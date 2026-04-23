Thời trang 24/7

Diện áo polo khi dạo phố, đơn giản nhưng không hề mờ nhạt

Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
23/04/2026 20:00 GMT+7

Chỉ với một chiếc áo polo, nàng vẫn dễ dàng giữ được vẻ ngoài thoải mái mà gọn gàng khi dạo phố. Sự tối giản chính là điểm nhấn giúp phong cách trở nên tinh tế và cuốn hút hơn.

Trong nhịp sống thường ngày, những bản phối tối giản lại dễ dàng tạo thiện cảm nhờ sự tinh gọn và linh hoạt. Áo polo với thiết kế quen thuộc mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng không hề nhạt nhòa, khi vừa đảm bảo sự thoải mái vừa giữ được nét chỉn chu cần thiết. 

Diện áo polo khi dạo phố, đơn giản nhưng không hề mờ nhạt - Ảnh 1.
Diện áo polo khi dạo phố, đơn giản nhưng không hề mờ nhạt - Ảnh 2.

Gam hồng phấn kết hợp họa tiết kẻ ngang trắng mang lại cảm giác ngọt ngào và trẻ trung, giúp tổng thể trở nên nổi bật một cách nhẹ nhàng

ẢNH: @FAYEFAYEYE

Phom dáng rộng tay dài tạo sự thoải mái, đồng thời giúp nàng che khuyết điểm hiệu quả. Khi đi cùng chân váy trắng, trang phục trở nên thanh thoát và hài hòa, đặc biệt khi kết hợp túi xách cùng tông để tăng tính liên kết. Tổng thể gợi lên phong cách casual chic pha chút preppy, phản ánh xu hướng áo polo dáng rộng đang được ưa chuộng.

Diện áo polo khi dạo phố, đơn giản nhưng không hề mờ nhạt - Ảnh 3.

Mang hơi thở cổ điển, áo polo kẻ ngang bản lớn với sự pha trộn giữa hồng nhạt và đỏ rượu vang tạo nên điểm nhấn thị giác rõ rệt

ẢNH: @KYO1122

Phần cổ trắng giúp gương mặt sáng hơn, trong khi phom rộng mang lại sự phóng khoáng. Khi kết hợp cùng quần suông tông trung tính, bản phối đạt được sự cân bằng cần thiết, giúp nàng vừa nổi bật vừa giữ được nét thanh lịch. Phong cách preppy kết hợp retro vì thế trở nên gần gũi và dễ ứng dụng hơn trong đời sống.

Diện áo polo khi dạo phố, đơn giản nhưng không hề mờ nhạt - Ảnh 4.
Diện áo polo khi dạo phố, đơn giản nhưng không hề mờ nhạt - Ảnh 5.

Những đường kẻ ngang xanh navy, đỏ và trắng mang đậm tinh thần hải quân tạo nên diện mạo trẻ trung nhưng vẫn tinh tế

ẢNH: @KAREN.NNG

Phom dáng ôm vừa giúp tôn lên vóc dáng, đồng thời giữ được sự gọn gàng. Khi kết hợp với quần jeans ống rộng, sự đối lập giữa dáng ôm và dáng suông giúp tổng thể cân đối hơn. Điểm nhấn từ túi xách sắc đỏ tạo sự liên kết màu sắc, góp phần khiến trang phục của nàng trở nên nổi bật và hài hòa hơn.

Diện áo polo khi dạo phố, đơn giản nhưng không hề mờ nhạt - Ảnh 6.
Diện áo polo khi dạo phố, đơn giản nhưng không hề mờ nhạt - Ảnh 7.

Không cần quá nhiều chi tiết, áo polo với họa tiết kẻ ngang mảnh và điểm nhấn màu vàng ở cổ cùng tay áo đã đủ tạo chiều sâu cho trang phục

ẢNH: @EMIAMILY

Phom dáng ôm nhẹ kết hợp độ ngắn vừa phải giúp nàng trông năng động hơn. Khi đi cùng chân váy tông be, tổng thể trở nên hài hòa, trong khi phụ kiện bản to mang đến nét cá tính riêng. Sự giao thoa giữa yếu tố học đường và thể thao cổ điển chính là điểm khiến bản phối thêm phần cuốn hút.

Diện áo polo khi dạo phố, đơn giản nhưng không hề mờ nhạt - Ảnh 8.
Diện áo polo khi dạo phố, đơn giản nhưng không hề mờ nhạt - Ảnh 9.

Sắc trắng tinh khôi luôn là lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán khi được xử lý tinh tế trong từng chi tiết nhỏ

ẢNH: @AMEEMEE_M

Thiết kế ôm nhẹ cùng cổ bẻ cổ điển giúp giữ được vẻ chỉn chu, trong khi cách phối layering với áo dài tay bên trong tạo thêm chiều sâu thị giác. Khi kết hợp cùng chân váy dài đồng màu, tổng thể trở nên thanh thoát hơn, và điểm nhấn túi xách màu nổi giúp nàng thu hút ánh nhìn một cách tự nhiên.

Diện áo polo khi dạo phố, đơn giản nhưng không hề mờ nhạt - Ảnh 10.

Sự xuất hiện của đường viền đỏ rượu trên nền áo sáng mang lại hiệu ứng tương phản đầy tinh tế, giúp trang phục trở nên cuốn hút hơn

ẢNH: @BECCCA

Thiết kế ôm nhẹ kết hợp chiều dài vừa phải tôn lên vóc dáng mà vẫn đảm bảo sự thoải mái. Khi phối cùng chân váy denim dài, set đồ tạo nên sự cân bằng giữa nét thanh lịch và vẻ trẻ trung, đồng thời thể hiện rõ tinh thần preppy pha chút old money đang được yêu thích.

Diện áo polo khi dạo phố, đơn giản nhưng không hề mờ nhạt - Ảnh 11.

Tông màu sáng dịu kết hợp viền tối tạo nên tổng thể hài hòa mà vẫn có điểm nhấn rõ ràng

ẢNH: @EARNPYPP_

Thiết kế ôm nhẹ cùng chi tiết khóa kéo mang lại cảm giác hiện đại, khác biệt so với kiểu cổ điển. Khi phối cùng quần shorts nâu, trang phục gợi lên nét sang trọng nhẹ nhàng, đồng thời đôi giày đồng điệu giúp hoàn thiện tổng thể. 

Diện áo polo khi dạo phố, đơn giản nhưng không hề mờ nhạt - Ảnh 12.

Phong cách sporty chic pha old money vì thế trở nên linh hoạt và dễ ứng dụng hơn trong đời sống thường ngày

ẢNH: @EARNPYPP_

Từ nữ tính đến cá tính, từ tối giản đến nổi bật, tất cả đều có thể được thể hiện một cách tinh tế. Chính sự linh hoạt này đã giúp áo polo trở thành lựa chọn lý tưởng, khẳng định rằng vẻ đẹp giản đơn luôn có sức hút riêng bền vững theo thời gian.

áo polo Họa tiết kẻ sọc Tối giản phong cách preppy

