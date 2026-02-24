Duyên dáng đầu xuân cùng trang phục màu xanh cô ban

Trong bảng màu thời trang, xanh cô ban luôn giữ một vị trí đặc biệt nhờ khả năng cân bằng giữa sự nổi bật và tính ứng dụng cao.
Khi bước vào mùa đầu xuân, xanh cô ban càng phát huy lợi thế khi giúp diện mạo người mặc trở nên tươi tắn.
Sắc xanh cô ban thanh lịch
Dạo phố phóng khoáng trong gam xanh rực rỡ
Nữ tính trong sắc xanh thời thượng
Ở các thiết kế mang cảm hứng nữ tính, xanh cô ban được xử lý trên nền chất liệu nhẹ và chi tiết tạo phom. Váy phom rộng, tay phồng ngắn giúp người mặc cảm giác thoải mái hơn. Phần cổ buộc dây mảnh kết hợp đường xếp ly dọc thân váy giúp trang phục có điểm nhấn nhưng không rườm rà.