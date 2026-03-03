Đón gió xuân rạng rỡ cùng váy hoa nhí duyên dáng

Chiếc váy hoa nhí dáng dài trong tủ đồ bởi tính ứng dụng cao của thiết kế, các nàng có thể lựa chọn chiếc váy sắc xanh với họa tiết hoa nhí màu kem được điểm xuyết tinh tế. Phom đầm dài xòe nhẹ cùng phần eo được chiết đai bằng dải lụa quấn quanh buông lơi tạo hiệu ứng kéo dài chiều cao đồng thời tôn lên sắc vóc thanh mảnh cho các cô gái