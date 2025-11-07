Hành trình của đôi giày Oxford: Từ quý tộc đến thời trang đường phố

Từ những đại sảnh cổ kính của nước Anh đến những con phố sôi động hiện đại, giày Oxford vẫn giữ vững vị thế của một biểu tượng thời trang vượt thời gian. Ra đời vào thế kỷ 19 từ trường Đại học Oxford danh tiếng, đôi giày này nhanh chóng được giới quý tộc và trí thức ưa chuộng nhờ thiết kế tinh giản, đường may tỉ mỉ và vẻ ngoài chỉn chu đầy phong cách. Dù đã trải qua bao mùa thời trang, Oxford vẫn không hề lỗi thời. Ngược lại, đôi giày này ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai yêu thích phong cách cổ điển pha hiện đại.

Set đồ nhẹ nhàng này là sự kết hợp giữa áo khoác lông trắng và đôi giày Oxford mang phong cách cổ điển ẢNH: @__HYSAYM

Nếu như trước đây Oxford chỉ dành cho giới quý tộc và doanh nhân, thì nay, đôi giày này đã trở thành món đồ "must have" trong tủ giày của mọi tín đồ thời trang. Vào mùa thu đông se lạnh, một chiếc áo len hoặc áo lông nhẹ phối cùng các kiểu giày Oxford khác nhau mang lại sự đa dạng phong cách, các màu sắc trung tính như trắng, nâu, be... tạo cảm giác vintage hoài cổ như những quý cô thế kỷ trước.

Ngày nay, giày Oxford nữ không chỉ là biểu tượng của sự lịch lãm mà còn trở thành tuyên ngôn thời trang của phái đẹp hiện đại - những cô gái yêu sự chỉn chu nhưng không rập khuôn, thích thanh lịch nhưng vẫn muốn tạo dấu ấn riêng.

Một chiếc áo trench coat dáng dài cổ điển phối cùng áo len mỏng bên trong và đôi giày Oxford làm điểm nhấn, chắc chắn sẽ thu hút bất kỳ ai yêu thích sự thanh lịch, cổ điển ẢNH: @__HYSAYM

Giày Oxford màu trắng hoặc nâu nhạt kết hợp cùng quần jeans hay chân váy chữ A tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa dịu dàng. Những gam màu pastel như hồng phấn, kem, be nhạt giúp tôn lên vẻ nữ tính và mang lại cảm giác trong trẻo, thanh thoát ẢNH: @LEWKIN

Set đồ này rất phù hợp cho những buổi dạo phố, cà phê cuối tuần hoặc những ngày làm việc nhẹ nhàng nơi công sở. Điểm nhấn nằm ở phần dây buộc và mũi giày bo tròn mềm mại, giúp đôi chân trông nhỏ gọn, tạo hiệu ứng thanh thoát ẢNH: @LEWKIN

Không chỉ dừng lại ở sự thanh lịch, Oxford ngày nay còn thể hiện sắc thái năng động, cá tính.

Khi được phối cùng tất da chân tông màu ấm, chân váy ngắn và áo khoác tông trắng hoặc màu kem sữa, đôi giày này trở thành điểm nhấn phá cách - vừa nhẹ nhàng, vừa hiện đại. Set đồ này đặc biệt phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách thời trang châu Âu, thích sự nổi bật và khác biệt ẢNH: @BIMNGUYEN

Điều khiến giày Oxford khác biệt nằm ở chất liệu và độ hoàn thiện thủ công. Từng đường khâu, từng lớp da được đánh bóng kỹ lưỡng phản chiếu tinh thần của người thợ lành nghề. Ngoài màu đen truyền thống, ngày nay giày Oxford còn có nhiều phiên bản thú vị hơn như: nâu sô cô la, be, xám tro hoặc rượu vang, dễ phối và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau. Sự đa dạng này giúp giày Oxford không chỉ là phụ kiện, mà còn là tuyên ngôn cá tính của người mang.

Phối áo blazer cùng chân váy và giày Oxford thể hiện sự năng động, trẻ trung ẢNH: @LEWKIN

Rosé (BLACKPINK) diện chiếc váy trắng xuyên thấu gợi cảm phối giày Oxford da bóng màu đen kết hợp tất cao cổ trắng

ẢNH: @ROSE_ARE_ROSIE

Phong cách đường phố cá tính với khoác áo dạ màu trắng viền đen, kết hợp cùng giày Oxford đen bóng cổ điển và túi xách da nhỏ xinh. Mỗi bước đi giữa phố đông đều toát lên sự tự tin, bản lĩnh của người phụ nữ, thể hiện qua từng chi tiết nhỏ trên trang phục.

Đôi giày Oxford nổi bật khi kết hợp giữa hai tông màu trắng - đen, khiến set đồ được thu hút hơn ẢNH: @THUYB

Giữa muôn vàn trào lưu “đến rồi đi”, giày Oxford vẫn giữ vị thế riêng nhờ giá trị vượt thời gian. Khi các xu hướng mới thi nhau nổi lên, giày Oxford âm thầm chứng minh rằng: thời trang không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà ở việc chọn điều phù hợp và khiến bản thân tự tin nhất.