Thời trang 24/7

Diện mạo mới của chân váy xếp ly

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
17/10/2025 20:00 GMT+7

Từ trường học đến sàn diễn thời trang, chân váy xếp ly đã trở lại với ánh hào quang rực rỡ vào năm 2025. Dù là midi hay dài, bằng len hay da, đây đều là món đồ đa năng để bạn biến tấu mỗi ngày.

Dưới đây là cách phối đồ với chân váy xếp ly sành điệu nhất mùa này để có vẻ ngoài hiện đại và tinh tế.

Xu hướng thời trang năm 2025 cho chân váy xếp ly

Diện mạo mới của chân váy xếp ly- Ảnh 1.

Chân váy xếp ly đang được tái hiện như một món đồ không thể thiếu trong mùa này. Sự khác biệt tinh tế nhưng rõ ràng: có cấu trúc, liền mạch và hiện đại hơn

ẢNH: @REVISTA_BORDO

Diện mạo mới của chân váy xếp ly- Ảnh 2.

Sự khác biệt nằm ở cấu trúc: xếp ly lớn, được định hình bởi các đường cắt và đường xếp ly tạo nên cấu trúc cho vải; trong khi đó, xếp ly được tạo ra thông qua xử lý nhiệt, tạo ra những nếp gấp nhỏ, bền chắc và nhẹ

ẢNH: @CHESTER_CHARLES_VIETNAM

Diện mạo mới của chân váy xếp ly- Ảnh 3.

Barbara Palvin dẫn đầu xu hướng với bộ trang phục thể thao sang trọng gồm váy và áo nỉ đồng bộ, kết hợp với giày da bóng và tất cao đến đầu gối

ẢNH: @BARBARA_PALVIN110

Trong mùa thu đông 2025 - 2026, thời trang ưa chuộng kiểu xếp ly, với họa tiết nổi bật và đa chiều hơn. Váy midi dài có thể được kết hợp đơn giản với áo cardigan mohair màu sắc rực rỡ và bốt da cao cổ, tạo nên một phong cách thoải mái, phóng khoáng.

Diện mạo mới của chân váy xếp ly 

Diện mạo mới của chân váy xếp ly- Ảnh 4.

Phong cách đường phố với chân váy xếp ly tại Tuần lễ thời trang London 2025. Một bộ trang phục toàn màu xanh, với chân váy xếp ly dài đến đầu gối và áo khoác da lộn hai hàng khuy. Điểm nhấn nổi bật của bộ trang phục là giày cao gót cổ cao màu đỏ tía và ví cầm tay họa tiết động vật

ẢNH: @COVETEUR

Diện mạo mới của chân váy xếp ly- Ảnh 5.

Phong cách đường phố với chân váy xếp ly tại Tuần lễ thời trang Milan 2025

ẢNH: @HAILEYSANI

Giữa lòng London, Paris, Milan... giữa những chiếc taxi và vỉa hè, váy xếp ly đang thống trị phong cách đường phố. Tại đây, nó được diện với tinh thần đô thị: áo khoác da lộn xanh đen cài hai hàng khuy, tất mỏng và giày cao gót màu đỏ tía, mang đến vẻ thanh lịch kín đáo mà vẫn mạnh mẽ. Chiếc ví cầm tay họa tiết da báo phá vỡ sự trầm lắng và tăng thêm nét cá tính. Một phong cách biến tấu phong cách cổ điển của váy xếp ly dưới đầu gối thành một món đồ hiện đại, hoàn hảo cho thành phố.

Diện mạo mới của chân váy xếp ly- Ảnh 6.

Chân váy xếp ly từ bỏ vẻ ngoài cũ kỹ và viết lại ngôn ngữ của nó theo phong cách đường phố

ẢNH: MUSINSA

Diện mạo mới của chân váy xếp ly- Ảnh 7.

Bộ váy ngắn bằng len màu xám, hoàn hảo cho những tháng lạnh, kết hợp với giày cao gót màu đen: cổ điển và vượt thời gian

ẢNH: @KARYASTREETSTYLE

Mùa này, váy xếp ly có sẵn với kiểu dáng midi hoặc ngắn, chất liệu vải kỹ thuật chống nhăn, chân váy xếp ly kết hợp với áo thun sọc tay dài và tay ngắn, giày lười da và tất hở. Một sự kết hợp thoải mái nhưng tinh tế, thể hiện sự tương phản giữa cổ điển và thường ngày.

Chân váy Xếp ly Phong cách chân váy xếp ly phong cách đường phố

