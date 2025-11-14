  • An Giang
Thời trang 24/7

Dòng kính mắt toàn diện 'nhẹ như không' khiến dân văn phòng phát sốt

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
14/11/2025 20:00 GMT+7

Trên mạng xã hội, giới văn phòng đang truyền tai nhau về những dòng kính mắt được ví như 'biểu tượng của sự nhẹ nhàng, đeo mà như không đeo' tạo cảm giác thanh thoát, trẻ trung, tối giản và tinh tế cho người sử dụng.

Dòng kính mắt toàn diện thế hệ mới đang ghi điểm mạnh nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế tối giản, chất liệu siêu nhẹ và hiệu năng linh hoạt cho nhiều bối cảnh. 

Dòng kính mắt Airframe: thoải mái và nhẹ nhàng

Dòng kính mắt toàn diện 'nhẹ như không' khiến dân văn phòng phát sốt- Ảnh 1.

Trên trang cá nhân của mình, người mẫu kiêm diễn viên Quỳnh Châu cho biết đeo cặp kính mắt dòng này cả ngày cũng không đau tai, mà còn lên mặt cực kỳ xinh xắn

ẢNH: @QUINC.QUYNHCHAU

Với thiết kế ôm vừa vặn khuôn mặt châu Á, gọng kính siêu nhẹ và chất liệu nhẹ, bền thường dùng trong thiết bị y tế nên giúp giảm áp lực lên sống mũi, không gây hằn hay mỏi sau nhiều giờ làm việc. Tròng kính còn có thể làm đẹp, gọng kính thì siêu nhẹ nên món đồ này đang được dân văn phòng "săn đuổi".

Dòng kính mắt toàn diện 'nhẹ như không' khiến dân văn phòng phát sốt- Ảnh 2.

"Điều Châu thích nhất là có tròng kính che khuyết điểm, làm má hồng nhẹ nhàng, giúp khuôn mặt tự nhiên sáng bừng"

ẢNH: @QUINC.QUYNHCHAU

Dòng kính mắt toàn diện 'nhẹ như không' khiến dân văn phòng phát sốt- Ảnh 3.
Dòng kính mắt toàn diện 'nhẹ như không' khiến dân văn phòng phát sốt- Ảnh 4.

Thiết kế Airframe nổi bật với phần đệm mũi silicon và đầu gọng cao su, mang lại cảm giác thoải mái tối đa

ẢNH: JINS 

Những dòng mắt kính và gọng kính siêu nhẹ đang trở thành lựa chọn hàng đầu của người dùng hiện nay nhờ khả năng đáp ứng đồng thời hai nhu cầu: đeo cả ngày thoải mái và giữ được vẻ ngoài chỉn chu ở mọi hoàn cảnh.

Từ văn phòng đến quán cà phê, những chiếc kính “Airframe” đang trở thành món phụ kiện không thể thiếu của dân công sở hiện đại: gọn gàng, thời trang và tiện nghi đến từng chi tiết.

Combination Titanium: tinh tế, phom dáng hoàn hảo

Dòng kính mắt toàn diện 'nhẹ như không' khiến dân văn phòng phát sốt- Ảnh 5.

Được chế tác từ chất liệu beta titanium cao cấp, gọng kính mang đến cảm giác thanh thoát cùng độ vừa vặn hoàn hảo

ẢNH: JINS

Dòng kính mắt toàn diện 'nhẹ như không' khiến dân văn phòng phát sốt- Ảnh 6.
Dòng kính mắt toàn diện 'nhẹ như không' khiến dân văn phòng phát sốt- Ảnh 7.

Thiết kế thanh mảnh, linh hoạt giúp người đeo luôn thoải mái suốt cả ngày, trong khi bề mặt được đánh bóng tinh tế cùng điểm nhấn màu sắc nhẹ nhàng tạo nên vẻ ngoài sang trọng, hiện đại, phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn phong cách thường nhật

ẢNH: @THUDAULEP

Điều này đặc biệt lý tưởng cho dân văn phòng, những người phải đeo kính liên tục trong môi trường điều hòa và cường độ tập trung cao.

Dòng mắt kính 360°:  gọng kính chuyển động đa hướng

Dòng kính mắt toàn diện 'nhẹ như không' khiến dân văn phòng phát sốt- Ảnh 8.

Thiết kế bản lề hình trụ đặc biệt cho phép gọng kính dễ dàng chuyển động theo nhiều hướng, ôm vừa vặn với từng khuôn mặt

ẢNH: JINS

Một điểm nhấn khiến những mẫu kính thế hệ mới “gây sốt” trong cộng đồng công sở chính là công nghệ bản lề chuyển động đa hướng Multi-Direction Movement Hinge™

Dòng kính mắt toàn diện 'nhẹ như không' khiến dân văn phòng phát sốt- Ảnh 9.

Sự kết hợp giữa độ bền kỹ thuật và sự tinh tế trong thiết kế khiến mỗi cặp kính trở thành một món phụ kiện vừa tiện nghi, vừa hiện đại

ẢNH: VAN.ANHNG_

Bên cạnh tính năng, thiết kế của gọng kính siêu nhẹ ngày càng đa dạng: từ dáng vuông, oval, không viền đến các mẫu khoan lỗ tối giản. Sự tinh gọn và hiện đại giúp chúng dễ dàng chuyển đổi giữa hai bối cảnh, đi làm thì thanh lịch, đi chơi thì năng động và thời trang.

Từ môi trường văn phòng đến các hoạt động ngoài trời, những thiết kế tối giản, hiện đại và tiện nghi này đang định nghĩa lại khái niệm về trải nghiệm đeo kính - không chỉ là phụ kiện thời trang mà còn là “trợ thủ” giúp người dùng tự tin và dễ chịu suốt cả ngày.

Dòng mắt kính để đeo khi ở nhà, thư giãn

Dòng kính mắt toàn diện 'nhẹ như không' khiến dân văn phòng phát sốt- Ảnh 10.

Những mẫu kính dành riêng cho không gian thư giãn tại nhà đang được yêu thích nhờ thiết kế tối giản nhưng tinh tế, hướng đến cảm giác thoải mái tuyệt đối

ẢNH: @QUYNHTHIE

Dòng kính mắt toàn diện 'nhẹ như không' khiến dân văn phòng phát sốt- Ảnh 11.

Với gọng kính mảnh, nhẹ và có độ co giãn linh hoạt, người đeo có thể dễ dàng nằm đọc sách, xem phim hay nghỉ ngơi mà không cảm thấy vướng víu

ẢNH: JINS

Phần đệm mũi bằng silicon mềm hạn chế để lại vết hằn, giúp khuôn mặt luôn tự nhiên và dễ chịu. Mỗi chi tiết được tinh chỉnh để mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng, vừa vặn như một món phụ kiện nhỏ bé nhưng góp phần hoàn thiện trọn vẹn những khoảnh khắc thư giãn mỗi ngày.

Từ văn phòng đến dạo phố, người dùng có thể đeo suốt ngày mà hầu như không cảm nhận trọng lượng, trong khi độ bền và khả năng giữ phom vẫn được đảm bảo. Công nghệ tròng hiện đại giúp hỗ trợ thị lực, giảm mỏi mắt trước màn hình và vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Đây chính là lựa chọn “một chiếc cho mọi nhu cầu” của người dùng hiện đại.



