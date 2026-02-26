'Giải nhiệt' ngày nắng với quần linen và áo không tay

Với những ai yêu thích phong cách gọn gàng hơn, áo sát nách đen dáng ôm làm từ chất liệu dệt gân là lựa chọn đáng cân nhắc. Cổ tròn cao và phần khoét nách vừa phải tạo cảm giác khỏe khoắn, phù hợp khi kết hợp cùng quần linen ống rộng có phom đứng nhẹ. Kiểu quần này thường được may phẳng hoặc có ly nhỏ, giúp trang phục trông chỉn chu hơn mà vẫn mang lại sự thoải mái cần thiết