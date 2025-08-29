  • An Giang
Thời trang 24/7

Diện trang phục đồng bộ sao cho ấn tượng mà không bị 'một màu'?

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
nguyenquanghai319@gmail.com
29/08/2025 12:00 GMT+7

Khi nhắc đến trang phục đồng bộ, nhiều người thường lo sợ sự 'một màu' và nhàm chán. Thực tế, cách phối trang phục tone sur tone hay đồng bộ từ trên xuống lại chính là 'chìa khóa' mang đến vẻ ngoài tinh tế và thời thượng.

Bí quyết nằm ở việc lựa chọn chất liệu, kiểu dáng và điểm nhấn màu sắc thông minh để tạo sự hài hòa nhưng không gò bó. Trang phục đồng bộ có thể vừa giúp người mặc tiết kiệm thời gian phối đồ, vừa toát lên phong thái hiện đại, sang trọng.

Diện trang phục đồng bộ sao cho ấn tượng mà không bị 'một màu'?- Ảnh 1.

Set đồ mang phong cách thanh lịch, trẻ trung với thiết kế tinh tế từ chi tiết đến tổng thể. Phần áo ngắn tay được điểm xuyết cổ ren mềm mại, tạo nét nữ tính nhẹ nhàng, kết hợp cùng chân váy ngắn đứng phom giúp giữ dáng hoàn hảo

ẢNH: CHERINE

Diện trang phục đồng bộ sao cho ấn tượng mà không bị 'một màu'?- Ảnh 2.

Thanh thoát như một giai điệu mùa thu chính là từ khóa để miêu tả về bộ trang phục ren với chi tiết áo lệch vai nhún nhẹ, điểm thêm nơ buộc giúp tôn bờ vai mềm mại của nàng. Chân váy dài tạo sự kín đáo nhưng vẫn vô cùng duyên dáng

ẢNH: CHERINE

Diện trang phục đồng bộ sao cho ấn tượng mà không bị 'một màu'?- Ảnh 3.

Gây ấn tượng với họa tiết kẻ ca rô thanh lịch cổ điển. Thiết kế lệch vai cùng phần tà váy được may nhiều lớp tạo độ phồng nhẹ, mang lại hiệu ứng bồng bềnh uyển chuyển. Để tạo điểm nhấn ở eo, nàng có thêm vào một chiếc thắt lưng nhỏ xinh

ẢNH: CHERINE

Diện trang phục đồng bộ sao cho ấn tượng mà không bị 'một màu'?- Ảnh 4.

Nếu lo ngại những set đồ đồng bộ "từ đầu đến chân" dễ gây cảm giác "ngộp thở", nàng hoàn toàn có thể chọn những thiết kế có chi tiết tone sur tone tinh tế. Như set đồ này, viền kẻ của áo được phối màu trùng với chân váy, tạo sự kết nối hài hòa mà không hề gò bó

ẢNH: JULET BY GIANG

Diện trang phục đồng bộ sao cho ấn tượng mà không bị 'một màu'?- Ảnh 5.

Bộ trang phục đồng bộ này là ví dụ hoàn hảo cho phong cách tối giản mà vẫn đầy khí chất. Phom dáng gọn gàng, chi tiết tinh tế, dễ dàng phối với giày búp bê nhẹ nhàng hoặc phối cùng cao gót để đổi vibe sang chảnh

ẢNH: CHERINE

Diện trang phục đồng bộ sao cho ấn tượng mà không bị 'một màu'?- Ảnh 6.

Mang tông xám trung tính, kết hợp áo sơ mi cổ bẻ bản to với chân váy ngắn đồng màu, vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Điểm nhấn nằm ở sự tối giản hiện đại, dễ phối phụ kiện, tạo nên vẻ ngoài chỉn chu nhưng vẫn tôn dáng và đầy sức hút

ẢNH: CHERINE

Diện trang phục đồng bộ sao cho ấn tượng mà không bị 'một màu'?- Ảnh 7.

Bản phối mang thiết kế liền mạch, phần trên nhấn nhá bằng cổ bẻ tối màu đối lập với thân áo sáng, nối tiếp xuống chân váy phom chữ A, tạo hiệu ứng hài hòa mà vẫn nổi bật. Phom dáng gọn gàng giúp người mặc giữ nét tinh tế

ẢNH: JULET BY GIANG

Diện trang phục đồng bộ sao cho ấn tượng mà không bị 'một màu'?- Ảnh 8.

Mang lại sự nữ tính và kiêu kỳ tuyệt đối cùng áo lụa, nơ bản lớn và họa tiết chấm bi cổ điển. Kết hợp đồng bộ với chân váy midi mềm mại, giúp tôn dáng nhẹ nhàng. Hoàn hảo cho những buổi hẹn cà phê, dạo phố hay nghỉ dưỡng mùa hè

ẢNH: CHERINE

Khi biết cách kết hợp chi tiết, điểm nhấn phụ kiện hay biến tấu phom dáng, trang phục đồng bộ sẽ trở thành lựa chọn lý tưởng để vừa giữ được nét chỉn chu, vừa thể hiện cá tính riêng


.

