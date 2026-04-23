Denim và cardigan cùng những bản phối casual đang 'mê mẩn' giới trẻ

Tiffany Trần
23/04/2026 10:00 GMT+7

Denim và cardigan đang trở lại mạnh mẽ, không chỉ như một xu hướng nhất thời mà còn trở thành 'ngôn ngữ mặc' quen thuộc của thế hệ trẻ yêu thời trang.

Denim và cardigan đang trở lại đầy cuốn hút trong tủ đồ của giới trẻ, nhưng không chỉ dừng ở xu hướng, sự kết hợp này còn gợi nhắc đến một phong cách sáng tạo đậm chất Pháp - nơi tinh thần đổi mới luôn song hành cùng tính ứng dụng.

Một phong cách tối giản, thanh lịch nhưng không kém phần năng động của thế hệ trẻ đương đại

ẢNH: @MARITHE_VN

Denim mang dấu ấn thập niên 90 với các phom dáng rộng, baggy hay cạp cao, nhưng được làm mới bằng kỹ thuật xử lý chất liệu hiện đại, tạo nên cảm giác mềm mại và linh hoạt hơn khi mặc. Đây chính là điểm giao thoa giữa quá khứ và hiện tại: giữ lại tinh thần phóng khoáng, đồng thời thích nghi với nhịp sống đương đại. Đi cùng denim, cardigan trở thành lớp áo hoàn hảo để hoàn thiện bản phối nhẹ nhàng, tối giản nhưng vẫn đủ tinh tế để tạo điểm nhấn.

Phiên bản quần jeans hiện đại, lấy cảm hứng từ xu hướng denim thập niên 90 tại Hàn Quốc

ẢNH: @MARITHE_VN

Áo thun kẻ sọc và chân váy ngắn - bộ trang phục theo phong cách casual dễ mặc. Các thiết kế này không chỉ đề cao tính ứng dụng mà còn tôn vinh phong cách thời trang cá tính cho người mặc

ẢNH: @MARITHE_VN

Bảng màu trung tính như xanh denim, be, kem hay xám tiếp tục khẳng định tinh thần tối giản đặc trưng, giúp người mặc dễ dàng biến hóa trong nhiều hoàn cảnh

ẢNH: @MARITHE_TH

Điều khiến những bản phối này “mê mẩn” giới trẻ nằm ở tư duy thiết kế mang đậm tinh thần Pháp: đề cao sự tự do, thanh lịch và khả năng ứng dụng lâu dài

ẢNH: @CHII.LLEE

Một chiếc quần jeans kết hợp cardigan dáng ngắn có thể tạo nên vẻ ngoài cân đối, hiện đại; trong khi cardigan oversized đi cùng denim cơ bản lại mang đến cảm giác thư thái, tự nhiên mà vẫn có gu đến từ thương hiệu thời trang Pháp, Marithé Francois Girbaud.

Chỉ cần thay đổi phụ kiện hoặc cách layering, cùng một set đồ có thể chuyển từ năng động ban ngày sang thanh lịch buổi tối

ẢNH: @TRAMNGO.OFFICIAL

Một vẻ đẹp trong trẻo như sớm mai mùa hạ qua chiếc áo thun màu be cùng denim xanh bạc

ẢNH: @MARITHE_TH

Sự lên ngôi của denim và cardigan vì thế không đơn thuần là trào lưu, mà là minh chứng cho sức sống của một phong cách sáng tạo luôn biết cách làm mới mình. Đó là thời trang không phô trương, nhưng đủ tinh tế để khẳng định cá tính, đúng với tinh thần đổi mới bền bỉ đã làm nên dấu ấn của phong cách Pháp trong dòng chảy hiện đại.

Mẫu áo đẹp nên phối cùng chân váy midi

