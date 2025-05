Giới thiệu Wedding Showcase tại JW Marriott Saigon - Khu vườn cho tình yêu nở rộ

Thông tin về sự kiện triển lãm cưới Blooming Love

Tọa lạc ngay trung tâm Q.1, TP.HCM, JW Marriott Saigon sở hữu những không gian đặc biệt đầy độc đáo. Khu vườn JW thơ mộng là địa điểm lý tưởng như "chứng nhân" cho tình yêu nở rộ với những Lễ thề nguyền (Vow Ceremony) đẹp như truyện cổ tích. Hay sảnh yến tiệc thuộc khách sạn rộng bậc nhất trung tâm thành phố là không gian linh hoạt biến đổi theo mỗi chủ đề cưới lung linh, tráng lệ, nơi những người thân, người bạn và gia đình cùng nhau chung vui cho ngày hạnh phúc nhất của cô dâu chú rể. Với mục tiêu là điều kiện cần và đủ cho nhiều tình yêu nở rộ hơn, khách sạn hạng sang hàng đầu thành phố đã tổ chức hoạt động tri ân và trưng bày về dịch vụ cưới mang tên "Blooming Love - Nơi tình yêu nở rộ".

Khu vườn JW - địa điểm lý tưởng cho những lễ thề nguyện giữa trung tâm thành phố

Triển lãm cưới Blooming Love

"Nơi tình yêu nở rộ - "Blooming Love | The Wedding Showcase" là hành trình khám phá vẻ đẹp tinh tế của một lễ cưới trong mơ, nơi các cặp đôi sẽ được truyền cảm hứng và lên ý tưởng cho ngày trọng đại của mình thông qua không gian cưới được thiết kế đậm chất lãng mạn, tươi mới và đầy sắc hoa. JW Marriott Saigon cùng bắt tay hợp tác với một trong những đơn vị trang trí tiệc cưới xa xỉ hàng đầu là Lutèce Wedding & Party Planner, một đối tác không chỉ tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn tiên phong mở ra những trải nghiệm mới mẻ biến không gian cưới thành một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, nơi cá tính và đẳng cấp thăng hoa trong từng chi tiết. Bên cạnh đó là định hướng nghệ thuật đến từ Min Wedding & Event Planner, đơn vị đã đồng hành cùng rất nhiều đám cưới nổi tiếng gần đây giúp khách hàng có sự tư vấn trực tiếp cùng các chuyên gia đến từ hai đơn vị này.

Grand Ballroom mới, rộng rãi cùng hệ thống hạ tầng hiện đại là không gian biến đổi cho các đám cưới hàng đầu

Về hình ảnh sẽ là sự đồng hành với De Rossa Studio, một đơn vị cùng chung niềm đam mê trong việc lưu giữ câu chuyện tình yêu của các cặp đôi trong ngày cưới bằng cảm xúc chân thực và ngôn ngữ hình ảnh nghệ thuật độc đáo. Cô dâu chú rể sẽ có cơ hội được chụp bức hình kỷ niệm bởi đội ngũ chuyên nghiệp từ De Rossa Studio và cùng tìm hiểu về những hoạt động, góc nhìn nghệ thuật nhằm lưu giữ kỷ niệm về một ngày cưới thật trọn vẹn, cảm xúc nhất.

Hợp tác cùng những đối tác đặc biệt - Vinh danh các đơn vị cưới hàng đầu Việt Nam

Với Triển lãm cưới đầu tiên do JW Marriott Saigon tổ chức, khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất đã chọn hợp tác với những đối tác từ Việt Nam, thay vì đồng hành với các thương hiệu quốc tế khác. Với một mong muốn đồng hành bền vững cùng các thương hiệu Việt chất lượng và đậm bản sắc.

Các đối tác hàng đầu về váy cưới như Calla Bridal, Brides by Olivia, Linh Nga Couture, Hà Cúc, Lecia Bridal sẽ mang đến những các bộ sưu tập mới nhất, cùng những câu chuyện về chất liệu và thiết kế cao cấp dành riêng cho các nàng dâu xinh đẹp. Các nàng sẽ có cơ hội ướm thử chiếc đầm cưới từ những thương hiệu này để lựa chọn thiết kế phù hợp nhất với bản thân thông qua sự tư vấn chuyên môn từ các nhà thiết kế.

Các chàng cũng sẽ được dịp tìm hiểu về những bộ suit cao cấp được may đo riêng từ những nhà may đo hàng đầu: Kim Bespoke, The Valet by SIR và SIR Tailor cùng các ưu đãi, chương trình riêng khi đến với Blooming Love. Thiết kế may đo luôn là điểm thể hiện phong cách riêng của mỗi chú rể giúp họ tự tin nhất trong bộ cánh dành riêng cho mình và tỏa sáng khi bước vào một trang mới trong cuộc sống.

Khách hàng còn được tìm hiểu về dịch vụ bespoke của nhẫn cưới từ CAO Fine Jewellery – những mẫu nhẫn cưới được thiết kế riêng theo yêu cầu của cô dâu chú rể, và cả những hoạt động độc quyền như sáng chế nước hoa riêng từ thương hiệu De Sainty, phác thảo nghệ thuật miễn phí từ nghê Studio, các trang trí nghệ thuật từ All good things, hay những hoạt động về ẩm thực từ Ly Gia Vien và BM Wines.

Sảnh yến tiệc của JW Marriott Saigon được trang bị hiện đại cùng với không gian rộng bậc nhất trung tâm thành phố

Tại Triển lãm cưới Blooming Love, khách hàng không chỉ đến với những thương hiệu cưới Việt Nam xa xỉ hàng đầu mà còn đến với những trải nghiệm được "may đo" riêng cho một đám cưới. Được các chuyên gia tư vấn riêng và cùng tìm hiểu những xu hướng mới, những trải nghiệm nâng tầm cho một "ngành công nghiệp" cưới xa xỉ tại Việt Nam trong thời gian tới.

Lễ cưới là một trong những sự kiện mang ý nghĩ đặc biệt mang đầy cảm xúc, là một sự kiện có thể để lại kỷ niệm cho cả một đời người, nhưng sự kiện này không dừng ở một hoạt động, mà đó là một hành trình, một chuyến phiêu lưu riêng đậm tính cá nhân hóa, nơi mỗi người sẽ muốn viết lên câu chuyện tình yêu một khác, mang đến một cá tính khác, hay kể về câu chuyện của mình khác.

Tham khảo thông tin chi tiết của Blooming Love | The Wedding Showcase tại: https://weddingshowcase.my.canva.site/blooming-love

𝐖𝐄𝐃𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐇𝐎𝐖𝐂𝐀𝐒𝐄 I 𝐁𝐋𝐎𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐋𝐎𝐕𝐄 - Thời gian: Ngày 10 - 11.5.2025

Địa điểm: Tầng 2, Grand Ballroom, JW Marriott Hotel & Suites Saigon

Mở cửa miễn phí, đăng ký tham gia: https://form.typeform.com/to/p9XDhA95

Fanpage: https://www.facebook.com/JWMarriottSaigon