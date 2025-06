Định hình vóc dáng chỉ với một chiếc thắt lưng

Những chiếc thắt lưng bản to đang dần quay trở lại trên con đường xu hướng thời trang của giới trẻ. Nhờ thiết kế cá tính và độc đáo, thắt lưng bản to trở thành một phụ kiện yêu thích của giới mộ điệu mỗi khi phối đồ. Bạn dễ dàng bắt gặp những cô gái với chiếc thắt lưng bản to cùng quần shorts cạp trễ và áo crop top trên đường phố, một phong cách vừa thoải mái lại cá tính và năng động. Hay những chiếc thắt lưng bản to cũng thường xuyên được phối với quần jeans cạp cao ống loe hoặc chân váy xòe, tạo nên một tổng thể vừa có nét cổ điển vừa hợp thời trang. Những chiếc thắt lưng bản to có màu nâu đậm hoặc được in họa tiết da beo luôn là những ưu tiên lựa chọn khi phối đồ của các cô nàng theo đuổi phong cách cá tính, trẻ trung.

ẢNH:@PURPLECHICKS.STUDIO

ẢNH:@INTO.EIGHT

Nếu thích phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch thì thắt lưng bản nhỏ chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất, vừa nữ tính lại sang trọng. Các bạn có thể dùng thắt lưng bản nhỏ cho váy liền hoặc chân váy chữ A, nó sẽ giúp tôn lên vòng eo, tạo đường cong cơ thể một cách tinh tế, giúp bạn trở nên quyến rũ hơn. Kết hợp cùng một vài phụ kiện như túi xách nhỏ hoặc xăng đan sẽ giúp nâng tầm bộ trang phục và nổi bật hơn. Sử dụng thắt lưng các màu trung tính như nâu, be, kem vừa dễ phối đồ lại tạo hiệu ứng thị giác khiến tổng thể trở nên hài hòa hơn.



ẢNH:@OLDSCHOOL.CLOTH

ẢNH:@LUNEDEE.STUDIO

Blazer là một món đồ cực kì đỉnh nhưng cũng rất dễ bị "nuốt" nếu không biết phối đồ đúng cách. Bạn có thể thử biến tấu chiếc blazer hay áo khoác lông thú quen thuộc bằng cách thêm một chiếc thắt lưng ở eo, vừa độc đáo lại rất thời trang. Cách kết hợp này vô cùng tôn dáng, tỉ lệ cơ thể trở nên cân đối, đặc biệt là vòng eo, khoe lên vòng eo thon gọn cũng như đôi chân dài của người mặc. Một chiếc thắt lưng bản trung bình cùng khóa kim loại là một điểm cộng tuyệt đối giúp bộ trang phục trở nên thời thượng, khiến bạn có cảm giác như đang khoác trên mình một sản phẩm thời trang vô cùng cao cấp.



ẢNH:@ANMIER_FASHION

ẢNH:@CLOSETBYYOU

Một sự kết hợp vô cùng phổ biến như quần jeans cạp cao với áo được sơ vin cùng thắt lưng chưa bao giờ bị lỗi mốt. Mấu chốt chính là ở cách bạn chọn chất liệu, kiểu dáng cũng như màu sắc trang phục thì "sự kết hợp phổ biến" đó cũng có thể giúp bạn thay đổi được nhiều phong cách khác nhau. Với quần jeans hoặc kaki, nếu bạn kết hợp cùng một chiếc thắt lưng trơn màu đen, nâu sẫm sẽ khiến bạn trông thanh lịch và trưởng thành hơn. Nhưng cũng cùng một bộ trang phục đó, đổi lại bằng chiếc thắt lưng có khóa kim loại hoặc in logo nổi bật sẽ biến bạn trở thành một cô nàng cá tính và năng động.



ẢNH:@GARDEROBECLOTHING

ẢNH:@MIIAHSTORE02

Thắt lưng là một trong những phụ kiện vô cùng quen thuộc nhưng cũng rất hữu ích và quan trọng trong tủ đồ của chúng ta. Từ một chiếc thắt lưng cũng đủ giúp bạn có thể thử sức với nhiều phong cách khác nhau. Hãy sử dụng thắt lưng thật đúng và khéo léo để giúp bạn trở nên tự tin cũng như tỏa sáng mọi lúc, mọi nơi.