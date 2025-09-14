  • An Giang
Thời trang 24/7

Hô biến phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
14/09/2025 12:00 GMT+7

Áo polo - món đồ kinh điển tưởng chừng đơn giản nhưng lại sở hữu khả năng biến hóa không ngờ. Với một chút tinh tế trong phong cách phối đồ bạn có thể biến hóa chiếc áo polo quen thuộc thành nhiều phong cách khác nhau.

Áo polo không còn là biểu tượng của sự cứng nhắc mà đã trở thành một "tắc kè hoa" trong tủ đồ của bạn. Chính sự linh hoạt này đã giúp áo polo vượt qua ranh giới của thời gian và xu hướng.

Năng động cùng áo polo và quần shorts

Hô biến phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo- Ảnh 1.

Nếu bạn muốn một lựa chọn hoàn hảo cho phong cách thanh lịch và nghỉ dưỡng thì công thức áo polo cùng quần shorts là lựa chọn hàng đầu

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Áo polo kẻ sọc đen trắng kết hợp với quần shorts vải màu be tạo cảm giác trang nhã, hài hòa cho bộ trang phục.

Hô biến phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo- Ảnh 2.

Sự kết hợp hoàn hảo của phong cách thể thao pha chút đường phố là phối áo polo trắng hơi ôm sát cùng quần shorts jeans màu đen tạo nên vẻ ngoài cá tính

ẢNH: @_PHZY

Dù là những món đồ đơn giản nhưng kết hợp lại chúng tạo nên một tổng thể hài hòa.

Áo polo và quần jeans: lựa chọn không bao giờ lỗi mốt 

Hô biến phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo- Ảnh 3.

Chiếc áo polo màu hồng pastel trở thành điểm nhấn của bộ trang phục, kết hợp với chiếc quần jeans màu xanh nhạt ống loe vừa khoe được đường cong vừa tạo hiệu ứng cho đôi chân dài thon thả

ẢNH: @CALEM.CLUB

Hô biến phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo- Ảnh 4.

Chiếc áo polo trắng với hàng khuy nhiều màu sắc đã tạo nên điểm nhấn tinh nghịch cho bộ trang phục

ẢNH: TWENTYFIVE

Áo polo kết hợp cùng quần jeans xanh rách gối tạo nên một tổng thể vừa quen thuộc vừa phá cách. Đôi giày thể thao và chiếc túi tote được kết hợp cùng đã hoàn thiện set đồ.

Áo polo và quần ống rộng đậm nét hiện đại

Hô biến phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo- Ảnh 5.

Áo polo kẻ sọc màu xám là lựa chọn phù hợp giúp bạn đủ nổi bật ở bất kỳ nơi đâu

ẢNH: @CALEM.CLUB

Kết hợp cùng quần ống rộng màu trắng tạo nên phong cách tối giản. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự gọn gàng nhưng vẫn thời trang.

Hô biến phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo- Ảnh 6.

Chỉ với bản phối gồm áo polo dệt kim kẻ sọc kết hợp cùng quần ống rộng màu be là bạn đã có thể tự tin xuống phố gặp mặt cùng bạn bè

ẢNH: @DAILY.OFFICIAL_

Áo polo kết hợp chân váy ngắn trẻ trung

Hô biến phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo- Ảnh 7.

Áo polo màu ô liu trơn đơn giản nhưng với thiết kế ôm sát đã giúp tôn lên vóc dáng thon thả

ẢNH: @HOANGYENCHIBI812

Kết hợp cùng chân váy màu trắng ôm sát giúp mang lại vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những cô nàng muốn thể hiện cá tính riêng một cách tinh tế.

Hô biến phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo- Ảnh 8.

Áo polo kẻ sọc màu đỏ với phần cổ trắng tạo sự nổi bật, phom áo rộng tạo nên sự thoải mái, kết hợp cùng chân váy ngắn bèo nhún màu be như một làn gió nhẹ nhàng, mang lại cảm giác ngọt ngào

ẢNH: @TYRIBEE


 

