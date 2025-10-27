  • An Giang
Thời trang 24/7

Đẹp xuất sắc với váy sơ mi, đầm dáng dài cổ điển

Kim Ngọc
Kim Ngọc
27/10/2025 08:00 GMT+7

Váy sơ mi, đầm dáng dài trong mùa cuối năm hướng đến hình ảnh quý cô sang trọng, thanh lịch nhưng vẫn thoải mái trong mọi hoạt động. Nhiều thiết kế trong số này vừa vặn cả với môi trường công sở lẫn các buổi tiệc tối.

Để có thể ghi dấu ấn đẹp xuất sắc với trang phục váy sơ miđầm dáng dài cổ điển, quý cô hãy dành thời gian trải nghiệm để tìm ra màu sắc, phom dáng nào là hoàn hảo với riêng bản thân mình.

Đẹp xuất sắc với váy sơ mi, đầm dáng dài cổ điển- Ảnh 1.

Đầm chữ A cổ điển được làm mới bằng sự kết hợp, nhấn nhá tinh tế của hai gam màu trắng và đỏ tía. Chi tiết cúc mạ sáng bóng là điểm nhấn tạo nên vẻ quyến rũ sành điệu cộng hưởng đồng điệu cùng trang sức đeo tai

ẢNH: HAGOO

Làm mới phong cách thường ngày nhờ váy sơ mi, đầm dáng dài cổ điển

Với đa số quý cô thành thị thì trang phục giúp ghi dấu phong thái thanh lịch, trang nhã nhưng năng động luôn được ưu tiên. Không gói gọn tiềm năng sử dụng chỉ vào một mục đích nhất định, các thiết kế váy sơ mi, đầm dáng dài cổ điển chính là đại diện tiêu biểu cho tính đa ứng dụng. Chúng giúp nàng đẹp chỉn chu nơi văn phòng, thoáng mát và rạng rỡ khi dạo phố hoặc trở nên đầy thanh thoát, trang nhã nơi thảm đỏ và các bữa tiệc.

Mùa này, ngoài các gam màu cơ bản quen thuộc như trắng và đen, nàng có thể bổ sung thêm cho tủ đồ những màu sắc xu hướng như sắc xanh ô liu, sắc đỏ burgury, màu hồng ruốc, xám tro hay cream và beige.

Đẹp xuất sắc với váy sơ mi, đầm dáng dài cổ điển- Ảnh 2.

Váy sơ mi vải tơ có điểm nhấn là họa tiết được may chồng trên nền vải cùng tông màu. Phom dáng tinh giản, hiện đại với phần tay ngắn, cổ áo sơ mi kèm đai eo mang đến hình ảnh chỉn chu và chuyên nghiệp

ẢNH: SIXDO

Đẹp xuất sắc với váy sơ mi, đầm dáng dài cổ điển- Ảnh 3.

Dấu ấn sáng tạo được đặt để trên chi tiết trang trí ở phần thân trước, các nếp gấp ly giúp tùng váy xòe tạo nên dáng thướt tha uyển chuyển cho từng bước đi

ẢNH: SIXDO

Đẹp xuất sắc với váy sơ mi, đầm dáng dài cổ điển- Ảnh 4.

Váy dáng dài cổ điển đơn sắc có thể được làm mới bằng nhiều cách mặc - phối thêm khăn lụa họa tiết nơi cổ, phụ kiện mang gam màu nổi bật hoặc trung thành với bản phối đồng nhất về màu sắc từ đầu đến chân

ẢNH: EVA DE EVA

Đẹp xuất sắc với váy sơ mi, đầm dáng dài cổ điển- Ảnh 5.
Đẹp xuất sắc với váy sơ mi, đầm dáng dài cổ điển- Ảnh 6.

Mềm mại, nữ tính với lụa satin và trang phục dệt kim trên thiết kế dáng dài đa năng dành cho những sự kiện cuối năm của công ty, những lễ hội văn hóa hay thảm đỏ trang trọng và thân tình

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Đẹp xuất sắc với váy sơ mi, đầm dáng dài cổ điển- Ảnh 7.
Đẹp xuất sắc với váy sơ mi, đầm dáng dài cổ điển- Ảnh 8.

Quý cô khẳng định vẻ đẹp quyền lực, khí chất nữ quyền trong các thiết kế váy blazer sắc sảo và tinh tế. Gam màu xám tro, xanh đen họa tiết sọc kẻ gợi nhắc tinh thần chuyên nghiệp của trang phục văn phòng nay được làm mới bằng hình ảnh váy dáng dài phối phụ kiện cài áo ấn tượng

ẢNH: CHARLLOT

Đẹp xuất sắc với váy sơ mi, đầm dáng dài cổ điển- Ảnh 9.
Đẹp xuất sắc với váy sơ mi, đầm dáng dài cổ điển- Ảnh 10.

Khẳng định bản lĩnh qua những gam màu sắc sảo, tối giản nhưng gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên như đỏ, đen than chì, trắng và xám. Hãy luôn ưu ái các thiết kế có phần cổ bẻ vì hình ảnh chuyên nghiệp, trang nhã mà chúng mang lại cho nàng

ẢNH: HAGOO

váy sơ mi váy dáng dài đầm dáng dài màu trắng xanh đen

