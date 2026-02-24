Duyên dáng đầu xuân cùng trang phục màu xanh cô ban

Khi bước vào mùa đầu xuân, xanh cô ban càng phát huy lợi thế khi giúp diện mạo người mặc trở nên tươi tắn.

Sắc xanh cô ban thanh lịch

Trong môi trường làm việc đòi hỏi sự chỉn chu, xanh cô ban phát huy thế mạnh khi được tiết chế trên những thiết kế gọn gàng. Áo polo tay ngắn chất thun co giãn khi được sơ vin gọn gàng cùng chân váy ngắn dáng quấn cách điệu cạp cao. Phần cổ polo đứng phom, trong khi chất liệu thun mềm tạo cảm giác thoải mái suốt ngày dài. Chiếc chân váy quấn với đường xếp tinh tế ôm nhẹ vòng hông, kết hợp cạp cao giúp đôi chân như được kéo dài ẢNH: YODY

Vào những ngày thời tiết dịu mát, áo len cổ tròn dài tay màu xanh cô ban là lựa chọn dễ mặc. Phối cùng chân váy chữ A màu đen dài qua gối, bộ đồ vừa kín đáo vừa tôn dáng. Cách kết hợp này phù hợp với nhiều độ tuổi và không đòi hỏi quá nhiều phụ kiện ẢNH: @KHANHVANNGUYEN25

Dạo phố phóng khoáng trong gam xanh rực rỡ

Khi rời khỏi những bản phối thanh lịch, gam màu này linh hoạt hơn trong các thiết kế thoải mái. Đầm maxi dáng suông hoặc quần ống rộng sắc cô ban phối cùng áo sát nách đen ôm nhẹ đem lại diện mạo hiện đại. Sự tương phản giữa xanh và đen giúp bộ trang phục trông rõ nét hơn ẢNH: @CATRICHMAUXANH

Quần ống rộng kẻ sọc sắc cô ban khi phối cùng áo sát nách dáng ôm và phụ kiện tối giản tạo cảm giác gọn gàng. Bản phối này thiên về sự nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật nhờ tông màu tươi sáng ẢNH: @HATANGTHANH

Nữ tính trong sắc xanh thời thượng

Thiết kế xanh cô ban kết hợp giày bốt da nâu cổ lửng tạo cảm giác nữ tính pha chút vintage cổ điển ẢNH: @THUYTHNG__

Ở các thiết kế mang cảm hứng nữ tính, xanh cô ban được xử lý trên nền chất liệu nhẹ và chi tiết tạo phom. Váy phom rộng, tay phồng ngắn giúp người mặc cảm giác thoải mái hơn. Phần cổ buộc dây mảnh kết hợp đường xếp ly dọc thân váy giúp trang phục có điểm nhấn nhưng không rườm rà.

Chân váy xanh cô ban phối cùng áo trắng cổ nơ tạo cảm giác nhẹ nhàng. Phần chân váy bèo nhún xếp tầng sắc xanh nổi bật thu hút thị giác, phù hợp những buổi gặp gỡ hoặc dạo phố ẢNH: @THUYTHNG__

Năng động trong sắc cô ban cá tính

Không dừng lại ở vẻ thanh lịch hay nữ tính, xanh cô ban còn dễ dàng "bắt nhịp" với phong cách năng động. Áo sweater xanh cô ban khi kết hợp cùng quần shorts xám, sneaker trắng và mũ lưỡi trai tạo nên diện mạo trẻ trung đầy năng lượng. Phom áo sweater dáng oversized mang lại cảm giác thoải mái, trong khi quần shorts tôn lên nét cá tính đường phố ẢNH: @TRHNHUW_

Với những buổi cà phê cuối tuần, cardigan xanh cô ban phối cùng quần trắng ống rộng là gợi ý dễ áp dụng. Cardigan dáng ôm nhẹ giúp vóc dáng trông gọn gàng, trong khi quần ống rộng tạo sự cân đối về tỷ lệ. Sự kết hợp giữa xanh và trắng nhẹ nhàng nhưng vẫn chỉn chu ẢNH: @MYYYYYYYY_Y



