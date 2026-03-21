Thời trang 24/7

Điểm xuyết nét đẹp kiêu kỳ nhờ trang sức ngọc trai tinh tế

Tiffany Trần
Tiffany Trần
21/03/2026 14:00 GMT+7

Vẻ đẹp sang trọng của ngọc trai chưa bao giờ lỗi mốt, những viên ngọc trai vẫn giữ nguyên sức hút, biến mọi bộ trang phục trở nên kiêu kỳ hơn.

Trang sức ngọc trai sở hữu ánh xà cừ huyền ảo cùng phom dáng tròn đầy tự nhiên, cấu trúc của các thiết kế ngọc trai hiện nay không còn bó buộc trong những khuôn mẫu cũ kỹ mà được biến tấu đầy phóng khoáng với các chi tiết kim loại sắc sảo hay kỹ thuật đính kết ngẫu hứng.

Điểm xuyết nét đẹp kiêu kỳ nhờ trang sức ngọc trai tinh tế- Ảnh 1.

Vòng cổ ngọc trai được kết hợp cùng váy chấm bi tay bồng mang hơi hướng retro. Phom váy xòe nhẹ, tay phồng tạo độ bồng bềnh nữ tính, khi đi cùng chuỗi ngọc trai lại càng tôn lên nét ngọt ngào pha lẫn cổ điển

ẢNH: @_KJMBAE

Điểm xuyết nét đẹp kiêu kỳ nhờ trang sức ngọc trai tinh tế- Ảnh 2.

Chuỗi ngọc trai hạt lớn với ánh sắc óng ánh, phom dáng xếp lớp đầy đặn. Sự kết hợp của chuỗi ngọc trai quý phái cùng tà áo dài gấm trắng mang đến một diện mạo thanh tao, vừa giữ trọn nét truyền thống vừa toát lên khí chất kiêu kỳ của người phụ nữ hiện đại

ẢNH: CARDINA

Điểm xuyết nét đẹp kiêu kỳ nhờ trang sức ngọc trai tinh tế- Ảnh 3.

Dây chuyền ngọc trai còn có thể cách điệu với điểm nhấn thắt nơ. Những viên ngọc nhỏ nhắn được đan xen cùng sợi dây ruy băng nữ tính. Khi kết hợp cùng chiếc váy hoa nhí tạo nên một bản phối chuẩn nàng thơ cuốn hút dưới nắng hè

ẢNH: @_THUYTH_

Điểm xuyết nét đẹp kiêu kỳ nhờ trang sức ngọc trai tinh tế- Ảnh 4.

Trang sức ngọc trai luôn được phái đẹp ưu ái để nâng tầm khí chất. Sự kết hợp giữa các viên ngọc trai tròn trịa và dây chuyền mảnh tạo nên một bản phối kiêu kỳ. Dây chuyền ngọc trai phối cùng đầm tweed hồng tạo nên một diện mạo đầy quyền quý

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Điểm xuyết nét đẹp kiêu kỳ nhờ trang sức ngọc trai tinh tế- Ảnh 5.

Bông tai ngọc trai là biểu tượng vượt thời gian của sự thanh lịch, thiết kế khuyên nụ ngọc trai đơn giản tạo nên điểm nhấn tinh tế trên gương mặt. Bông tai to giúp bừng sáng vùng cổ và khuôn mặt phái đẹp, phối cùng tà áo dài cách tân màu hồng phấn tạo nên một diện mạo quý phái

ẢNH: @_TYANGNE_

Điểm xuyết nét đẹp kiêu kỳ nhờ trang sức ngọc trai tinh tế- Ảnh 6.

Trang sức ngọc trai phối charm hoặc mặt kim loại mang đến vẻ ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại. Những viên ngọc trai tròn trịa và charm độc đáo, chất liệu ánh kim và ngọc trai giúp món phụ kiện này trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai theo đuổi sự sang trọng

ẢNH: @_HNHANGG_05

Điểm xuyết nét đẹp kiêu kỳ nhờ trang sức ngọc trai tinh tế- Ảnh 7.

Khuyên tai ngọc trai nhỏ, sự nhỏ nhắn nhưng mang ánh xà cừ rạng rỡ giúp gương mặt trở nên hài hòa hơn mà không cần đến những chi tiết cầu kỳ; kết hợp cùng mái tóc xoăn bồng bềnh và trang phục gấm thêu hoa là nàng có thể tự tin tham gia các buổi trà chiều

ẢNH: @_MADDIE.NGN

Điểm xuyết nét đẹp kiêu kỳ nhờ trang sức ngọc trai tinh tế- Ảnh 8.

Trang sức ngọc trai phối cùng dây xích kim loại tạo điểm nhấn khác biệt nhờ sự kết hợp giữa nét mềm mại của ngọc trai và sự cứng cáp của chất liệu ánh kim. Vòng cổ ngọc trai khi phối cùng chiếc đầm lụa hồng cánh sen rực rỡ sẽ làm nổi bật thêm thần thái kiêu sa của người mặc

ẢNH: @_TRUONG_QUYNHANH

 

ngọc trai vòng cổ trang sức ngọc trai dây chuyền ngọc trai bông tai ngọc trai Phụ kiện

Làm mới phong cách mỗi ngày bằng những thiết kế denim cá tính

Bản phối váy dài và áo cách điệu tôn nét tiểu thư

Diện trang phục đồng bộ sao cho sang mà không nhàm chán?

Tạm biệt sự đơn điệu với phong cách shoujo girl điệu đà

Mặc đồ xuyên thấu không hề phản cảm, quan trọng là bạn biết cách này

Quần bóng bay 'lên ngôi': Biểu tượng mới của phong cách hiện đại

Khuyên tai cánh hoa: Xu hướng phụ kiện giúp nàng thêm duyên dáng, nổi bật

Quần âu là chuẩn mực của sự chỉn chu và thanh lịch

