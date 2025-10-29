Đi làm, đi tiệc đều đẹp với trang phục giàu nữ tính, rạng rỡ và kiêu sa

Tủ đồ mùa lạnh cuối năm 2025 được bổ sung thêm vô số những ý tưởng lãng mạn, giàu thẩm mỹ để tô đậm vẻ đẹp nữ tính hiện đại, để nàng thỏa sức diện đi làm, đi tiệc, hẹn hò... Các món đồ mặc thường ngày, trang phục dự tiệc hay áo váy dạo phố được phủ lên những gam màu trung tính sang trọng, quý phái không thể rời mắt.

Tỏa sáng trong mùa lễ hội cuối năm với thiết kế làm từ vải lụa dệt kim mềm mại mang lại cảm giác thoải mái, thoáng mát mà vẫn cực kỳ xuất sắc với chi tiết trang trí mặt lụa bắt sáng hình oval, tạo hiệu ứng tuôn chảy, nổi bật theo từng chuyển động ẢNH: DECEMBER CHRIS

Váy áo nữ tính và đa năng, hợp đi làm, đi tiệc mùa cuối năm

Sức hút từ các thiết kế giàu nữ tính, mềm mại và dịu dàng không chỉ nằm ở vẻ đẹp thị giác mà còn nằm ở đặc tính linh hoạt. Váy dự tiệc, đầm midi, set áo và quần lụa đồng bộ... được phủ lên những gam màu trang nhã và cổ điển. Trên các chất liệu vải dệt kim mặt mịn, lụa Taiyi, vải dệt thoi mặt lụa, ren lưới và organza nổi bật các chi tiết trang trí ấn tượng là điểm nhấn khó quên.

Hãy tận hưởng những khoảnh khắc tỏa sáng đáng nhớ trong mùa sôi động nhất năm khi nàng luôn cảm thấy tự tin, hài lòng và hãnh diện với bản thân cùng những lựa chọn mặc đẹp của mình.

Dạo phố hay dự tiệc, đi làm văn phòng hay trên đường đến với những buổi hẹn hò cùng set đồ từ lụa satin màu cream thanh nhã và sang trọng. Thiết kế có viber mới lạ và phóng khoáng, kết hợp phom áo ống suông mặc kèm quần lụa dài. Điểm nhấn của set đồ nằm ở bề mặt sang trọng của chất liệu và điểm nhấn nơi gấu áo ẢNH: DECEMBER CHRIS

Đầm cổ thuyền tay dài, tùng xòe dáng chữ A nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể và tôn đường nét nữ tính theo cách thật tự nhiên. Thiết kế màu trắng có họa tiết dệt nổi đầy sáng tạo ẢNH: ORCHID

Sự kết hợp của đen và trắng cùng điểm nhấn kim loại sáng bóng màu vàng gold đem đến ánh nhìn rạng ngời và thanh thoát cho quý cô. Trang phục tôn nét cá tính và sự năng động, linh hoạt ẢNH: ORCHID

Không thể ngừng nhìn ngắm những thiết kế mới giàu nữ tính, vừa khéo đặt để những mảng màu, cân chỉnh cấu trúc tổng thể và điểm nhấn để tạo nên những tuyệt tác thời trang ẢNH: DECEMBER CHRIS

Họa tiết trang trí mặt lụa bắt sáng hình oval tỏa rạng tựa như hàng nghìn "mặt trăng" nhỏ khẽ rung rinh theo từng chuyển động. Điểm nhấn nơi chi tiết cúp ngực trên mẫu đầm suông như dòng suối dịu dàng uyển chuyển, khiến quý cô hóa "nữ thần" tỏa sáng ẢNH: DECEMBER CHRIS

Váy dáng dài trễ vai (off-shoulder) là trang phục thường được chọn cho các sự kiện trang trọng hay những buổi dạ tiệc; trong khi đó thiết kế đầm tiệc màu trắng kem ôm khoe trọn nét quyến rũ - tất cả đều biến nàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn ẢNH: DECEMBER CHRIS

Diện mạo vừa thanh lịch vừa trang nhã đến từ các thiết kế có phom dáng nổi bật, màu sắc được đặt để một cách có chủ đích - chi tiết peplum giấu khuyết điểm vòng eo hay tạo điểm nhấn tương phản về màu sắc ấn tượng ẢNH: DECEMBER CHRIS