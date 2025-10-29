Đừng bước vào mùa lạnh nếu chưa thử áo choàng cape

Với một chút hoài cổ, áo choàng cape trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ Calvin Klein đến Valentino, chiếc áo này đang định nghĩa lại khái niệm “thời trang mùa lạnh” theo cách đầy cuốn hút.
Áo choàng cape 'đời mới' đáng có trong tủ đồ mùa này
Áo choàng ngắn chất liệu nỉ màu camel cổ điển, bên cạnh cổ cao, một chi tiết cực kỳ hợp thời trang, điểm nhấn nổi bật chính là những chiếc khóa cài thẳng hàng trước ngực, gợi nhớ đến những chiếc áo khoác Napoleon kinh điển. Chiếc áo choàng được kết hợp với quần harem, bó sát ở mắt cá chân bằng hai dây đeo cùng tông màu. Điều đáng ngạc nhiên nhất, bên cạnh kiểu dáng, là chiếc quần harem được làm từ chất liệu denim tối màu. Một chất liệu hoàn hảo cho cả trang phục thanh lịch lẫn thường ngày.
Không cần thêm gì nhiều để tạo nên một diện mạo hoàn hảo, chiếc áo "chủ chốt" đã tự nói lên tất cả khi chỉ cần rất ít phụ kiện. Và vì vậy, các tín đồ thêm yêu thích sự kết hợp thời trang quyến rũ này hơn. Chỉ cần thay đổi cách phối đồ, nó có thể hoàn hảo cho cả ban ngày lẫn ban đêm. Và khi nói đến việc tối ưu hóa tủ đồ, bạn không bao giờ phải ngần ngại.
Những chiếc áo choàng theo mùa khiến bạn yêu thích mùa đông
Chiếc áo choàng Calvin Klein (trái) tông màu kem và lớp vải mềm mại, kết hợp với chân váy bồng bềnh và phụ kiện vàng. Trong khi đó tông màu gỉ sét và đường nét mềm mại trên chiếc áo choàng của Roksanda, biến diện mạo thành một tác phẩm điêu khắc chuyển động, hoàn hảo cho cả ngày lẫn đêm
ẢNH: CK, ROKSANDA
Từ các sàn diễn thời trang New York, London, Milan và Paris, có một điều chắc chắn: Mùa thu đông 2025 sẽ là tất cả về áo choàng. Dù dài hay ngắn, dù kín đáo hay tối giản, dù có mũ trùm đầu, khăn quàng cổ tích hợp hay túi xách tích hợp, món đồ khoác ngoài này vượt qua mọi thời đại và phong cách, và một lần nữa trở thành món đồ chủ chốt trong tủ đồ mùa này.