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Điệu đà xuống phố với kiểu giày đính nơ xinh xắn

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
07/07/2026 14:00 GMT+7

Từ những đôi Mary Jane cổ điển, giày búp bê tối giản đến giày cao gót sang trọng, chỉ cần một chiếc nơ được đặt đúng vị trí cũng đủ khiến tổng thể trở nên cuốn hút hơn mà không hề phô trương.

Trong thế giới phụ kiện thời trang, giày đính nơ luôn chiếm một vị trí trang trọng. Chi tiết nơ được cách điệu khéo léo từ những sợi dây mảnh tinh tế hay chiếc nơ bản to sang trọng chính là bí quyết giúp đôi chân phái đẹp trở nên thanh thoát và cuốn hút hơn. Không chỉ giới hạn trong phong cách tiểu thư điệu đà, những đôi giày đính nơ ngày nay đã được biến tấu đa dạng với nhiều chất liệu và kiểu dáng.

Đối với phong cách mùa hè, giày đế bệt đính nơ trở thành lựa chọn hoàn hảo khi kết hợp với váy ngắn. Những chất liệu nhẹ như cotton, voan hay linen càng làm nổi bật vẻ nữ tính của đôi giày.

Điệu đà xuống phố với kiểu giày đính nơ xinh xắn- Ảnh 1.

Giày đính nơ gây ấn tượng với tông màu xanh pastel dịu mát, được thiết kế theo kiểu giày búp bê nhẹ nhàng. Điểm nhấn của đôi giày là hình chiếc nơ dạng sợi thanh mảnh đi kèm phần quai ngang ôm chân, kết hợp cùng chất liệu da lộn ấn tượng

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Xu hướng được giới mộ điệu yêu thích nhất hiện nay là tone sur tone, khi màu sắc của giày đồng điệu với váy áo hoặc phụ kiện. Những đôi giày trắng đính nơ kết hợp cùng váy babydoll, chân váy xếp ly hay đầm ren tạo nên vẻ ngoài trong trẻo mà không hề cầu kỳ.

Điệu đà xuống phố với kiểu giày đính nơ xinh xắn- Ảnh 2.

Đôi giày búp bê bằng vải tông trắng nổi bật với chi tiết đính nơ và phần mũi nhún mềm mại, mang đến vẻ nữ tính, ngọt ngào. Thiết kế này dễ dàng phối cùng váy ngắn, tất cổ lửng để hoàn thiện phong cách preppy hoặc coquette thanh lịch. Kiểu giày búp bê đế bệt vải mềm này rất thích hợp cho những cô nàng dáng người cao ráo cần di chuyển nhiều mà không lo bị đau chân

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Điệu đà xuống phố với kiểu giày đính nơ xinh xắn- Ảnh 3.

Giày đính nơ màu trắng nổi bật với chi tiết nơ xinh xắn đặt ngay ở mũi giày, kết hợp quai ngang tinh tế trên nền chất liệu da bóng màu trắng bắt mắt. Hoàn thiện vẻ ngoài cá tính bằng cách phối đôi giày này cùng set trang phục trắng, khoác áo da màu nâu bụi bặm đầy cá tính

ẢNH: @KOOKYHOUSE

Sự kết hợp giữa giày đính nơ với tất cao cổ hoặc tất ren xuyên thấu mang hơi thở retro pha lẫn phong cách học đường châu Âu. Khi kết hợp cùng chân váy midi hoặc váy xếp ly hài hòa và có chiều sâu hơn rất nhiều.

Điệu đà xuống phố với kiểu giày đính nơ xinh xắn- Ảnh 4.

Đôi giày đính nơ nhã nhặn là sự hòa quyện tinh tế giữa chất da bóng ở thân và da lộn ở phần mũi giày. Điểm nhấn là hình nơ nhỏ xinh xắn kết hợp cùng quai ngang điệu đà ôm lấy cổ chân. Hoàn thiện cùng đầm sơ mi sọc tay dài trắng xanh là có thể tự tin đi học hoặc đi làm

ẢNH:@_LINHOWII

Điệu đà xuống phố với kiểu giày đính nơ xinh xắn- Ảnh 5.

Giày đính nơ màu trắng sở hữu thiết kế hình nơ nhỏ ở cả phần mũi giày lẫn trên quai ngang. Giày được làm từ chất liệu vải da giày màu trắng dày dặn, phom dáng ôm chân vừa vặn giúp mỗi bước đi thêm phần tự tin

ẢNH:@_LINHOWII

Điệu đà xuống phố với kiểu giày đính nơ xinh xắn- Ảnh 6.

Giày đính nơ màu đỏ rực rỡ chiếm trọn spotlight nhờ chất liệu da bóng đứng phom cứng cáp và vô cùng sang chảnh. Ở vị trí mũi giày là chiếc nơ nhỏ xinh xắn với sự sắc sảo của tông màu đỏ quyền lực, chỉ cần phối cùng set trắng dễ dàng làm nổi bật đôi giày

ẢNH:@_LINHOWI

Điệu đà xuống phố với kiểu giày đính nơ xinh xắn- Ảnh 7.

Giày đính nơ màu trắng ngà mang đậm phong cách vintage với thiết kế độc đáo sở hữu tới 3 chiếc quai ngang ôm chân chắc chắn. Kiểu dáng Mary Jane nhiều quai là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng có mu bàn chân mỏng vì giúp lấp đầy khoảng trống và tạo cảm giác đầy đặn hơn

ẢNH:@_THUYTHNG_

Những đôi giày đính nơ chưa bao giờ làm phái đẹp thất vọng bởi khả năng biến hóa khôn lường. Dù được bắt cặp cùng chân váy ngắn mềm mại, đầm sơ mi sọc thanh lịch hay quần jeans suông xám rách đầy phá cách, món phụ kiện này vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tạo điểm nhấn duyên dáng cho cả bản phối.



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