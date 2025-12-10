Diện mạo mới của chân váy bút chì trong tủ đồ công sở hiện đại

Không còn hình ảnh buồn tẻ và nhàm chán, diện mạo mới của chân váy bút chì mang đến cảm hứng mặc đẹp tinh tế và giàu nữ tính cho mỗi nàng công sở. Món đồ thời trang cổ điển nhất nhì tủ đồ công sở này ngày càng cho thấy sức hút nhờ vào sự cải tiến về phom dáng, sự đa dạng về chất vải và những gam màu mới.

Chân váy bút chì dáng dài phối áo kiểu voan tơ, thắt lưng hoa vải đồng bộ gam màu pastel ngọt ngào vẽ nên dáng hình nàng thơ nơi công sở ẢNH: IVY MODA

Nàng công sở 'thăng hoa' với chân váy bút chì hiện đại

Chân váy bút chì vốn quen thuộc nhưng lại trở nên mới mẻ, đầy tính hiện đại khi khoác lên các sắc màu mới đi cùng những phom dáng được tinh chỉnh kỹ lưỡng.

Bỏ qua những thiết kế mang tông màu đen cũ kỹ, các thiết kế váy bút chì mùa này mang những gam màu tươi sáng - từ sắc vàng nhạt nhẹ nhàng như vạt nắng, sắc xanh dương điểm những vạt màu óng ả từ sợi tweed thô đến các họa tiết đồ họa ấn tượng hay chất vải da PU sành điệu và ôm gọn đường cong.

Chân váy bút chì dáng dài hoàn hảo để tôn nét quyến rũ, nữ tính vốn có của phái nữ đồng thời tạo nên tỷ lệ đẹp cho vóc dáng nhờ phần lưng cao ôm trọn hông eo.

Chân váy vải dạ, tweed vốn đứng phom và tạo nên vẻ ngoài chỉn chu chuyên nghiệp. Món đồ này được phối cùng áo sơ mi truyền thống được cải tiến bằng chất vải mềm mát đi cùng chi tiết hoa thêu tinh tế trên cổ áo ẢNH: IVY MODA

Điểm thêm dây lưng da bản nhỏ khi diện chân váy dài chính là cách để tôn eo hiệu quả. Ngoài sơ mi, áo kiểu cách điệu, váy bút chì mùa này còn được phối cùng áo dệt kim, áo phông cổ cao, cardigan hay áo vest ẢNH: IVY MODA

Cặp đôi màu sắc vàng pastel và xanh baby blue mang lại hình ảnh trẻ trung và hiện đại. Phom dáng trang phục có độ ôm nhẹ, vừa vặn nhưng vẫn thoải mái và không gây bí bách nên mang lại sự thoải mái suốt cả ngày dài ẢNH: IVY MODA

Váy họa tiết dáng dài là một nét mới lạ ấn tượng nên được thêm vào tủ đồ công sở dịp cuối năm. Vừa diện cùng áo sơ mi họa tiết để đi làm văn phòng vừa có thể "hô biến" thành bản phối dự tiệc tối cực kỳ quyến rũ ẢNH: ELISE

Hãy thử nghiệm những điều mới mẻ qua các bản phối casual hằng ngày mà chân váy da xẻ một bên là ví dụ. Cảm giác sành điệu, trendy và cá tính lấn át mọi trải nghiệm cũ về trang phục vải da hay những kiểu chân váy thông thường ẢNH: ELISE

Váy tweed diện cùng áo tweed là đúng chuẩn xu hướng mùa lạnh. Cặp đôi thời trang này xây dựng hình ảnh sang trọng, chuyên nghiệp cho quý cô theo phong cách mới đầy trẻ trung ẢNH: ELISE