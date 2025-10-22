Diện sắc hồng đa phong cách

Hai trong số những cách phổ biến nhất để diện trang phục mang sắc hồng là diện cả set đồng bộ hoặc chọn một số món đồ màu hồng làm điểm nhấn cho bản phối. Dù chọn lựa cách lên đồ nào, nàng cũng có thể ứng biến cho nhiều không gian khác nhau như văn phòng, đường phố, thảm đỏ hay các bữa tiệc thân mật.

Thiết kế áo cách điệu có phom dáng cứng cáp, sang trọng nhưng vẫn giàu nữ tính qua các chi tiết tinh tế - tay phồng ngắn, dây cổ để buộc nơ, đường chiết eo gọn gàng tôn vòng 2... Hồng và đen là cặp đôi màu sắc hoàn hảo cho nàng công sở muốn làm mới bản phối hằng ngày nhưng không gây chú ý quá mức ẢNH: C’CHIC

Tỏa sáng diện mạo trong sắc hồng tươi tắn, rạng rỡ

Một chiếc váy suông màu hồng nhạt điểm chi tiết xếp nếp mềm mại tựa như một nụ hoa đang hé nở dưới ánh nắng sớm - vẻ đẹp dịu dàng này giúp nàng có thêm cảm hứng cho ngày mới, cho những dự định riêng của bản thân. Váy ôm body, đầm chữ A, các bản phối với áo sơ mi và chân váy xếp ly màu hồng pastel hay áo dệt kim màu hồng phấn phối chân váy đen công sở... là những lựa chọn mặc đẹp mỗi ngày.

Trang phục màu hồng có thể kết hợp với phụ kiện, giày và túi mang gam màu đen, trắng, hồng, đỏ và nâu. Trong mỗi lần diện trang phục mang sắc hồng, nàng lại có thể thay đổi điểm nhấn để tạo nên vẻ cuốn hút riêng cho diện mạo của mình.

Đầm suông mang sắc hồng dâu nổi bật, những đường gấp nếp nhẹ nhàng khéo léo tôn đường cong mà vẫn mang lại sự thoải mái và năng động. Kết hợp đỏ và hồng là bài toán xuất sắc về màu sắc, khi hai gam màu nổi đặt cạnh nhau trở nên hòa hợp và tạo điểm nhấn khó quên ẢNH: C’CHIC

Sắc hồng nhạt trên set đồ suit trẻ trung và phóng khoáng với chân váy xếp ly, áo không tay có hàng khuy mạ màu bạc và blazer tay ngắn khỏe khoắn, tươi trẻ ẢNH: TIT ELEGANT

Gam màu hồng được gợi ý kết hợp cùng màu nâu đất, xanh da trời, beige, trắng với vô số các lựa chọn màu sắc khác thú vị, đặc sắc ẢNH: TIT ELEGANT

Khi diện sắc hồng phủ từ đầu đến chân, quý cô phải có sự tinh tế nhất định để không gây cảm giác quá "bánh bèo". Sắc hồng dâu sang trọng và quý phái được thể hiện trên chất vải tơ có bề mặt sáng bóng, túi và giày là chất da bóng tươi sáng tạo nên hình ảnh tone sur tone đồng điệu của người sành mặc ẢNH: C’CHIC

Vải lụa satin tổng hợp có đặc điểm trơn láng dễ nhận biết nay được làm mới với hình ảnh áo oversized và chân váy dài. Mỗi thiết kế đơn lẻ đều được cân chỉnh từng đường cắt và chi tiết để tạo nên tổng thể hoàn hảo, mang lại khả năng tôn dáng, tôn da tuyệt vời dù mặc riêng hay kết hợp cùng nhau ẢNH: C’CHIC

Có nhiều sắc độ khác nhau của trang phục màu hồng đi cùng với hiệu ứng thị giác từ các chất liệu đặc trưng. Váy suông có điểm nhấn là hoa 3D trên vai, set áo sơ mi và chân váy maxi được dệt nổi họa tiết tiệp màu chất liệu ẢNH: C’CHIC

Để có thể diện áo váy màu hồng theo cách tinh tế và tạo nên điểm nhấn đáng chú ý, nàng có thể tham khảo các bản phối kết hợp. Áo dệt kim họa tiết nổi và chân váy đen dáng midi phối giày hồng và túi đỏ hoặc set áo phông màu xanh tím phối chân váy hồng pastel và xăng đan dây gót cao mảnh mai ẢNH: C’CHIC



