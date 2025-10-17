Dưới đây là cách phối đồ với chân váy xếp ly sành điệu nhất mùa này để có vẻ ngoài hiện đại và tinh tế.
Xu hướng thời trang năm 2025 cho chân váy xếp ly
Trong mùa thu đông 2025 - 2026, thời trang ưa chuộng kiểu xếp ly, với họa tiết nổi bật và đa chiều hơn. Váy midi dài có thể được kết hợp đơn giản với áo cardigan mohair màu sắc rực rỡ và bốt da cao cổ, tạo nên một phong cách thoải mái, phóng khoáng.
Diện mạo mới của chân váy xếp ly
Giữa lòng London, Paris, Milan... giữa những chiếc taxi và vỉa hè, váy xếp ly đang thống trị phong cách đường phố. Tại đây, nó được diện với tinh thần đô thị: áo khoác da lộn xanh đen cài hai hàng khuy, tất mỏng và giày cao gót màu đỏ tía, mang đến vẻ thanh lịch kín đáo mà vẫn mạnh mẽ. Chiếc ví cầm tay họa tiết da báo phá vỡ sự trầm lắng và tăng thêm nét cá tính. Một phong cách biến tấu phong cách cổ điển của váy xếp ly dưới đầu gối thành một món đồ hiện đại, hoàn hảo cho thành phố.
Mùa này, váy xếp ly có sẵn với kiểu dáng midi hoặc ngắn, chất liệu vải kỹ thuật chống nhăn, chân váy xếp ly kết hợp với áo thun sọc tay dài và tay ngắn, giày lười da và tất hở. Một sự kết hợp thoải mái nhưng tinh tế, thể hiện sự tương phản giữa cổ điển và thường ngày.