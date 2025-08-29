Diện trang phục đồng bộ sao cho ấn tượng mà không bị 'một màu'?

Khi nhắc đến trang phục đồng bộ, nhiều người thường lo sợ sự 'một màu' và nhàm chán. Thực tế, cách phối trang phục tone sur tone hay đồng bộ từ trên xuống lại chính là 'chìa khóa' mang đến vẻ ngoài tinh tế và thời thượng.
Chia sẻ bài viết
Bí quyết nằm ở việc lựa chọn chất liệu, kiểu dáng và điểm nhấn màu sắc thông minh để tạo sự hài hòa nhưng không gò bó. Trang phục đồng bộ có thể vừa giúp người mặc tiết kiệm thời gian phối đồ, vừa toát lên phong thái hiện đại, sang trọng.
Khi biết cách kết hợp chi tiết, điểm nhấn phụ kiện hay biến tấu phom dáng, trang phục đồng bộ sẽ trở thành lựa chọn lý tưởng để vừa giữ được nét chỉn chu, vừa thể hiện cá tính riêng