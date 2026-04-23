Denim và cardigan cùng những bản phối casual đang 'mê mẩn' giới trẻ

Denim và cardigan đang trở lại đầy cuốn hút trong tủ đồ của giới trẻ, nhưng không chỉ dừng ở xu hướng, sự kết hợp này còn gợi nhắc đến một phong cách sáng tạo đậm chất Pháp - nơi tinh thần đổi mới luôn song hành cùng tính ứng dụng.
Denim mang dấu ấn thập niên 90 với các phom dáng rộng, baggy hay cạp cao, nhưng được làm mới bằng kỹ thuật xử lý chất liệu hiện đại, tạo nên cảm giác mềm mại và linh hoạt hơn khi mặc. Đây chính là điểm giao thoa giữa quá khứ và hiện tại: giữ lại tinh thần phóng khoáng, đồng thời thích nghi với nhịp sống đương đại. Đi cùng denim, cardigan trở thành lớp áo hoàn hảo để hoàn thiện bản phối nhẹ nhàng, tối giản nhưng vẫn đủ tinh tế để tạo điểm nhấn.
Một chiếc quần jeans kết hợp cardigan dáng ngắn có thể tạo nên vẻ ngoài cân đối, hiện đại; trong khi cardigan oversized đi cùng denim cơ bản lại mang đến cảm giác thư thái, tự nhiên mà vẫn có gu đến từ thương hiệu thời trang Pháp, Marithé Francois Girbaud.
Sự lên ngôi của denim và cardigan vì thế không đơn thuần là trào lưu, mà là minh chứng cho sức sống của một phong cách sáng tạo luôn biết cách làm mới mình. Đó là thời trang không phô trương, nhưng đủ tinh tế để khẳng định cá tính, đúng với tinh thần đổi mới bền bỉ đã làm nên dấu ấn của phong cách Pháp trong dòng chảy hiện đại.