Thời trang 24/7

'Giải phóng' tủ đồ mùa thu với xu hướng thời trang tối giản hiện đại

Kim Ngọc
Kim Ngọc
23/08/2025 08:00 GMT+7

Xu hướng thời trang tối giản hướng đến những bộ trang phục chất lượng, sang trọng và đẹp tinh tế khiến người nhìn nhớ lâu. Thay vì theo đuổi theo các xu hướng nhanh đến nhanh đi, nàng có thể 'giải phóng' bản thân và cả tủ đồ của mình theo cách của quý cô tối giản.

Không phô trương với những bản vẽ họa tiết nổi bật, chi tiết cầu kỳ hay phom dáng phức tạp, thời trang tối giản hiện đại hướng đến vẻ đẹp sang trọng, khẽ tiết lộ về gu thời trang cá nhân của người mặc qua bảng màu dịu nhẹ, những đường cắt tinh giản thông minh và chất liệu tuyển chọn.

Phong cách tối giản - Ảnh 1.

Hình ảnh mềm mại, nữ tính và giàu chất thơ của các set suit cổ điển được tạo ra một cách khéo léo qua cách kết hợp hai sắc màu tương phản, chi tiết khăn lụa mềm tương ứng với phom dáng cứng cáp, mạnh mẽ của trang phục may đo

ẢNH: SEYCHAS

Bí quyết làm nên khí chất quý cô tối giản

Đã từ lâu, phong cách tối giản (minimalism) được xem là đỉnh cao của vẻ đẹp quý phái, sang trọng và đẳng cấp. Tuy thế, trong dòng chảy thời trang hiện đại, các bản phối tối giản có sự chuyển động linh hoạt khi khéo léo đưa vào trang phục ứng dụng những đặc tính tuyệt vời của phong cách.

Quý cô tối giản ưa chuộng trang phục đơn sắc, ít chi tiết, đường cắt khéo léo cân chỉnh giúp xóa nhòa những ranh giới về ưu/nhược điểm cơ thể. Bên cạnh đó, ngôn ngữ thời trang cũng được tinh tuyển kỹ lưỡng để dù có số lượng khiêm tốn, tủ đồ tối giản vẫn giúp người sở hữu tùy biến ra vô số bản phối khác nhau, phù hợp cho nhiều không gian.

Phong cách tối giản - Ảnh 2.

Áo vest cách điệu tay ngắn cài hoa và chân váy đồng bộ gam màu xanh đen nền nã, vừa dịu dàng vừa khéo tiết lộ gu thời trang sắc sảo, tinh tế của nàng

ẢNH: CALIE

Phong cách tối giản - Ảnh 3.

Váy liền màu beige là gợi ý thanh lịch và trang nhã cho những ngày bình thường. Các thiết kế nằm trong bảng màu trung tính được vận dụng tối đa, qua đó cho thấy sự đồng nhất về phong cách của quý cô, cũng là cách giúp từng món đồ được sử dụng thường xuyên và linh hoạt hơn trong mùa cuối năm

ẢNH: CALIE

Phong cách tối giản - Ảnh 5.

Đơn sắc, tinh giản nhưng không nhàm chán nhờ những chi tiết đắt giá trên mỗi thiết kế. Đầm midi màu kem điểm chi tiết hoa cài áo, dáng chữ A xòe nhẹ khẽ tôn dáng thướt tha khi nàng chuyển động

ẢNH: CALIE

Phong cách tối giản - Ảnh 13.
Phong cách tối giản - Ảnh 14.

Đừng quên hai gam màu cổ điển bậc nhất của thời trang tối giản là đen và trắng. Tủ đồ hiện đại thổi vào làn gió mới cho các gam màu này nét tươi mới, rạng ngời qua các chi tiết thủ công như đường gấp nếp, chi tiết cổ V hay phụ kiện mũ và trang sức

ẢNH: SEYCHAS

Phong cách tối giản - Ảnh 11.
Phong cách tối giản - Ảnh 12.

Ý tưởng đầm dự tiệc cho cô nàng tối giản vẫn dựa trên bảng màu đơn sắc tươi sáng và phom dáng cổ điển. Các gam màu như beige, cream, hồng dâu, xanh pastel... giúp nâng tông da, giúp nàng tỏa sáng rạng rỡ nhưng không chói lóa

ẢNH: NOAR BLANC

Phong cách tối giản - Ảnh 6.
Phong cách tối giản - Ảnh 7.

Các bản phối casual tối giản cho ngày thường, phù hợp đi học, đi chơi là sự kết hợp của quần ống suông cạp cao và áo kiểu như gile, áo không tay... Sự đồng điệu về màu sắc, phom dáng đem đến cảm giác trẻ trung và hiện đại

ẢNH: SERAPHIA

Phong cách tối giản - Ảnh 8.
Phong cách tối giản - Ảnh 9.

Sức hút từ trang phục của quý cô tối giản đến từ những điểm sáng về bảng màu kết hợp, sự dễ chịu từ ánh nhìn đến cảm nhận bên trong. Áo sơ mi oversized và quần âu có thể được biến hóa đa dạng, phù hợp với nhiều phong cách - từ chỉn chu nghiêm túc đến phóng khoáng, cá tính...

ẢNH: SERAPHIA


