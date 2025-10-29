  • An Giang
Thời trang 24/7

Đi làm, đi tiệc đều đẹp với trang phục giàu nữ tính, rạng rỡ và kiêu sa

Kim Ngọc
Kim Ngọc
29/10/2025 10:00 GMT+7

Từ văn phòng đến buổi tiệc tối, trang phục mang vẻ đẹp biểu tượng của nữ tính, rạng rỡ và kiêu sa luôn là một bí quyết để thu hút mọi ánh nhìn. Những ý tưởng mặc đẹp dưới đây giúp nàng ghi dấu ấn phong cách ấn tượng, tôn nét đẹp rạng ngời khi đi làm, đi tiệc cuối năm.

Tủ đồ mùa lạnh cuối năm 2025 được bổ sung thêm vô số những ý tưởng lãng mạn, giàu thẩm mỹ để tô đậm vẻ đẹp nữ tính hiện đại, để nàng thỏa sức diện đi làm, đi tiệc, hẹn hò... Các món đồ mặc thường ngày, trang phục dự tiệc hay áo váy dạo phố được phủ lên những gam màu trung tính sang trọng, quý phái không thể rời mắt.

- Ảnh 1.

Tỏa sáng trong mùa lễ hội cuối năm với thiết kế làm từ vải lụa dệt kim mềm mại mang lại cảm giác thoải mái, thoáng mát mà vẫn cực kỳ xuất sắc với chi tiết trang trí mặt lụa bắt sáng hình oval, tạo hiệu ứng tuôn chảy, nổi bật theo từng chuyển động

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Váy áo nữ tính và đa năng, hợp đi làm, đi tiệc mùa cuối năm

Sức hút từ các thiết kế giàu nữ tính, mềm mại và dịu dàng không chỉ nằm ở vẻ đẹp thị giác mà còn nằm ở đặc tính linh hoạt. Váy dự tiệc, đầm midi, set áo và quần lụa đồng bộ... được phủ lên những gam màu trang nhã và cổ điển. Trên các chất liệu vải dệt kim mặt mịn, lụa Taiyi, vải dệt thoi mặt lụa, ren lưới và organza nổi bật các chi tiết trang trí ấn tượng là điểm nhấn khó quên. 

Hãy tận hưởng những khoảnh khắc tỏa sáng đáng nhớ trong mùa sôi động nhất năm khi nàng luôn cảm thấy tự tin, hài lòng và hãnh diện với bản thân cùng những lựa chọn mặc đẹp của mình.

- Ảnh 2.

Dạo phố hay dự tiệc, đi làm văn phòng hay trên đường đến với những buổi hẹn hò cùng set đồ từ lụa satin màu cream thanh nhã và sang trọng. Thiết kế có viber mới lạ và phóng khoáng, kết hợp phom áo ống suông mặc kèm quần lụa dài. Điểm nhấn của set đồ nằm ở bề mặt sang trọng của chất liệu và điểm nhấn nơi gấu áo

ẢNH: DECEMBER CHRIS

- Ảnh 3.

Đầm cổ thuyền tay dài, tùng xòe dáng chữ A nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể và tôn đường nét nữ tính theo cách thật tự nhiên. Thiết kế màu trắng có họa tiết dệt nổi đầy sáng tạo

ẢNH: ORCHID

- Ảnh 4.

Sự kết hợp của đen và trắng cùng điểm nhấn kim loại sáng bóng màu vàng gold đem đến ánh nhìn rạng ngời và thanh thoát cho quý cô. Trang phục tôn nét cá tính và sự năng động, linh hoạt

ẢNH: ORCHID

- Ảnh 5.

Không thể ngừng nhìn ngắm những thiết kế mới giàu nữ tính, vừa khéo đặt để những mảng màu, cân chỉnh cấu trúc tổng thể và điểm nhấn để tạo nên những tuyệt tác thời trang

ẢNH: DECEMBER CHRIS

- Ảnh 6.

Họa tiết trang trí mặt lụa bắt sáng hình oval tỏa rạng tựa như hàng nghìn "mặt trăng" nhỏ khẽ rung rinh theo từng chuyển động. Điểm nhấn nơi chi tiết cúp ngực trên mẫu đầm suông như dòng suối dịu dàng uyển chuyển, khiến quý cô hóa "nữ thần" tỏa sáng

ẢNH: DECEMBER CHRIS

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Váy dáng dài trễ vai (off-shoulder) là trang phục thường được chọn cho các sự kiện trang trọng hay những buổi dạ tiệc; trong khi đó thiết kế đầm tiệc màu trắng kem ôm khoe trọn nét quyến rũ - tất cả đều biến nàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn

ẢNH: DECEMBER CHRIS

- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Diện mạo vừa thanh lịch vừa trang nhã đến từ các thiết kế có phom dáng nổi bật, màu sắc được đặt để một cách có chủ đích - chi tiết peplum giấu khuyết điểm vòng eo hay tạo điểm nhấn tương phản về màu sắc ấn tượng

ẢNH: DECEMBER CHRIS

- Ảnh 11.

Hình ảnh năng động, hiện đại nhưng vẫn cực kỳ nữ tính để nàng diện đi làm, dự tiệc nhẹ trong mùa thu đông cuối năm

ẢNH: DECEMBER CHRIS

Nữ tính váy dự tiệc Dịu dàng trang phục dự tiệc mùa thu

