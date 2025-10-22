Diện sắc hồng đa phong cách

Hai trong số những cách phổ biến nhất để diện trang phục mang sắc hồng là diện cả set đồng bộ hoặc chọn một số món đồ màu hồng làm điểm nhấn cho bản phối. Dù chọn lựa cách lên đồ nào, nàng cũng có thể ứng biến cho nhiều không gian khác nhau như văn phòng, đường phố, thảm đỏ hay các bữa tiệc thân mật.
Tỏa sáng diện mạo trong sắc hồng tươi tắn, rạng rỡ
Một chiếc váy suông màu hồng nhạt điểm chi tiết xếp nếp mềm mại tựa như một nụ hoa đang hé nở dưới ánh nắng sớm - vẻ đẹp dịu dàng này giúp nàng có thêm cảm hứng cho ngày mới, cho những dự định riêng của bản thân. Váy ôm body, đầm chữ A, các bản phối với áo sơ mi và chân váy xếp ly màu hồng pastel hay áo dệt kim màu hồng phấn phối chân váy đen công sở... là những lựa chọn mặc đẹp mỗi ngày.
Trang phục màu hồng có thể kết hợp với phụ kiện, giày và túi mang gam màu đen, trắng, hồng, đỏ và nâu. Trong mỗi lần diện trang phục mang sắc hồng, nàng lại có thể thay đổi điểm nhấn để tạo nên vẻ cuốn hút riêng cho diện mạo của mình.
Gam màu hồng được gợi ý kết hợp cùng màu nâu đất, xanh da trời, beige, trắng với vô số các lựa chọn màu sắc khác thú vị, đặc sắc
ẢNH: TIT ELEGANT
Có nhiều sắc độ khác nhau của trang phục màu hồng đi cùng với hiệu ứng thị giác từ các chất liệu đặc trưng. Váy suông có điểm nhấn là hoa 3D trên vai, set áo sơ mi và chân váy maxi được dệt nổi họa tiết tiệp màu chất liệu
ẢNH: C’CHIC
Để có thể diện áo váy màu hồng theo cách tinh tế và tạo nên điểm nhấn đáng chú ý, nàng có thể tham khảo các bản phối kết hợp. Áo dệt kim họa tiết nổi và chân váy đen dáng midi phối giày hồng và túi đỏ hoặc set áo phông màu xanh tím phối chân váy hồng pastel và xăng đan dây gót cao mảnh mai
ẢNH: C’CHIC