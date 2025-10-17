Dưới đây là cách phối đồ với chân váy xếp ly sành điệu nhất mùa này để có vẻ ngoài hiện đại và tinh tế.

Xu hướng thời trang năm 2025 cho chân váy xếp ly

Chân váy xếp ly đang được tái hiện như một món đồ không thể thiếu trong mùa này. Sự khác biệt tinh tế nhưng rõ ràng: có cấu trúc, liền mạch và hiện đại hơn ẢNH: @REVISTA_BORDO

Sự khác biệt nằm ở cấu trúc: xếp ly lớn, được định hình bởi các đường cắt và đường xếp ly tạo nên cấu trúc cho vải; trong khi đó, xếp ly được tạo ra thông qua xử lý nhiệt, tạo ra những nếp gấp nhỏ, bền chắc và nhẹ ẢNH: @CHESTER_CHARLES_VIETNAM

Barbara Palvin dẫn đầu xu hướng với bộ trang phục thể thao sang trọng gồm váy và áo nỉ đồng bộ, kết hợp với giày da bóng và tất cao đến đầu gối ẢNH: @BARBARA_PALVIN110

Trong mùa thu đông 2025 - 2026, thời trang ưa chuộng kiểu xếp ly, với họa tiết nổi bật và đa chiều hơn. Váy midi dài có thể được kết hợp đơn giản với áo cardigan mohair màu sắc rực rỡ và bốt da cao cổ, tạo nên một phong cách thoải mái, phóng khoáng.

Diện mạo mới của chân váy xếp ly

Phong cách đường phố với chân váy xếp ly tại Tuần lễ thời trang London 2025. Một bộ trang phục toàn màu xanh, với chân váy xếp ly dài đến đầu gối và áo khoác da lộn hai hàng khuy. Điểm nhấn nổi bật của bộ trang phục là giày cao gót cổ cao màu đỏ tía và ví cầm tay họa tiết động vật ẢNH: @COVETEUR

Phong cách đường phố với chân váy xếp ly tại Tuần lễ thời trang Milan 2025 ẢNH: @HAILEYSANI

Giữa lòng London, Paris, Milan... giữa những chiếc taxi và vỉa hè, váy xếp ly đang thống trị phong cách đường phố. Tại đây, nó được diện với tinh thần đô thị: áo khoác da lộn xanh đen cài hai hàng khuy, tất mỏng và giày cao gót màu đỏ tía, mang đến vẻ thanh lịch kín đáo mà vẫn mạnh mẽ. Chiếc ví cầm tay họa tiết da báo phá vỡ sự trầm lắng và tăng thêm nét cá tính. Một phong cách biến tấu phong cách cổ điển của váy xếp ly dưới đầu gối thành một món đồ hiện đại, hoàn hảo cho thành phố.

Chân váy xếp ly từ bỏ vẻ ngoài cũ kỹ và viết lại ngôn ngữ của nó theo phong cách đường phố ẢNH: MUSINSA

Bộ váy ngắn bằng len màu xám, hoàn hảo cho những tháng lạnh, kết hợp với giày cao gót màu đen: cổ điển và vượt thời gian ẢNH: @KARYASTREETSTYLE

Mùa này, váy xếp ly có sẵn với kiểu dáng midi hoặc ngắn, chất liệu vải kỹ thuật chống nhăn, chân váy xếp ly kết hợp với áo thun sọc tay dài và tay ngắn, giày lười da và tất hở. Một sự kết hợp thoải mái nhưng tinh tế, thể hiện sự tương phản giữa cổ điển và thường ngày.