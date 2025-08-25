Đừng bỏ lỡ athleisure - bí kíp mặc đẹp, thoải mái cho kỳ nghỉ Quốc khánh

Thuật ngữ athleisure xuất phát từ athletic (thể thao) và leisure (thư giãn), mang ý nghĩa về trang phục thể thao nhưng được thiết kế tinh gọn, thẩm mỹ, phù hợp cả với đời sống hằng ngày và các kỳ nghỉ.

Ban đầu, kiểu trang phục này chủ yếu gắn liền với không gian phòng tập, tuy nhiên, cùng với sự trỗi dậy của các xu hướng thời trang đề cao tính thoải mái và cảm xúc người mặc, nó đã được các nhà thiết kế và thương hiệu khai thác, sáng tạo và phát triển mạnh mẽ. Sự linh hoạt của athleisure giúp người mặc dễ dàng chuyển đổi giữa du lịch, dạo phố, vận động nhẹ và các sự kiện xã hội không chính thức mà vẫn giữ được vẻ ngoài thời thượng.



Trang phục mang đậm tinh thần athleisure: từ crop top đen phối chân váy xếp ly, mũ lưỡi trai, tai nghe và sneakers theo phong cách sporty-street, đến áo ba lỗ trắng kết hợp quần cargo, áo khoác thắt hông và giày thể thao. Mỗi set là minh chứng cho sự giao thoa giữa thể thao và đời thường, vừa năng động vừa hợp xu hướng ẢNH: FBNV

Athleisure - thời trang hiện đại, dễ ứng dụng cho các kỳ nghỉ

Điểm mạnh của phong cách này là thiết kế tinh gọn, chất liệu co giãn thoáng mát, mang đến sự thoải mái tối đa khi di chuyển, đi lại hay tham gia các hoạt động ngoài trời. Các món đồ phổ biến bao gồm quần jogger, áo hoodie, legging hay váy thể thao mềm mại, kết hợp với sneakers trắng, túi đeo chéo hay mũ lưỡi trai để tăng nét cá tính. Tông màu trung tính, pastel hay tông đen, trắng giúp set đồ hài hòa, dễ kết hợp, đồng thời phù hợp với khung cảnh lễ hội, bãi biển hay khu nghỉ dưỡng.

Tính ứng dụng của athleisure rất đa dạng, các tín đồ có thể dạo phố, cà phê, picnic, đi học hay đi làm trong môi trường thoải mái vừa tập yoga, chạy bộ hay tập gym, gặp gỡ bạn bè hay các hoạt động ngoài trời mà vẫn đảm bảo phong cách. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho những chuyến du lịch ngắn ngày, khi sự linh hoạt và tiện lợi là ưu tiên hàng đầu.

Ca sĩ Vũ Ngọc Anh trong bản phối với phong cách athleisure: áo ba lỗ kết hợp skinny jeans trắng, giày thể thao và áo gió buộc ngang hông – vừa khỏe khoắn, năng động, vừa linh hoạt cho các hoạt động ngoài trời, từ đi xem ca nhạc đến dạo phố ẢNH: FBNV

Những đường sọc hai bên thân áo và quần - chi tiết kinh điển của trang phục thể thao được tái hiện trong phom dáng rộng rãi, mang đến bản phối athleisure vừa thoải mái vừa thời thượng, dễ ứng dụng trong đời sống thường nhật ẢNH: FBNV

Chọn trang phục thoải mái cho các kỳ nghỉ dài thêm lý tưởng

Trong dịp lễ Quốc khánh, việc kết hợp athleisure còn giúp tín đồ tỏa sáng trong từng khung hình. Một chiếc quần jogger dáng suông phối cùng áo sweater nhẹ hay váy thể thao phối sneaker không chỉ thoải mái mà còn tạo hiệu ứng thẩm mỹ hiện đại, năng động. Phụ kiện như kính râm, túi nhỏ hay mũ lưỡi trai sẽ làm set đồ thêm phần cá tính và tiện dụng.

Athleisure chính là "dự án phong cách" cho kỳ nghỉ lễ: vừa tiện dụng, linh hoạt, vừa thanh lịch và thời thượng. Đây là lựa chọn thông minh để tận hưởng kỳ nghỉ đầy năng lượng, ghi lại những khoảnh khắc đẹp và đồng thời khẳng định cá tính thời trang.

Với sự thoải mái, năng động là cốt lõi, athleisure đảm bảo phong cách vừa thoải mái vừa sang trọng được các người đẹp lựa chọn cho những hoạt động ngoài trời và kỳ nghỉ lễ

ẢNH: FBNV

Athleisure với tinh thần năng động và tinh giản: áo polo, chân váy tennis, giày thể thao hay áo ba lỗ phối quần ống suông, giày bệt làm nên sự giao thoa giữa thể thao và đời thường, vừa thoải mái vừa thời trang ẢNH: FBNV



