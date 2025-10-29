  • An Giang
Thời trang 24/7

Đừng bước vào mùa lạnh nếu chưa thử áo choàng cape

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
29/10/2025 18:00 GMT+7

Nếu bạn nghĩ áo khoác chỉ để giữ ấm, hãy nhìn lại, áo choàng cape đang chứng minh rằng sự thanh lịch có thể vừa ấm áp, vừa khiến người đối diện không thể rời mắt.

Với một chút hoài cổ, áo choàng cape trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ Calvin Klein đến Valentino, chiếc áo này đang định nghĩa lại khái niệm “thời trang mùa lạnh” theo cách đầy cuốn hút.

Áo choàng cape 'đời mới' đáng có trong tủ đồ mùa này 

- Ảnh 1.

Tại Tuần lễ thời trang Paris 2025, người mẫu Pháp, Ophelie Guillermand đã khoe khéo combo áo choàng mini và quần harem một cách hoàn hảo

ẢNH: @THESTYLEOGRAPH

Áo choàng ngắn chất liệu nỉ màu camel cổ điển, bên cạnh cổ cao, một chi tiết cực kỳ hợp thời trang, điểm nhấn nổi bật chính là những chiếc khóa cài thẳng hàng trước ngực, gợi nhớ đến những chiếc áo khoác Napoleon kinh điển. Chiếc áo choàng được kết hợp với quần harem, bó sát ở mắt cá chân bằng hai dây đeo cùng tông màu. Điều đáng ngạc nhiên nhất, bên cạnh kiểu dáng, là chiếc quần harem được làm từ chất liệu denim tối màu. Một chất liệu hoàn hảo cho cả trang phục thanh lịch lẫn thường ngày.

- Ảnh 2.

Áo khoác cape chất liệu da tông xám thanh lịch, kiểu dáng ngắn khoe khéo phần tay áo bên trong, tạo điểm nhấn hiện đại khi kết hợp cùng quần suông kẻ sọc, tổng thể thời thượng, tinh giản mà đầy khí chất Parisian - một bộ trang phục mùa thu tuyệt đẹp đáng sắm

ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

- Ảnh 3.

Áo choàng cape dáng ngắn màu caramel phối cùng quần jeans ống rộng, túi da và kính mát bản lớn - phong cách đường phố thanh lịch, hiện đại

ẢNH: @BGGCOUTURE

- Ảnh 4.

Áo khoác cape màu camel với cổ cao và đai thắt eo tạo điểm nhấn tinh tế, mang đến vẻ ngoài thanh lịch và hiện đại

ẢNH: @THECLASSYCLOUD

- Ảnh 5.

Áo khoác cape màu nâu caramel với phom dáng rộng và cổ bẻ sang trọng, phối cùng quần jeans ống suông và bốt da bóng tông nâu cho vẻ ngoài phóng khoáng

ẢNH: @CAPTURETHIS.LIFE

Không cần thêm gì nhiều để tạo nên một diện mạo hoàn hảo, chiếc áo "chủ chốt" đã tự nói lên tất cả khi chỉ cần rất ít phụ kiện. Và vì vậy, các tín đồ thêm yêu thích sự kết hợp thời trang quyến rũ này hơn. Chỉ cần thay đổi cách phối đồ, nó có thể hoàn hảo cho cả ban ngày lẫn ban đêm. Và khi nói đến việc tối ưu hóa tủ đồ, bạn không bao giờ phải ngần ngại.

Những chiếc áo choàng theo mùa khiến bạn yêu thích mùa đông 

- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Chiếc áo choàng Calvin Klein (trái) tông màu kem và lớp vải mềm mại, kết hợp với chân váy bồng bềnh và phụ kiện vàng. Trong khi đó tông màu gỉ sét và đường nét mềm mại trên chiếc áo choàng của Roksanda, biến diện mạo thành một tác phẩm điêu khắc chuyển động, hoàn hảo cho cả ngày lẫn đêm

ẢNH: CK, ROKSANDA

- Ảnh 8.

Một tổng thể màu xanh đen huyền bí và điêu khắc, với áo choàng len maxi tạo nên chuyển động theo từng bước chân: đây là gợi ý của Altuzarra, biến trang phục ngoài thành một nét thanh lịch tối giản

ẢNH: @ALTUZARRA

Từ các sàn diễn thời trang New York, London, Milan và Paris, có một điều chắc chắn: Mùa thu đông 2025 sẽ là tất cả về áo choàng. Dù dài hay ngắn, dù kín đáo hay tối giản, dù có mũ trùm đầu, khăn quàng cổ tích hợp hay túi xách tích hợp, món đồ khoác ngoài này vượt qua mọi thời đại và phong cách, và một lần nữa trở thành món đồ chủ chốt trong tủ đồ mùa này. 

