Giày Mary Jane sánh đôi tất cao cổ mang đậm nét retro

Đôi giày Mary Jane đen với phần đế răng cưa cá tính trở nên nổi bật hơn hẳn khi phối cùng tất trắng cao trên mắt cá chân. Sự đối lập giữa sắc đen quyền lực và trắng tinh khôi không chỉ tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho đôi chân mà còn mang đến cảm giác trẻ trung, nổi loạn vừa đủ. Khi kết hợp với chân váy trắng xòe ngắn và áo khoác lưới đen, set đồ mang tinh thần phá cách rõ rệt