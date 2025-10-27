Đẹp cả tuần cùng bản phối quần ống rộng, chân váy dài và giày cao gót

Bộ ba thời trang quần ống rộng, chân váy dài và giày cao gót thường được nhắc đến cùng nhau do chúng luôn được quý cô công sở mặc luân phiên. Một chiếc áo sơ mi cổ nhọn có thể diện cùng nhiều mẫu giày, mẫu quần và chân váy khác nhau để tạo nên các bản phối khác biệt.

Một chiếc sơ mi trắng cổ nhọn viền chỉ khác màu có thể mặc cùng chân váy dài màu đen, quần ống rộng màu beige và nhiều lựa chọn khác từ denim, kaki... ẢNH: ESTRANO CHIC

Giày cao gót và chân váy dáng dài

Các bản phối kết hợp bộ đôi giày cao gót và chân váy dáng dài hoàn hảo để nàng có thể khoe khéo đôi chân đẹp hoặc cả vùng hông, eo và thân dưới. Các mẫu giày cao gót thường được dân công sở ưa chuộng là giày pump, slingblack, kitten heels hay giày Mary Jane cổ điển - phù hợp phối cùng chân váy bút chì, chân váy chữ A xếp ly, chân váy midi rộng...

Bản phối trắng đen giúp nàng ghi điểm mặc đẹp tinh tế nhờ sự lặp lại của màu sắc trên đường viền cổ và tay áo kết hợp cùng giày cao gót ẢNH: ESTRANO CHIC

Áo dệt kim là món đồ "must have" trong mùa thu đông - chúng sở hữu vẻ nữ tính, quyến rũ và mềm mại đặc biệt để diện trong tiết trời lạnh ẢNH: HAGOO

Quần ống rộng và xăng đan cao gót

Xăng đan có gót cao và dây mảnh giúp cho phần thân dưới thanh thoát hơn, đặc biệt hữu dụng với các quý cô sống ở miền nhiệt đới ẢNH: HAGOO

Khác với sở thích diện giày bít gót cao khi mặc quần ống rộng, nhiều tín đồ công sở luôn ưu ái cho kiểu xăng đan có gót cao. Cách kết hợp này tạo độ thông thoáng cho phần gót và bàn chân mà vẫn đảm bảo hiệu ứng tôn dáng dù nàng chọn quần baggy, quần ống đứng hay quần ống rộng, ống loe.

Ngoài lựa chọn quen thuộc với áo sơ mi, áo vest và blazer, các bản phối cùng giày cao gót, chân váy và quần ống rộng mùa này có thêm lựa chọn kết hợp cùng áo dệt kim, áo mongtoghi, áo thun cách điệu, áo len hoặc cargidan phù hợp với tiết trời se lạnh.

Quần tây màu trắng nên được ưu tiên cho các bản phối casual đi làm, dạo phố, hẹn hò cà phê cuối tuần. Chiếc quần này diện cùng áo kiểu, áo dệt kim, sơ mi, blazer dáng rộng... ẢNH: HAGOO

Một cách làm mới hình ảnh hiệu quả và chẳng tốn nhiều công sức khi nàng chọn kết thân cùng bộ ba quần ống rộng, chân váy dài và giày cao gót ẢNH: HAGOO

Nếu e ngại quần ống rộng sẽ "dìm dáng" vì bạn có vóc dáng nhỏ nhắn, hãy thử nghiệm với quần denim ống đứng. Thiết kế này có kích thước ống quần đủ rộng để che mọi nhược điểm đôi chân nhưng vẫn tạo hình ảnh thanh thoát, diện cùng xăng đan cao gót ẢNH: LINH BUI

Quần ống rộng xếp ly màu xám phối sơ mi ngắn tay và giày cao gót trắng; quần tây đen phối áo vest cách điệu và xăng đan dây mảnh là hai bản phối tối giản nhưng sang trọng và nàng có thể diện vào mọi lúc ẢNH: PANTIO



