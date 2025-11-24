  • An Giang
Thời trang 24/7

Diện áo phao, áo khoác dáng dài 'bật' cá tính trong mùa giá rét

Kim Ngọc
Kim Ngọc
24/11/2025 14:00 GMT+7

Mỗi chiếc áo khoác mùa đông là một sứ giả đại diện cho cá tính thời trang đặc sắc của người mặc. Nàng có thể tự nâng cấp hình ảnh cá nhân khi áp dụng các 'công thức vàng' phối áo phao, áo tweed, áo măng tô và vô số kiểu áo ấm dưới đây.

Áo khoác mùa đông không chỉ để giữ ấm - những thiết kế cổ điển này còn là tuyên ngôn thời trang mùa lạnh, nơi phong cách gặp gỡ cá tính, nơi trang phục là lời tự giới thiệu duyên dáng và tinh tế của nàng. Cách diện áo măng tô, áo tweed, blazer, áo phao chần dưới đây giúp nàng có thêm bí quyết mặc đẹp, ấm mà "chất".

Diện áo phao, áo khoác dáng dài 'bật' cá tính trong mùa giá rét- Ảnh 1.

Áo tweed họa tiết kẻ ô đen trắng, sơ mi bèo ren cổ tròn và quần jeans chính là bộ ba hoàn hảo cho bản phối thanh lịch, sang trọng và ấm áp trong mùa lạnh giá

ẢNH: MONO TALK

Tự do thể hiện cá tính riêng qua chiếc áo măng tô, áo phao 

Không một lý do nào có thể ngăn cản các tín đồ sành điệu mặc đẹp. Mùa thời tiết giá rét cuối năm lại là một dịp để quý cô làm mới hoàn toàn các bản phối thường ngày cùng vô số kiểu áo khoác từ cổ điển đến hiện đại. Áo blazer, áo măng tô, tweed jacket, áo phao, áo chần bông... trở thành điểm nhấn nổi bật, ấn tượng cho từng bản phối nàng diện xuống phố, đi làm.

Để các bản phối cùng áo khoác trở nên cá tính và đặc sắc, đừng quên áp dụng công thức phối đồ xếp lớp đặc trưng của mùa lạnh. Hãy ưu tiên cho các chất liệu dày ấm nhưng mềm mại như vải dạ, tweed, da lộn, da PU, kaki... Bên cạnh đó là các món phụ kiện thời thượng - từ ủng cao su đến giày bốt da cao gót, từ các đôi tất len dày ấm, tất ren điệu đà đến quần legging, khăn quàng mềm mại và túi xách phù hợp.

Diện áo phao, áo khoác dáng dài 'bật' cá tính trong mùa giá rét- Ảnh 2.

Phối đồ xếp lớp thật sành điệu, làm nổi bật cá tính với nhiều lớp layer. Từ quần denim trắng đến áo len họa tiết cổ tròn, áo phao dáng thể thao, khăn quàng len dài mềm ấm và một đôi bốt da lộn tinh giản, trang nhã

ẢNH: MOHITO

Diện áo phao, áo khoác dáng dài 'bật' cá tính trong mùa giá rét- Ảnh 3.

Các chất liệu hoàn hảo cho mùa đông được kết hợp nhịp nhàng cùng nhau trong bản phối - da lộn, da PU, vải dạ, len lông cừu cùng một tinh thần lạc quan và thần thái tươi tắn

ẢNH: MOHITO

Diện áo phao, áo khoác dáng dài 'bật' cá tính trong mùa giá rét- Ảnh 4.

Đừng quên trải nghiệm cách diện các set chần bông trong mùa lạnh. Bản phối trẻ trung và hiện đại sử dụng tông màu vàng pastel ấm áp và màu trắng kem khi kết hợp áo len cổ cao, chân váy và áo khoác chần bông

ẢNH: JM

Diện áo phao, áo khoác dáng dài 'bật' cá tính trong mùa giá rét- Ảnh 5.

Áo khoác dáng dài (áo măng tô - trench coat) hoàn hảo cho mùa đông lạnh giá. Nữ fashionista kết hợp áo khoác màu nâu caramel cùng áo cổ lọ đen, giày bốt da cao gót để tạo nên hình ảnh tương phản, phá cách đầy khí chất

ẢNH: @THAONHILE

Diện áo phao, áo khoác dáng dài 'bật' cá tính trong mùa giá rét- Ảnh 6.

Chất liệu vải dù hay vải kaki đứng đầu về khả năng cản gió, chống thấm nước và giữ nhiệt tốt nên thường được diện khi nàng cần di chuyển lâu ngoài trời. Áo măng tô phối quần jeans xanh, giày cao gót tạo nên dáng vẻ trang nhã và năng động

ẢNH: MONO TALK

Diện áo phao, áo khoác dáng dài 'bật' cá tính trong mùa giá rét- Ảnh 7.

Các bản phối cùng blazer mùa đông thay thế chiếc sơ mi quen thuộc bằng áo dệt kim, áo len cổ cao mềm mại và ấm áp. Bảng màu beige và cream mang lại cảm giác thanh lịch và quý phái đặc trưng

ẢNH: JM

Diện áo phao, áo khoác dáng dài 'bật' cá tính trong mùa giá rét- Ảnh 8.

Kết hợp blazer dáng lửng và chân váy midi xếp ly mang tông màu xám sành điệu, sẵn sàng để nàng đi làm, đi chơi

ẢNH: JM

Diện áo phao, áo khoác dáng dài 'bật' cá tính trong mùa giá rét- Ảnh 9.
Diện áo phao, áo khoác dáng dài 'bật' cá tính trong mùa giá rét- Ảnh 10.

Áo chần bông trở thành món đồ thời thượng, trendy qua cách phối đồ thông minh. Ngoài bốt cổ cao, túi xách thì một chiếc khăn choàng cỡ lớn có thể tạo nên dấu ấn khó quên cho set đồ chần bông ấm áp

ẢNH: JM


