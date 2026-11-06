Hoa đính trên trang phục vừa sang chảnh, hút mắt lại không lo sến sẩm

Từ những đóa hoa 3D nổi bật nơi đường viền cổ, chi tiết hoa vải mềm mại trên thân áo đến những cánh hoa nhỏ được đính kết tinh tế, xu hướng hoa đính mang đến vẻ đẹp lãng mạn nhưng vẫn đầy hiện đại.
Chia sẻ bài viết
Hoa luôn là nguồn cảm hứng bất tận của thời trang. Nếu trước đây họa tiết hoa thường xuất hiện qua những bản in rực rỡ, thì nay, các nhà thiết kế còn đưa vẻ đẹp ấy lên trang phục bằng kỹ thuật đính kết thủ công, tạo hình hoa 3D và xử lý chất liệu đầy sáng tạo. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chỉ một đóa hoa được đặt đúng vị trí cũng đủ khiến tổng thể trở nên nổi bật, cuốn hút.
Với những buổi tiệc tối hoặc sự kiện cần vẻ ngoài chỉn chu, hoa đính ở phần cổ áo là gợi ý đáng cân nhắc. Những cánh hoa ren được sắp xếp thành cụm, tạo hiệu ứng như một món trang sức nổi bật mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện.
Một cách khác để diện hoa đính mà không lo vẻ ngoài trở nên sến sẩm là lựa chọn những bông hoa cùng tông màu với trang phục. Sự đồng điệu về màu sắc giúp tổng thể không bị rối mắt, đồng thời giữ được nét sang trọng và tinh tế.