Diện mạo mới của chân váy dáng dài

Chân váy dáng dài ẩn chứa vẻ quyến rũ mềm mại của sự nữ tính và duyên dáng. Chân váy midi, chân váy maxi không chỉ là thiết kế dành cho nàng công sở mà từng bước len lỏi vào bản phối dạo phố, dự tiệc, cùng nàng tham gia các lễ hội và sự kiện trang trọng mùa cuối năm.
Chân váy dáng dài - sức hút từ những bản phối tinh giản, hiện đại
Bí quyết của bản phối sang trọng, quyến rũ và giàu sức hút nằm ở bài toán tinh giản, tinh tế và gu thẩm mỹ cá nhân của từng người mặc. Quý cô hoàn toàn có thể chọn kết thân với bảng màu trung tính thời thượng của mùa lạnh với những đại diện như trắng và đen, cream, nâu camel, beige và xám để kết hợp cùng nhau. Tuy nhiên sự phá cách sẽ mang đến dấu ấn đáng nhớ - chân váy bút chì dáng dài màu đỏ phối áo phông trắng, chân váy xanh navy và áo lệch vai bèo nhún... là những ý tưởng mang đến lăng kính mới về phong cách cá nhân của quý cô.
Ngoài chân váy đơn sắc, nàng hãy dành ưu tiên cho các thiết kế chân váy họa tiết cổ điển. Chân váy xếp ly cotton, chân váy dạ dáng bút chì, chân váy đuôi cá tôn đường cong... điểm thêm họa tiết chấm bi, họa tiết kẻ ca rô hay những vệt màu loang trừu tượng mang đến diện mạo mới mẻ cùng sự khác biệt đầy thú vị.
Chân váy dáng dài tông màu nổi nên được mặc cùng các mẫu áo tối giản - sơ mi trắng, áo phông trắng - đen, áo kiểu lệch vai... Với bản phối nào quý cô cũng có thể sử dụng cặp đôi giày cao gót và túi xách tông đen, trắng và beige để kết hợp
ẢNH: ENTROPY BOUTIQUE
Mang đến diện mạo mới cho các thiết kế chân váy dáng dài bằng cấu trúc vạt đắp sáng tạo, độ dài linh hoạt từ maxi đến midi hay chi tiết khóa cài bằng kim loại mạ tạo nên điểm nhấn nổi bật và thu hút