không gian thư giãn, đồng thời thúc đẩy văn hóa tôn trọng và gắn kết thông qua chương trình đào tạo giá trị cốt lõi "Living Our Core Values". Trong lĩnh vực tài chính, khách sạn hỗ trợ phúc lợi đa dạng và tổ chức các buổi tư vấn tài chính cá nhân, giúp nhân viên an tâm phát triển lâu dài.

Mô hình phát triển nhân sự bền vững trong ngành khách sạn

Những hoạt động hỗ trợ toàn diện của Sheraton Saigon Grand Opera dành cho đội ngũ nhân viên đang chứng minh rằng việc "đặt con người lên hàng đầu" hoàn toàn có thể trở thành chiến lược quản trị hiệu quả trong ngành dịch vụ khách sạn.

Theo số liệu thống kê mới nhất, 43% nhân viên có thâm niên từ 5 năm trở lên, một minh chứng rõ ràng cho môi trường làm việc ổn định, giàu tính gắn kết và được xây dựng dựa trên văn hóa "Đặt con người lên hàng đầu". Đội ngũ nhân sự tại đây có sự đa dạng cao về thế hệ, với 27% thuộc Gen Z và 45% thuộc Gen Y, cho thấy khả năng thích nghi linh hoạt của khách sạn với xu hướng thị trường lao động, cũng như sự hấp dẫn của môi trường làm việc đối với nhân sự ở nhiều giai đoạn phát triển nghề nghiệp khác nhau.

Các hoạt động như chương trình cố vấn nghề nghiệp, lớp hướng dẫn quản lý tài chính "We & School: MoneyDate", hỗ trợ tài chính cho gia đình… không chỉ dừng ở việc "chăm sóc" mà còn giúp nhân viên cảm thấy gắn bó, được lắng nghe và phát triển. Bên cạnh đó, chính sách thưởng theo hiệu suất giúp nhiều người có thêm thu nhập mỗi tháng.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo cho đội ngũ nhân viên, khách sạn còn tích cực lan tỏa tinh thần "TakeCare" tới cộng đồng địa phương. Sheraton Sài Gòn Grand Opera là đơn vị phong cách chiến dịch Road To Give 2023 tại Việt Nam, khách sạn đóng góp 103.488.888 VNĐ (khoảng 4.140 USD) cho tổ chức Operation Smile. Các câu lạc bộ thể chất của khách sạn cũng tích cực tham gia những giải đấu thể thao của địa phương như: Giải thi đấu cầu lông, giải giao lưu bóng đá, giải bowling.

Chị Mai Phạm - Trợ lý giám đốc nhân sự, nhân viên đã có hơn 20 năm làm việc ở nhiều vị trí thuộc tập đoàn Marriott, chia sẻ: "Từ ngày xuất phát là một nhân viên tuyến đầu đến khi đảm nhiệm vai trò quản lý, tôi luôn được trao quyền và hỗ trợ đúng lúc. Ở Marriott International, hành trình sự nghiệp của tôi không chỉ là trưởng thành hơn mỗi ngày, mà còn là đi sâu vào một văn hóa tử tế và bền vững."

Giải thưởng TakeCare Awards of Excellence 2024 dành cho Sheraton Saigon Grand Opera là minh chứng cho một sự thật giản dị nhưng mạnh mẽ: một đội ngũ hạnh phúc là điều kiện tiên quyết để tạo nên một thương hiệu khách sạn đẳng cấp. Trong hành trình đó, "TakeCare" không chỉ là một sáng kiến - đó là nền tảng để xây dựng đội ngũ chất lượng cao, bền vững và tận tâm.