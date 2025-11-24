Diện áo phao, áo khoác dáng dài 'bật' cá tính trong mùa giá rét

Mỗi chiếc áo khoác mùa đông là một sứ giả đại diện cho cá tính thời trang đặc sắc của người mặc. Nàng có thể tự nâng cấp hình ảnh cá nhân khi áp dụng các 'công thức vàng' phối áo phao, áo tweed, áo măng tô và vô số kiểu áo ấm dưới đây.
Chia sẻ bài viết
Áo khoác mùa đông không chỉ để giữ ấm - những thiết kế cổ điển này còn là tuyên ngôn thời trang mùa lạnh, nơi phong cách gặp gỡ cá tính, nơi trang phục là lời tự giới thiệu duyên dáng và tinh tế của nàng. Cách diện áo măng tô, áo tweed, blazer, áo phao chần dưới đây giúp nàng có thêm bí quyết mặc đẹp, ấm mà "chất".
Tự do thể hiện cá tính riêng qua chiếc áo măng tô, áo phao
Không một lý do nào có thể ngăn cản các tín đồ sành điệu mặc đẹp. Mùa thời tiết giá rét cuối năm lại là một dịp để quý cô làm mới hoàn toàn các bản phối thường ngày cùng vô số kiểu áo khoác từ cổ điển đến hiện đại. Áo blazer, áo măng tô, tweed jacket, áo phao, áo chần bông... trở thành điểm nhấn nổi bật, ấn tượng cho từng bản phối nàng diện xuống phố, đi làm.
Để các bản phối cùng áo khoác trở nên cá tính và đặc sắc, đừng quên áp dụng công thức phối đồ xếp lớp đặc trưng của mùa lạnh. Hãy ưu tiên cho các chất liệu dày ấm nhưng mềm mại như vải dạ, tweed, da lộn, da PU, kaki... Bên cạnh đó là các món phụ kiện thời thượng - từ ủng cao su đến giày bốt da cao gót, từ các đôi tất len dày ấm, tất ren điệu đà đến quần legging, khăn quàng mềm mại và túi xách phù hợp.
Áo chần bông trở thành món đồ thời thượng, trendy qua cách phối đồ thông minh. Ngoài bốt cổ cao, túi xách thì một chiếc khăn choàng cỡ lớn có thể tạo nên dấu ấn khó quên cho set đồ chần bông ấm áp