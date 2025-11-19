  • An Giang
Thời trang 24/7

Giữa muôn phong cách, áo dài vẫn giữ riêng một vị thế kiêu sa

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
19/11/2025 12:00 GMT+7
19/11/2025 12:00 GMT+7

Giữa ngàn xu hướng, áo dài vẫn là trang phục được người phụ nữ Việt yêu thích. Dù là tà áo trắng của tuổi học trò, hay sắc lụa trầm của quý cô trưởng thành, áo dài luôn mang trong mình vẻ đẹp thanh lịch yêu kiều.

Áo dài - không chỉ là trang phục, mà còn là biểu tượng cho nét đẹp và phẩm giá người phụ nữ Việt. Từng tà lụa khẽ bay theo gió, từng đường nét mềm mại ôm lấy dáng hình, như giữ lại chút hồn xưa giữa nhịp sống hiện đại hôm nay.

Giữa muôn phong cách, áo dài vẫn giữ riêng một vị thế kiêu sa- Ảnh 1.

Chất lụa mềm mại, kết hợp hiệu ứng ánh ngọc óng ánh tự nhiên làm tăng thêm sự sang trọng. Thiết kế phom ôm gọn gàng, cùng tay dài loe uyển chuyển và cổ thanh thoát, tôn lên đường nét duyên dáng nhưng vẫn giữ được vẻ truyền thống

ẢNH: ÁO DÀI SON

Giữa muôn phong cách, áo dài vẫn giữ riêng một vị thế kiêu sa- Ảnh 2.

Gam xanh cốm lạ mắt mang đến cảm giác tươi mới và thanh thoát, vừa gợi nét truyền thống, vừa phảng phất hơi thở hiện đại. Chất liệu mềm mại kết hợp cùng phom dáng nhẹ nhàng giúp tôn lên vẻ nữ tính

ẢNH: MAINICHI DESIGN

Giữa muôn phong cách, áo dài vẫn giữ riêng một vị thế kiêu sa- Ảnh 3.

Áo dài lụa trắng cổ yếm chất liệu mềm rủ nhưng có độ đứng nhẹ, tạo nên vẻ dịu dàng mà sang trọng, gợi nhớ đến nét đoan trang của người phụ nữ xưa nhưng lại rất hợp với phong cách đương đại

ẢNH: ÁO DÀI SON

Giữa muôn phong cách, áo dài vẫn giữ riêng một vị thế kiêu sa- Ảnh 4.

Với gam xanh pastel dịu mắt, họa tiết hoa trắng thêu nhẹ trên nền vải organza mỏng tạo hiệu ứng tinh tế, bộ áo dài gợi nên vẻ ngọt ngào, tươi trẻ. Phom áo suông, tay lửng và quần ống rộng giúp người mặc thoải mái hơn

ẢNH: MAINICHI DESIGN

Giữa muôn phong cách, áo dài vẫn giữ riêng một vị thế kiêu sa- Ảnh 5.

Nàng trong trẻo như nét sương mai vừa chạm ánh bình minh, nhẹ nhàng mà cuốn hút đến lạ. Không cần phô trương, chỉ bằng gam màu dịu mắt và chi tiết tinh xảo, nàng vẫn toát lên thần thái yêu kiều

ẢNH: MAINICHI DESIGN

Giữa muôn phong cách, áo dài vẫn giữ riêng một vị thế kiêu sa- Ảnh 6.

Như một khúc hoài niệm của thời trang truyền thống, mẫu áo dài khoác lên mình gam đỏ rực rỡ. Chất liệu ren với họa tiết hoa tinh xảo, thoáng nhẹ và mềm mại. Dáng áo ôm kết hợp cổ tàu cao khẽ gợi tả nét kiêu sa

ẢNH: ÁO DÀI SON

Giữa muôn phong cách, áo dài vẫn giữ riêng một vị thế kiêu sa- Ảnh 7.

Điểm tô chút sắc màu trên tà áo dài nền nã, như những nét vẽ mộc mạc của thiên nhiên được thổi hồn lên chất vải. Mỗi nhành hoa, ngọn cỏ đều mang hơi thở thanh khiết, giúp tổng thể vừa có chiều sâu nghệ thuật, vừa giữ được sự nhẹ nhàng

ẢNH: MAINICHI DESIGN

Giữa muôn phong cách, áo dài vẫn giữ riêng một vị thế kiêu sa- Ảnh 8.

Như một bức tranh thủy mặc được dệt nên từ sắc chỉ mềm mại, tà áo mang vẻ đẹp thanh thoát và an yên. Từng họa tiết in hoa phai nhẹ như sương mai, gợi cảm giác hoài cổ nhưng vẫn phảng phất nét tinh khôi hiện đại

ẢNH: MAINICHI DESIGN

Áo dài không chỉ là di sản văn hóa mà còn là biểu tượng của thời trang Việt đương đại. Sự kết hợp giữa phom dáng truyền thống và bảng màu hiện đại giúp người mặc dễ dàng ứng dụng trong nhiều không gian, hoàn cảnh khác nhau.

