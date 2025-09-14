Hô biến phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo

Áo polo không còn là biểu tượng của sự cứng nhắc mà đã trở thành một "tắc kè hoa" trong tủ đồ của bạn. Chính sự linh hoạt này đã giúp áo polo vượt qua ranh giới của thời gian và xu hướng.

Năng động cùng áo polo và quần shorts

Nếu bạn muốn một lựa chọn hoàn hảo cho phong cách thanh lịch và nghỉ dưỡng thì công thức áo polo cùng quần shorts là lựa chọn hàng đầu ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Áo polo kẻ sọc đen trắng kết hợp với quần shorts vải màu be tạo cảm giác trang nhã, hài hòa cho bộ trang phục.

Sự kết hợp hoàn hảo của phong cách thể thao pha chút đường phố là phối áo polo trắng hơi ôm sát cùng quần shorts jeans màu đen tạo nên vẻ ngoài cá tính ẢNH: @_PHZY

Dù là những món đồ đơn giản nhưng kết hợp lại chúng tạo nên một tổng thể hài hòa.

Áo polo và quần jeans: lựa chọn không bao giờ lỗi mốt

Chiếc áo polo màu hồng pastel trở thành điểm nhấn của bộ trang phục, kết hợp với chiếc quần jeans màu xanh nhạt ống loe vừa khoe được đường cong vừa tạo hiệu ứng cho đôi chân dài thon thả ẢNH: @CALEM.CLUB

Chiếc áo polo trắng với hàng khuy nhiều màu sắc đã tạo nên điểm nhấn tinh nghịch cho bộ trang phục ẢNH: TWENTYFIVE

Áo polo kết hợp cùng quần jeans xanh rách gối tạo nên một tổng thể vừa quen thuộc vừa phá cách. Đôi giày thể thao và chiếc túi tote được kết hợp cùng đã hoàn thiện set đồ.

Áo polo và quần ống rộng đậm nét hiện đại

Áo polo kẻ sọc màu xám là lựa chọn phù hợp giúp bạn đủ nổi bật ở bất kỳ nơi đâu ẢNH: @CALEM.CLUB

Kết hợp cùng quần ống rộng màu trắng tạo nên phong cách tối giản. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự gọn gàng nhưng vẫn thời trang.

Chỉ với bản phối gồm áo polo dệt kim kẻ sọc kết hợp cùng quần ống rộng màu be là bạn đã có thể tự tin xuống phố gặp mặt cùng bạn bè ẢNH: @DAILY.OFFICIAL_

Áo polo kết hợp chân váy ngắn trẻ trung

Áo polo màu ô liu trơn đơn giản nhưng với thiết kế ôm sát đã giúp tôn lên vóc dáng thon thả ẢNH: @HOANGYENCHIBI812

Kết hợp cùng chân váy màu trắng ôm sát giúp mang lại vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những cô nàng muốn thể hiện cá tính riêng một cách tinh tế.

Áo polo kẻ sọc màu đỏ với phần cổ trắng tạo sự nổi bật, phom áo rộng tạo nên sự thoải mái, kết hợp cùng chân váy ngắn bèo nhún màu be như một làn gió nhẹ nhàng, mang lại cảm giác ngọt ngào ẢNH: @TYRIBEE



