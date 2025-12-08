Diện chân váy dài tới công sở, phối đồ càng đơn giản càng đẹp, sang

Diện chân váy dài tới công sở, quý cô thỏa sức thử nghiệm những cách phối đồ mới lạ. Chân váy chữ A kết hợp áo lụa cổ sen, chân váy vạt đắp phối áo sơ mi họa tiết, kết hợp áo dệt kim, áo len cổ tròn và chân váy midi vạt lệch phá cách đầy sáng tạo.
Chân váy dài 'bất bại' mùa đông
Chân váy dài - chân váy midi vẫn hiện diện một cách bền bỉ trong tủ đồ của mọi cô gái. Mỗi mùa thời trang, thiết kế timeless này lại được cải tiến, sáng tạo theo nhiều cách khác nhau: thêm các đường xẻ, tăng giảm độ rộng/độ xòe, thêm vạt đắp, xếp ly, cấu trúc bất đối xứng...
Mùa đông 2025 có thể xem như mùa để nàng diện chân váy dáng dài. Kết hợp các bản phối cùng bốt, áo khoác dạ, quần tất/quần giữ nhiệt... và biến hóa phong cách từ công sở đến street wear, từ vẻ thanh lịch cổ điển đến sự hiện đại, tinh giản.
Từ áo vest cách điệu, áo blazer, áo blouse nữ tính đến áo dệt kim... tất cả đều phù hợp phối cùng chân váy dài. Mỗi bản phối là một lần nàng thử nghiệm và có thêm trải nghiệm phối đồ hiện đại, linh hoạt và giàu nữ tính
ẢNH: RUE DES CHATS
Nàng thỏa sức biến hóa hình ảnh dù chỉ trung thành với cặp đôi chân váy dài và áo kiểu cách điệu. Mỗi bản phối là một lần làm mới toàn diện cho phong cách mùa đông
ẢNH: ONETONE