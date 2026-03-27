Thời trang 24/7

Đón nắng cùng sắc vàng với những kiểu áo cách điệu nữ tính

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
27/03/2026 18:00 GMT+7

Nâng tầm phong cách với những mẫu áo kiểu sắc vàng thời thượng, mang lại vẻ ngoài năng động và đầy sức sống.

Sắc vàng luôn là biểu tượng của sự tươi mới, năng lượng tích cực và khả năng thu hút mọi ánh nhìn ngay từ lần đầu tiên. Những chiếc áo kiểu màu vàng với sự đa dạng trong thiết kế từ nhún eo, trễ vai đến phối nơ tinh tế không chỉ giúp tôn da mà còn mang đến diện mạo trẻ trung cho phái đẹp.

Những thiết kế áo kiểu màu vàng với chi tiết nhún eo tinh tế giúp tạo hiệu ứng vòng eo thon gọn và tôn vinh những đường cong mềm mại của cơ thể.

Đón nắng hè 2026 với áo kiểu màu vàng nữ tính thời thượng - Ảnh 1.

Chiếc áo dáng babydoll sắc vàng tươi sáng hòa quyện cùng chất liệu vải nhẹ nhàng, điểm nhấn cổ vuông cùng hàng nút đồng màu tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa hiện đại cho các quý cô sành điệu. Phối cùng chân váy dài họa tiết chấm bi là có thể thoải mái xuống phố những ngày nắng

ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Mẫu áo kiểu màu vàng dáng trễ vai là lựa chọn hoàn hảo để khoe khéo bờ vai trần mảnh dẻ và xương quai xanh gợi cảm của phái nữ.

Đón nắng hè 2026 với áo kiểu màu vàng nữ tính thời thượng - Ảnh 2.

Chiếc áo trễ vai với phần nhún bèo nhẹ nhàng ở ngực áo tạo độ phồng tự nhiên, phần xếp ly tại cổ áo trở thành điểm nhấn cho tổng thể. Thiết kế tay dài và sắc vàng pastel nhẹ nhàng phù hợp cho những buổi cà phê chỉn chu mà không kém phần tươi vui

ẢNH: KIMEE HOUSE

Đón nắng hè 2026 với áo kiểu màu vàng nữ tính thời thượng - Ảnh 3.

Chiếc áo kiểu màu vàng sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ phối thêm chi tiết ren trắng. Thiết kế hai dây đem lại sự mát mẻ cho những ngày hè, chất liệu voan cao cấp có độ rủ tự nhiên giúp chiếc áo luôn giữ được sự thoải mái dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào

ẢNH: @_PIICHSINEE

Với thiết kế sát nách gọn gàng, những áo kiểu màu vàng này mang đến hơi thở của sự trẻ trung và vô cùng khỏe khoắn.

Đón nắng hè 2026 với áo kiểu màu vàng nữ tính thời thượng - Ảnh 4.

Sắc vàng bắt mắt từ áo hai dây giúp nàng dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý, phần viền bèo quanh áo tăng thêm sự nữ tính. Bản phối giữa áo vàng sát nách và quần trắng ôm sát tạo nên một diện mạo đầy cá tính cho những ngày hè

ẢNH: KIMEE HOUSE

Đón nắng hè 2026 với áo kiểu màu vàng nữ tính thời thượng - Ảnh 5.

Chiếc áo hai dây mang sắc vàng pastel nhẹ nhàng, chi tiết ôm nhẹ ở phần ngực áo tạo sự gợi cảm. Hơi hướng mùa hè được thể hiện khi kết hợp áo cùng chân váy chữ A dáng ngắn, sắc trắng và vàng pastel hòa quyện tạo nên tổng thể hài hòa

ẢNH: @_SHERLLY.K

Mẫu áo kiểu màu vàng dáng nhún phối cùng quần ống rộng vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của các cô nàng trẻ trung, hiện đại.

Đón nắng hè 2026 với áo kiểu màu vàng nữ tính thời thượng - Ảnh 6.

Thiết kế tay loe điệu đà kết hợp cùng sắc vàng dịu nhẹ tạo nên một mẫu áo kiểu ngọt ngào. Phần thân áo được tạo điểm nhấn bằng những đường nhún nhẹ tăng sự nữ tính, phụ kiện đi kèm tối giản sẽ là lựa chọn tuyệt vời để làm nổi bật vẻ đẹp tinh khôi của mẫu áo này

ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Đón nắng hè 2026 với áo kiểu màu vàng nữ tính thời thượng - Ảnh 7.

Áo tay phồng với sắc vàng nhẹ nhàng, chi tiết bèo nhún của áo tăng sự nữ tính cho người mặc. Khi phối cùng chiếc quần ống rộng trắng và đôi dép cùng tông màu hoàn thiện phong cách dạo phố nổi bật giữa mùa hè

ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Áo kiểu màu vàng chính là lựa chọn tuyệt vời để làm mới phong cách cá nhân, giúp bạn luôn tự tin và tràn đầy cảm hứng mỗi khi bước xuống phố. Hãy để sắc màu rực rỡ này thay lời muốn nói, khẳng định cá tính thời trang sành điệu và nét đẹp rạng ngời của chính bạn.

Áo Sắc vàng áo kiểu Màu vàng áo cách điệu

Túi cói giúp mang cả mùa hè rực rỡ vào trang phục

Túi cói giúp mang cả mùa hè rực rỡ vào trang phục

Diện áo sơ mi trắng sành điệu như fashionista

Diện áo sơ mi trắng sành điệu như fashionista

Diện áo quây quyến rũ mà vẫn tinh tế

Diện áo quây quyến rũ mà vẫn tinh tế

Áo thun trắng đem lại sự thoải mái cho cả ngày dài

Áo thun trắng đem lại sự thoải mái cho cả ngày dài

Thanh lịch nơi công sở mùa hè: Mát mẻ nhưng vẫn chuẩn gu

Thanh lịch nơi công sở mùa hè: Mát mẻ nhưng vẫn chuẩn gu

Hóa nàng thơ mùa hạ chỉ với chiếc kẹp tóc hoa

Hóa nàng thơ mùa hạ chỉ với chiếc kẹp tóc hoa

Từ cổ điển đến hiện đại, những kiểu áo sơ mi trắng đẹp nhất cho chị em

Từ cổ điển đến hiện đại, những kiểu áo sơ mi trắng đẹp nhất cho chị em

Sức hút khó cưỡng của son môi đỏ đầy quyến rũ

Sức hút khó cưỡng của son môi đỏ đầy quyến rũ

