Thời trang 24/7

Giày Mary Jane sánh đôi tất cao cổ mang đậm nét retro

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
25/01/2026 12:00 GMT+7

Sự kết hợp giữa giày Mary Jane và tất cao cổ đang âm thầm trở lại như một biểu tượng thời trang mang đậm tinh thần retro nhưng được thổi vào thời trang hiện đại đầy cuốn hút.

Không cần quá nhiều lớp trang phục hay phụ kiện cầu kỳ, chỉ với một đôi giày Mary Jane kết hợp cùng tất cao cổ, phong cách hằng ngày đã trở nên khác biệt rõ rệt. 

Giày Mary Jane sánh đôi tất cao cổ mang đậm nét retro- Ảnh 1.

Đôi giày Mary Jane đen bóng khi kết hợp cùng tất trắng cao cổ mang đến hiệu ứng thị giác vừa cổ điển vừa thời thượng. Lớp tất trắng ôm gọn bắp chân tạo sự tương phản rõ nét với sắc đen bóng bẩy của giày. Khi phối cùng chân váy ngắn sắc xám và áo đỏ rực, tổng thể trở nên bừng sáng, khiến người mặc dễ dàng trở thành tâm điểm giữa phố đông

ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Giày Mary Jane sánh đôi tất cao cổ mang đậm nét retro- Ảnh 2.

Cặp đôi giày Mary Jane da đen bóng kết hợp tất trắng tinh khôi trở thành “vũ khí” tạo diện mạo mê hoặc đầy tinh tế. Chất da lì sắc sảo đối lập với lớp tất mềm mại, phối cùng chân váy xếp ly và áo len dệt kim, set đồ gợi lên hình ảnh nữ sinh thanh lịch nhưng vẫn phảng phất nét kiêu kỳ, vừa nhẹ nhàng vừa có chiều sâu thẩm mỹ

ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Giày Mary Jane sánh đôi tất cao cổ mang đậm nét retro- Ảnh 3.

Tôn lên vẻ đẹp thanh lịch của chân váy xếp ly dài, đôi giày Mary Jane đen bóng đi cùng tất trắng cao cổ tạo điểm nhấn thị giác rõ rệt. Sự hòa quyện giữa bề mặt da giày sắc nét và tất trắng mang lại cảm giác cân bằng hoàn hảo giữa thanh lịch và cá tính

ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Giày Mary Jane sánh đôi tất cao cổ mang đậm nét retro- Ảnh 4.

Giày Mary Jane đen bóng với quai ngang thanh mảnh kết hợp cùng tất đen cao cổ xuyên thấu tạo điểm nhấn thị giác đầy mê hoặc. Bộ đôi này ôm trọn đôi chân, hòa quyện nét cổ điển tiểu thư với phong cách thời thượng. Khi phối cùng chân váy ngắn xòe bồng bềnh, set đồ tạo tương phản hoàn hảo, khiến ánh nhìn dừng lại ngay từ giây đầu tiên

.ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Giày Mary Jane sánh đôi tất cao cổ mang đậm nét retro- Ảnh 5.

Đôi giày Mary Jane đen với phần đế răng cưa cá tính trở nên nổi bật hơn hẳn khi phối cùng tất trắng cao trên mắt cá chân. Sự đối lập giữa sắc đen quyền lực và trắng tinh khôi không chỉ tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho đôi chân mà còn mang đến cảm giác trẻ trung, nổi loạn vừa đủ. Khi kết hợp với chân váy trắng xòe ngắn và áo khoác lưới đen, set đồ mang tinh thần phá cách rõ rệt

ẢNH: @THUYKIEU.2802

Giày Mary Jane sánh đôi tất cao cổ mang đậm nét retro- Ảnh 6.

Giày Mary Jane da bóng mũi đen kết hợp tất trắng cao cổ tạo nên sự đối lập hài hòa, giúp đôi chân nổi bật ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Những đường gân mảnh trên tất ôm trọn cổ chân, xóa tan sự đơn điệu và tạo điểm nhấn tinh tế. Phối cùng đầm xòe chấm bi, tổng thể toát lên vẻ kiều diễm, nữ tính nhưng vẫn giữ được nét sang trọng và cuốn hút rất riêng

ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Giày Mary Jane sánh đôi tất cao cổ mang đậm nét retro- Ảnh 7.

Giày Mary Jane đen đế bánh mì kết hợp tất trắng cổ cao tạo cú va chạm thị giác đầy ấn tượng. Quai ngang bản to của giày đối lập với lớp tất, mang đến hiệu ứng phân tầng hút mắt. Kết hợp với set vest gồm áo blazer và chân váy kẻ ca rô hồng mang nét cổ điển nhưng vẫn rất quyền lực

ẢNH: @THANHTHUY.HHVN

Giày Mary Jane sánh đôi tất cao cổ mang đậm nét retro- Ảnh 8.

Phong cách giấu quần với áo sơ mi dáng dài mang đến sự phóng khoáng trong phong cách, đôi giày Mary Jane đen kết hợp cùng tất trắng cao cổ như điểm nhấn hoàn thiện để trang phục bớt đơn điệu. Thiết kế quai ngang bản to ôm mu bàn chân, đối lập đầy mê hoặc với sự dịu dàng, tinh khôi của lớp tất trắng

ẢNH: @LINGGKA109

 

