Đi làm, đi tiệc đều đẹp với trang phục giàu nữ tính, rạng rỡ và kiêu sa

Tủ đồ mùa lạnh cuối năm 2025 được bổ sung thêm vô số những ý tưởng lãng mạn, giàu thẩm mỹ để tô đậm vẻ đẹp nữ tính hiện đại, để nàng thỏa sức diện đi làm, đi tiệc, hẹn hò... Các món đồ mặc thường ngày, trang phục dự tiệc hay áo váy dạo phố được phủ lên những gam màu trung tính sang trọng, quý phái không thể rời mắt.
Váy áo nữ tính và đa năng, hợp đi làm, đi tiệc mùa cuối năm
Sức hút từ các thiết kế giàu nữ tính, mềm mại và dịu dàng không chỉ nằm ở vẻ đẹp thị giác mà còn nằm ở đặc tính linh hoạt. Váy dự tiệc, đầm midi, set áo và quần lụa đồng bộ... được phủ lên những gam màu trang nhã và cổ điển. Trên các chất liệu vải dệt kim mặt mịn, lụa Taiyi, vải dệt thoi mặt lụa, ren lưới và organza nổi bật các chi tiết trang trí ấn tượng là điểm nhấn khó quên.
Hãy tận hưởng những khoảnh khắc tỏa sáng đáng nhớ trong mùa sôi động nhất năm khi nàng luôn cảm thấy tự tin, hài lòng và hãnh diện với bản thân cùng những lựa chọn mặc đẹp của mình.
Váy dáng dài trễ vai (off-shoulder) là trang phục thường được chọn cho các sự kiện trang trọng hay những buổi dạ tiệc; trong khi đó thiết kế đầm tiệc màu trắng kem ôm khoe trọn nét quyến rũ - tất cả đều biến nàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn
ẢNH: DECEMBER CHRIS
Diện mạo vừa thanh lịch vừa trang nhã đến từ các thiết kế có phom dáng nổi bật, màu sắc được đặt để một cách có chủ đích - chi tiết peplum giấu khuyết điểm vòng eo hay tạo điểm nhấn tương phản về màu sắc ấn tượng
