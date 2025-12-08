Diện chân váy dài tới công sở, phối đồ càng đơn giản càng đẹp, sang

Diện chân váy dài tới công sở, quý cô thỏa sức thử nghiệm những cách phối đồ mới lạ. Chân váy chữ A kết hợp áo lụa cổ sen, chân váy vạt đắp phối áo sơ mi họa tiết, kết hợp áo dệt kim, áo len cổ tròn và chân váy midi vạt lệch phá cách đầy sáng tạo.

Đón đầu xu hướng màu trầm đang lên ngôi, bản phối hướng đến hình ảnh chuyên nghiệp, chỉn chu tinh tế khi phối sơ mi in hoa và chân váy dài có hàng cúc chạy dọc theo vạt trước ẢNH: RUE DES CHATS

Chân váy dài 'bất bại' mùa đông

Chân váy dài - chân váy midi vẫn hiện diện một cách bền bỉ trong tủ đồ của mọi cô gái. Mỗi mùa thời trang, thiết kế timeless này lại được cải tiến, sáng tạo theo nhiều cách khác nhau: thêm các đường xẻ, tăng giảm độ rộng/độ xòe, thêm vạt đắp, xếp ly, cấu trúc bất đối xứng...

Mùa đông 2025 có thể xem như mùa để nàng diện chân váy dáng dài. Kết hợp các bản phối cùng bốt, áo khoác dạ, quần tất/quần giữ nhiệt... và biến hóa phong cách từ công sở đến street wear, từ vẻ thanh lịch cổ điển đến sự hiện đại, tinh giản.

Khác với chân váy công sở quen thuộc, diện mạo mới của chân váy dài mùa đông 2025 là một cú "refesh" toàn diện cho các bản phối. Đường cắt vạt lệch, hàng cúc bọc vải hay các gợi ý phối đồ mang đến lát cắt mới mẻ cho ngôn ngữ thời trang chốn văn phòng ẢNH: RUE DES CHATS

Từ áo vest cách điệu, áo blazer, áo blouse nữ tính đến áo dệt kim... tất cả đều phù hợp phối cùng chân váy dài. Mỗi bản phối là một lần nàng thử nghiệm và có thêm trải nghiệm phối đồ hiện đại, linh hoạt và giàu nữ tính ẢNH: RUE DES CHATS

Áo dệt kim tay dài là ứng cử viên cho bản phối cùng váy dài trong ngày lạnh. Cấu trúc và phom dáng của cặp đôi này đem đến cảm giác thoải mái, sự ấm áp và dịu dàng tạo nên những giai điệu thật đẹp của mùa đông ẢNH: ONETONE

Làm mới bản phối đơn sắc theo cách đặc trưng của mùa lạnh - thêm vào vòng eo một chiếc áo len dệt kim và dây lưng da ẢNH: ONETONE