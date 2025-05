Đẹp cùng xu hướng đa phong cách với trang sức TrenD của DOJI

Trang sức TrenD là tuyên ngôn đa phong cách của phái đẹp

Trong nhịp sống hiện đại, người phụ nữ đã không chỉ gói gọn trong hình mẫu duy nhất - "hậu phương của gia đình", mà là tổng hòa của nhiều phiên bản: Khi là người lãnh đạo giỏi giang, mạnh mẽ; khi là người truyền cảm hứng đầy cuốn hút; khi lại là những người bạn tâm giao tinh tế, sâu sắc hay bỗng chốc hóa "nàng thơ" đầy chất "nghệ"... Ở sắc thái nào, nàng cũng đều xứng đáng được tôn vinh bằng những lựa chọn mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đồng hành với hành trình đa sắc, đa nhiệm của người phụ nữ hiện đại, các thiết kế trang sức cũng cần có khả năng chuyển hóa linh hoạt - không chỉ để phù hợp với bối cảnh, mà còn để phản chiếu phong cách đa dạng và câu chuyện riêng của mỗi người phụ nữ.

Thấu hiểu tinh thần đó, DOJI mang đến dòng sản phẩm mới mang tên TrenD - Hơn cả một dòng trang sức, đó còn là tuyên ngôn đa phong cách của phái đẹp. Với những thiết kế trang sức mới nhất trên thế giới, TrenD bao gồm 4 bộ sưu tập (BST) đa phong cách với những thiết kế đang thịnh hành trên thế giới: Mạnh mẽ, bản lĩnh cùng BST Lady Boss; tỏa sáng, quyến rũ cùng BST Darling Girl; bay bổng, yêu kiều cùng BST The Muse và ấn tượng, khác biệt cùng BST Highlight Me. Từng tuyệt tác trong bộ sưu tập TrenD như một "mảnh ghép" đa diện với khả năng biến hóa linh hoạt, sống trọn từng khoảnh khắc với vẻ đẹp tối giản, hay bung tỏa cá tính cùng những xu hướng thời thượng.

BST Lady Boss - Mạnh mẽ và bản lĩnh

Lấy cảm hứng từ hình ảnh nữ lãnh đạo tài ba, BST Lady Boss mang đến những thiết kế thời thượng với điểm nhấn là sự kết hợp ngẫu hứng giữa các dáng cắt kim cương unround như giọt nước, hạt thóc, oval, vuông…, tạo nên vẻ ngoài khác biệt và đầy khí chất, phù hợp với phong cách công sở mạnh mẽ, quyền lực và luôn tự tin dẫn đầu.

BST Darling Girl - Tỏa sáng và quyến rũ

Ngược lại, BST Darling Girl sở hữu kỹ thuật chế tác kim cương dạng cluster - kỹ thuật ghép kim cương tấm hoặc nhiều shape kim cương khác nhau thành viên chủ lớn, giúp mỗi món trang sức tỏa sáng rực rỡ như chính sự quyến rũ của phái đẹp. Kết hợp giữa thiết kế mềm mại, chất liệu vàng 18K nổi bật khiến bộ sưu tập này trở thành lựa chọn lý tưởng cho các phong cách tiệc tùng đầy lôi cuốn quyến rũ, hay đơn giản là một điểm nhấn rạng ngời cho trang phục hằng ngày.

BST The Muse - Bay bổng và yêu kiều

Trong khi đó, BST The Muse lại là hiện thân của sự lãng mạn, bay bổng và cá tính tự do. Song hành cùng xu hướng "nature inspired" (nguồn cảm hứng từ thiên nhiên) của thế giới, những sản phẩm trang sức trong BST The Muse tái hiện lại những đóa hoa, cánh bướm bằng những dáng cắt kim cương fancy… mang tính nghệ thuật cao, sinh động - giúp bộ sưu tập này trở nên lý tưởng cho những cô nàng yêu phong cách nữ tính, điệu đà.

BST Highlight Me - Ấn tượng và khác biệt

Đặc biệt, nếu muốn trở thành tâm điểm trong mọi cuộc vui thì Highlight Me chính là tuyên ngôn cá tính không thể bỏ qua. Các charm vàng 24K mang tính thẩm mỹ cao trên nền chất liệu truyền thống được biến tấu táo bạo - là điểm nhấn thời thượng cho outfit phá cách, hay thậm chí kết hợp đầy ngẫu hứng cùng street style.

Không chỉ là món phụ kiện tô điểm, TrenD mang theo tinh thần khuyến khích người phụ nữ được là chính mình trong mọi hoàn cảnh. Với mỗi thiết kế có thể kết hợp linh hoạt từ dây chuyền, nhẫn, khuyên tai đến lắc tay, người đeo có thể tự do tạo nên bản phối của riêng mình, thoải mái mix-match cùng trang phục để tạo nên sự đa sắc, đa diện, tự tin tỏa sáng dù ở bất cứ nơi đâu.

Dòng trang sức TrenD không đóng khung trong bất kỳ khuôn mẫu nào, ngược lại sẽ thay chủ nhân kể nên câu chuyện về con người, cảm xúc và phong cách. Với thông điệp "Tôn vinh xu hướng đa phong cách", TrenD đã mở ra một thế giới thời trang không giới hạn, nơi các quý cô dám thử nghiệm, dám khác biệt và thỏa sức nhập "vibe" theo cách nàng yêu.

4 BST TrenD: Lady Boss, Darling Girl, The Muse, Highligt Me, hiện đang được phân phối tại các trung tâm trang sức DOJI và Thế Giới Kim Cương trên toàn quốc.