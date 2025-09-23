Giày cao gót, tâm điểm của mọi bản phối công sở cùng váy dài, quần ống rộng

Không quá lời khi nói rằng giày cao gót luôn có thể đảm nhiệm vị trí trung tâm của các bản phối công sở, khi các món đồ chủ đạo thường gặp bao gồm váy và chân váy dáng dài, quần ống rộng, quần suông cạp cao...

Giày cao gót truyền thống dáng pump, giày bốt cổ thấp có gót cao, xăng đan cao gót... là những đôi giày nên mang khi diện váy dài mùa này. Màu sắc tương phản nổi bật sẽ giúp thu hút sự chú ý và còn giúp hình ảnh tổng thể cân bằng hài hòa ẢNH: RUZA

Chọn giày cao gót vừa vặn với bản thân

Hãy chọn kiểu giày có độ cao hoàn hảo - vừa tôn dáng mà bạn vẫn cảm thấy chắc chân, thoải mái và dễ chịu. Đa số người mẫu chuyên nghiệp có thể mang giày có gót cao trên 9 cm thì các nàng công sở cảm thấy vừa vặn với giày gót cao từ 3 - 7 cm. Kiểu giày kitten heel có gót nhỏ có thể là những lựa chọn vừa vặn hoặc giày Mary Jane gót vuông, gót trụ... kèm quai ngang cũng là một gợi ý đáng để tham khảo.

Bí quyết để các bản phối váy dài và quần ống rộng trở nên hoàn hảo chính là độ dài của gấu quần, gấu váy vừa đủ. Chúng không để lộ quá nhiều phần bắp chân nhưng cũng không che mất hoàn toàn giày cao gót.

Quần ống rộng với phần hông eo vừa vặn nhờ phần cạp cao, hai ống thu nhỏ ở phần gấu giúp tôn dáng hiệu quả. Màu sắc của áo và giày đồng điệu khiến người nhìn chú ý hơn vào kiểu giày slingblack màu nude mà quý cô đang mang ẢNH: BOHEE

Phong thái tự tin, hình ảnh chuyên nghiệp, lịch sự từ các bản phối áo và quần ống rộng luôn giúp nàng có thể ghi điểm mặc đẹp mọi lúc. Giày cao gót góp thêm điểm cộng cho từng bản phối công sở ẢNH: RUZA

Hai hình ảnh gợi mở ý tưởng phối giày mũi nhọn cao gót và chân váy dáng dài. Bốt da cao gót phối chân váy maxi, giày cao gót có quai ôm cổ chân kết hợp váy midi, áo sơ mi tơ và túi đeo vai làm nên thần thái sang chảnh ẢNH: RUZA

Mules cao gót được nhiều nàng ưa chuộng vì tiện dụng, linh hoạt và giúp đôi chân trông thon thả hơn. Kiểu giày này thường được diện cùng chân váy midi, phù hợp khi dạo phố, hẹn hò và những không gian sáng tạo ẢNH: BOHEE

Các bản phối đồng bộ trắng đen cho thấy ở mỗi hình ảnh, quý cô đều tỏa sáng rạng ngời nhờ lựa chọn thông minh. Áo sơ mi tay bồng và quần ống rộng hay quần ống đứng và áo vest cách điệu nổi bật hàng khuy mạ được gợi ý phối cùng hai kiểu giày cao gót khác nhau - pump và xăng đan dây mảnh ẢNH: BOHEE

Nàng dễ dàng thay đổi các bản phối hằng ngày khi sở hữu những đôi giày vừa vặn, êm chân và có độ cao hoàn hảo. Sáng đầu tuần tinh khôi với áo sơ mi chấm bi và chân váy đen, cuối tuần thư thả cùng áo vest cách điệu và chân váy xếp ly đồng bộ ẢNH: BOHEE

Không cần ăn mặc quá lộng lẫy để trở nên nổi bật và cuốn hút. Các bản phối tinh giản từ quần dài công sở, váy dài và giày cao gót này mang đến góc nhìn toàn diện cho nàng. Đó chính là cách mặc đẹp, sang trọng và chỉn chu theo cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian ẢNH: BOHEE



