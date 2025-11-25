Diện trang phục bèo nhún biến nàng thành quý cô sành điệu tức thì

Trang phục bèo nhún chính là "chìa khóa" hoàn hảo để phái đẹp mở ra nét nữ tính tinh tế ngay tại nơi làm việc.

Áo bèo nhún dài tay

Để diện áo bèo nhún thật thời thượng, bạn có thể bắt đầu từ những thiết kế có dáng rủ tự nhiên. Khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng với cổ bèo lá sen mềm mại, điểm thêm dây rút tinh tế tạo hiệu ứng rủ nhẹ cực nữ tính ẢNH: GILLEE

Chất liệu vải nhẹ, tay dài may bèo ở cổ tay giúp tổng thể thêm lãng mạn mà không kém phần chỉn chu. Khi kết hợp với chân váy vàng mù tạt nổi bật, bản phối ngay lập tức sáng bừng, mang đến vẻ ngoài hiện đại mà vẫn giữ được sự thanh nhã đặc trưng của môi trường công sở.

Với tinh thần mềm mại nhưng sang trọng, chiếc áo sơ mi màu nâu đất nhạt với cổ chữ V viền bèo nhún lớn và dây rút nhẹ mang đến cảm giác nữ tính đầy cổ điển ẢNH: EMSPO

Chất liệu voan mỏng nhẹ khiến từng bước đi bay bổng, trong khi tay dài bo nhẹ tạo điểm nhấn thanh lịch. Phối cùng chân váy midi rộng cạp cao màu be, đường ly đứng dáng giúp tỷ lệ cơ thể hài hòa và tôn dáng tối ưu. Một đôi giày cao gót mũi nhọn đồng điệu sắc màu hoàn thiện tổng thể, biến nàng thành quý cô thanh lịch đúng chuẩn công sở châu Âu.

Chiếc áo sơ mi trắng tay dài với điểm nhấn nổi bật là phần cổ áo bèo nhún lớn, tạo cho nàng vẻ ngoài cổ điển và duyên dáng ẢNH: LEMIA

Áo làm từ chất liệu mỏng nhẹ, có cúc cài phía trước và cổ tay áo thanh lịch. Kết hợp cùng chân váy bút chì màu hồng cánh sen đậm, tạo sự tương phản màu sắc nổi bật, mang lại vẻ ngoài vừa nữ tính vừa chuyên nghiệp.

Các thiết kế cổ phối bèo mang đến vẻ đẹp sang trọng, phù hợp với hình ảnh quý cô công sở chuyên nghiệp ẢNH: LEMIA

Áo sơ mi màu lavender với phần cổ được trang trí bèo nhún chạy dọc thân trước cùng hạt ngọc trai nhỏ, tạo hiệu ứng nữ tính nhưng không hề sến. Tay phồng nhẹ và cổ tay may chun bèo giúp tổng thể thêm mềm mại. Khi đi cùng chân váy bút chì cạp cao màu trắng, set đồ tạo nên sự tương phản màu sắc thanh nhã, đồng thời tôn lên vòng eo và đường cong cơ thể.

Tông màu pastel chưa bao giờ lỗi thời, và sự kết hợp giữa vàng chanh pastel cùng xanh mint chính là minh chứng tuyệt vời ẢNH: LEMIA

Chiếc áo cổ bèo nhún chạy dọc phần thân trên tạo điểm nhấn tinh tế. Tay áo bồng nhẹ và cổ tay thu nhỏ giúp tổng thể thanh thoát. Khi phối cùng chân váy bút chì màu xanh mint nhạt, nàng có ngay bản phối công sở dịu mắt, thời thượng mà vẫn đảm bảo phong thái trang nhã.

Áo bèo nhún kết hợp họa tiết hoa luôn mang đến cảm giác bay bổng ẢNH: POTATO FASHION

Chiếc áo hoa nhí xanh - hồng trên nền voan xanh lạnh mang vẻ đẹp lãng mạn, phần bèo nhún chạy dọc hàng cúc và cổ đứng giúp gương mặt sáng hơn và tạo chiều sâu cho thiết kế. Khi phối cùng chân váy midi dáng xòe màu trắng tinh cạp cao, tổng thể trở nên thanh thoát và cân bằng, phù hợp cả công sở lẫn dạo phố.

Chiếc áo hoa nhí tông hồng cam có cổ chữ V viền bèo và dây buộc mang đến vẻ ngoài duyên dáng, thơ mộng ẢNH: K&K FASHION

Thân áo nhún thun nhẹ tạo độ ôm mềm mại, tay dài phồng nhẹ kèm dây buộc ở cổ tay tăng phần nữ tính. Khi kết hợp cùng quần shorts trắng cạp cao, set đồ trở nên trẻ trung nhưng không kém phần tinh tế. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho ngày cuối tuần hoặc những buổi đi chơi nhẹ nhàng.

Váy bèo nhún trẻ trung

Những thiết kế váy bèo nhún mang đến vẻ đẹp trẻ trung và rất dễ phối đồ ẢNH: VIVIKA

Dù diện nguyên set trắng hay phối cùng các gam màu pastel, nàng vẫn giữ được khí chất tinh tế của một quý cô văn phòng hiện đại. Phần chân váy xếp tầng ngắn có bèo nhún và đường viền ren tinh xảo, giúp nàng trẻ trung mà vẫn tinh tế. Đôi tất lửng trắng và giày búp bê đen mang đậm chất retro.

Bằng cách khéo léo kết hợp trang phục bèo nhún, các quý cô công sở có thể dễ dàng tạo nên phong cách thanh lịch, dịu dàng mà không kém phần ấn tượng.



