Diện đồ tone sur tone nàng công sở khoe dáng thời thượng, sành điệu

Những set đồ tone sur tone không chỉ mang lại cảm giác gọn gàng, thời thượng mà còn giúp tôn lên cá tính cá nhân, đồng thời tạo nên hiệu ứng thị giác hài hòa và tinh tế. Trong bầu không khí tràn đầy cảm hứng thời trang đồng nhất về màu sắc, các nam, nữ tín đồ có thể tự do lựa chọn phong cách thời trang monochrome hay tone sur tone.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dù đều đề cập đến việc phối trang phục đồng màu, nhưng nhờ những khác biệt tinh tế mà set đồ tone sur tone có tính linh hoạt cao hơn. Chúng giúp kết hợp các sắc độ khác nhau của cùng một tông màu hoặc các màu gần nhau trong cùng bảng màu, giúp set đồ vừa đồng điệu vừa có chiều sâu, tránh cảm giác đơn điệu. Chính sự khác biệt này khiến tone sur tone trở thành lựa chọn phổ biến trong môi trường công sở hiện đại.

Sử dụng những sắc độ khác nhau của các gam màu như nâu và be, xám và xám pha ánh tím, hay tím - các trang phục tạo nên một tổng thể hài hòa và dịu mắt, chuẩn đặc trưng của phong cách tone sur tone vừa sành điệu vừa thanh lịch ẢNH: LÊ HOUSE

Tone sur tone - đồng điệu về màu sắc tạo nên phong cách

Phối đồ vốn gắn liền với sự cầu kỳ trong việc kết hợp nhiều gam màu và chất liệu, thì việc sử dụng những set đồ đồng điệu về màu sắc lại được xem là ưa chuộng hơn cả đối với các tín đồ văn phòng. Bởi trong những set đồ "đồng điệu sắc màu" đó vừa có sự tối giản lại vừa có sự nổi bật. Đặc biệt, nó còn gây ấn tượng bởi gu thời trang tinh tế và đẳng cấp thẩm mỹ sành điệu của người mặc.

Set đồ mang đậm tinh thần tone sur tone với sự kết hợp giữa áo suit trắng sữa và chân váy xếp ly be trầm, cùng nằm trong dải màu be - nude nhưng ở những sắc thái khác nhau, tạo nên vẻ đẹp thời trang tinh tế và thanh lịch ẢNH: SEYCHAS STUDIO

Tone sur tone không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn những gam màu cùng tông mà còn mở ra không gian sáng tạo trong cách xử lý chất liệu, phom dáng và phụ kiện đi kèm. Chính sự đồng điệu này giúp người mặc dễ dàng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, thanh lịch nhưng vẫn giữ được nét cá tính riêng. Một bộ suit, váy hay set áo quần tone sur tone mang đến cảm giác gọn gàng, hài hòa và hiện đại, đồng thời truyền tải thông điệp về sự tự tin, chỉn chu và khả năng kiểm soát phong cách trong mọi hoàn cảnh.

ẢNH: SEYCHAS STUDIO

Set tone sur tone gồm áo be nhạt kẻ sọc chìm tinh tế kết hợp chân váy be trầm, điểm xuyết thắt lưng nâu đỏ, tạo tổng thể hài hòa với sắc độ đồng điệu ẢNH: SEYCHAS STUDIO

Đơn giản nhưng linh hoạt và hấp dẫn

Điểm hấp dẫn của phong cách này còn nằm ở khả năng tạo hiệu ứng thị giác hài hòa, giúp set đồ trông gọn gàng và tinh tế hơn. Các tín đồ thời trang có thể linh hoạt kết hợp phụ kiện tone sur tone hoặc chọn một vài điểm nhấn như túi xách, thắt lưng hay giày cùng tông để tăng sự nổi bật mà không phá vỡ tổng thể.

Chính sự đồng điệu mà đơn giản này mang đến cảm giác thanh thoát, hiện đại, đồng thời dễ ứng dụng trong nhiều tình huống từ công sở, dạo phố đến các buổi hẹn hò cuối tuần. Xu hướng tone sur tone vì vậy không chỉ là lựa chọn về màu sắc, mà còn là cách thể hiện sự lịch lãm trong vẻ tối giản mà ấn tượng.

Những bộ cánh tone sur tone, không chỉ thể hiện tinh thần thanh lịch mà còn dễ dàng phù hợp trong nhiều hoàn cảnh. Chúng vừa giúp chị em tôn dáng lại vừa toát lên sự trẻ trung, năng động và mặc nhiên trở thành lựa chọn tối ưu cho giới công sở ẢNH: SEYCHAS STUDIO