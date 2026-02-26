  • An Giang
Thời trang 24/7

'Giải nhiệt' ngày nắng với quần linen và áo không tay

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
26/02/2026 18:00 GMT+7

Đơn giản nhưng không đơn điệu, áo không tay và quần linen xứng đáng xuất hiện thường xuyên trong tủ đồ của những tín đồ thời trang theo đuổi phong cách gọn gàng.

Áo không tay và quần linen nổi lên như một lựa chọn tinh giản nhưng đầy hiệu quả, vừa giúp cơ thể "giải nhiệt" vừa giữ được vẻ ngoài thanh lịch cần thiết. 

Công thức phối đồ giữa áo không tay và quần linen

'Giải nhiệt' ngày nắng với quần linen và áo không tay- Ảnh 1.

Vào những ngày hè, áo không tay phối cùng quần linen mang lại cảm giác nhẹ nhàng, mát mẻ nhờ chất vải thoáng và thiết kế không gò bó. Áo knit sát nách thường được thiết kế ôm vừa phải, đủ để tôn phần vai và xương quai xanh mà không gây cảm giác bó sát. Khi đặt cạnh quần linen ống rộng, bộ trang phục tạo nên thế cân bằng thị giác rõ rệt: phần thân trên gọn gàng đối lập với phom quần thoải mái

ẢNH: @DISSH

'Giải nhiệt' ngày nắng với quần linen và áo không tay- Ảnh 2.

Áo không tay dáng ôm vừa với bề mặt dệt mềm mịn, cổ tròn khoét vừa và phần vai gọn gàng giúp diện mạo trông hiện đại mà vẫn dễ ứng dụng. Quần linen ống suông rộng có độ rủ tự nhiên, kết hợp cùng xăng đan đế thấp màu trung tính, giữ trọn tinh thần thoải mái mà không làm tổng thể trở nên xuề xòa

ẢNH: @MABELANDWOODS

'Giải nhiệt' ngày nắng với quần linen và áo không tay- Ảnh 3.

Với những ai yêu thích phong cách gọn gàng hơn, áo sát nách đen dáng ôm làm từ chất liệu dệt gân là lựa chọn đáng cân nhắc. Cổ tròn cao và phần khoét nách vừa phải tạo cảm giác khỏe khoắn, phù hợp khi kết hợp cùng quần linen ống rộng có phom đứng nhẹ. Kiểu quần này thường được may phẳng hoặc có ly nhỏ, giúp trang phục trông chỉn chu hơn mà vẫn mang lại sự thoải mái cần thiết

ẢNH: @DISSH

'Giải nhiệt' ngày nắng với quần linen và áo không tay- Ảnh 4.

Áo không tay hai dây với màu sáng được dệt gân dọc rõ nét, chất sợi mảnh, ôm vừa thân trên, mang lại cảm giác mềm mại khi mặc. Quần linen cạp cao, có ly nhỏ và khóa cài gọn gàng giúp trang phục trông chỉn chu hơn. Xăng đan bệt quai bản lớn và trang sức kim loại nhỏ được lựa chọn để giữ phong cách đơn giản, không rườm rà

ẢNH: VASSALLI

'Giải nhiệt' ngày nắng với quần linen và áo không tay- Ảnh 5.

Áo không tay trắng cũng xuất hiện nhiều trong các bản phối mùa hè nhờ khả năng dễ kết hợp. Thiết kế hở nách, vai gọn mang lại cảm giác hiện đại. Khi phối cùng quần vải lanh pha, sợi dệt mảnh linh hoạt, trang phục phù hợp cho cả đi dạo phố lẫn những chuyến du lịch

ẢNH: FASH MOB

'Giải nhiệt' ngày nắng với quần linen và áo không tay- Ảnh 6.

Nếu muốn nâng cấp diện mạo mà vẫn giữ sự tối giản, phối đồ theo tông màu đồng điệu là lựa chọn đáng thử. Áo không tay cổ tim phom suông nhẹ mang lại cảm giác mát mắt hơn rõ rệt

ẢNH: @KINDREDSPIRITBOUTIQUEANDGIFT

'Giải nhiệt' ngày nắng với quần linen và áo không tay- Ảnh 7.

Khi kết hợp cùng quần linen cạp cao đồng màu, ống rộng với chất lanh dệt thô có độ rủ gọn gàng, thoải mái khi vận động

ẢNH: @KINDREDSPIRITBOUTIQUEANDGIFT

 

linen quần linen áo không tay áo sát nách mùa hè

