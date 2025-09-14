Hô biến phong cách từ thanh lịch đến năng động với áo polo

Áo polo - món đồ kinh điển tưởng chừng đơn giản nhưng lại sở hữu khả năng biến hóa không ngờ. Với một chút tinh tế trong phong cách phối đồ bạn có thể biến hóa chiếc áo polo quen thuộc thành nhiều phong cách khác nhau.
Áo polo không còn là biểu tượng của sự cứng nhắc mà đã trở thành một "tắc kè hoa" trong tủ đồ của bạn. Chính sự linh hoạt này đã giúp áo polo vượt qua ranh giới của thời gian và xu hướng.
Năng động cùng áo polo và quần shorts
Áo polo kẻ sọc đen trắng kết hợp với quần shorts vải màu be tạo cảm giác trang nhã, hài hòa cho bộ trang phục.
Dù là những món đồ đơn giản nhưng kết hợp lại chúng tạo nên một tổng thể hài hòa.
Áo polo và quần jeans: lựa chọn không bao giờ lỗi mốt
Áo polo kết hợp cùng quần jeans xanh rách gối tạo nên một tổng thể vừa quen thuộc vừa phá cách. Đôi giày thể thao và chiếc túi tote được kết hợp cùng đã hoàn thiện set đồ.
Áo polo và quần ống rộng đậm nét hiện đại
Kết hợp cùng quần ống rộng màu trắng tạo nên phong cách tối giản. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự gọn gàng nhưng vẫn thời trang.
Áo polo kết hợp chân váy ngắn trẻ trung
Kết hợp cùng chân váy màu trắng ôm sát giúp mang lại vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những cô nàng muốn thể hiện cá tính riêng một cách tinh tế.