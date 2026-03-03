Đón gió xuân rạng rỡ cùng váy hoa nhí duyên dáng

Những chiếc
váy với họa tiết hoa nhỏ xinh trên nền vải mềm mại mang đến cảm giác nhẹ nhàng mà không kém phần trẻ trung. Dù là dáng xòe bay bổng hay ôm nhẹ, thiết kế váy hoa nhí luôn giúp nàng ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo và lãng mạn trong tiết trời mùa xuân. Váy hoa nhí chiết đai dáng xòe
Nét đẹp ngọt ngào giao thoa cùng tinh thần hiện đại được thể hiện trọn vẹn qua váy hoa nhí chiết đai dáng xòe. Chiếc váy tông hồng phấn phủ những bông hoa nhỏ li ti. Phom đầm ôm nhẹ phần thân trên, nhấn bằng chi tiết đai chiết eo gọn gàng trước khi xòe mềm xuống tà váy dài. Tay áo bồng nhẹ bo chun kết hợp cổ đính ren tạo hiệu ứng như cánh bướm đầy nữ tính
Chiếc váy hoa nhí chiết đai sắc
xanh pastel dịu nhẹ, phom đầm dài với những nếp xếp ly tự nhiên. Thiết kế cổ vuông khoe trọn xương quai xanh gợi cảm kết hợp cùng phần tay bồng. Phối cùng giày cao gót mũi nhọn sắc kem là các cô gái đã tự tin tỏa sáng tại các buổi gặp gỡ bạn bè đầu năm Váy hoa nhí cổ chữ V
Váy hoa nhí cổ chữ V với phần cổ khoét sâu không quá gợi cảm. Mẫu váy sắc cam rực rỡ với họa tiết hoa trắng li ti nổi bật trên nền vải, kết hợp phần eo chiết nhẹ giúp vòng 2 trông thon gọn hơn
Xuất hiện trong chiếc đầm hoa nhí cổ chữ V cực yêu kiều mang tông hồng và đỏ đan xen tạo nên rừng hoa nhỏ nhắn mang tinh thần mùa xuân tươi mới. Thiết kế chiết đai cùng phần cổ chữ V tạo hiệu ứng kéo dài thân trên. Kết hợp cùng chiếc nón cói và túi xách đính ngọc trai cầm tay là các nàng đã sở hữu diện mạo sang trọng
Váy hoa nhí cổ tròn khoét tam giác
Một chiếc váy hoa nhí cổ tròn khoét tam giác đem đến vẻ ngoài độc đáo, chiếc đầm cánh dơi với phần đai được chiết nhẹ ôm gọn body tôn lên sắc vóc cân đối. Phom dáng đầm lửng qua đầu gối cùng chất liệu lụa satin mềm mại, chi tiết cổ khoét tam giác tạo điểm hở vừa phải tôn lên sự quyến rũ cho người mặc
Chiếc váy hoa nhí tối màu đầy trang nhã, thiết kế chiết đai cùng những nếp xếp ly tự nhiên. Đầm dáng dài với những bông hoa nhí đủ sắc màu tạo nên bức tranh mùa hạ nhẹ nhàng. Phần cổ áo bo tròn được cắt xẻ hình tam giác mang tới điểm nhấn cho toàn bộ bản phối. Nâng tầm diện mạo với xăng đan cao gót sắc đen hở mũi và túi xách cầm tay tone sur tone hài hòa
Váy hoa nhí dáng dài
Chiếc váy hoa nhí dáng dài trong tủ đồ bởi tính ứng dụng cao của thiết kế, các nàng có thể lựa chọn chiếc váy sắc xanh với họa tiết hoa nhí màu kem được điểm xuyết tinh tế. Phom đầm dài xòe nhẹ cùng phần eo được chiết đai bằng dải lụa quấn quanh buông lơi tạo hiệu ứng kéo dài chiều cao đồng thời tôn lên sắc vóc thanh mảnh cho các cô gái
Chiếc váy hoa nhí sắc xanh pastel yêu kiều, thiết kế cổ vuông cúp ngực khoe trọn được xương quai xanh thanh mảnh. Chất liệu voan mỏng, bay nhẹ trong gió tạo nên hiệu ứng mong manh. Dáng đầm dài được may hai lớp tinh tế che mọi khuyết điểm, kết hợp với phần tay được may cánh tiên giúp các cô gái hoàn thiện bản phối nhẹ nhàng trong những ngày đầu xuân