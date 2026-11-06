Hoa đính trên trang phục vừa sang chảnh, hút mắt lại không lo sến sẩm

Hoa luôn là nguồn cảm hứng bất tận của thời trang. Nếu trước đây họa tiết hoa thường xuất hiện qua những bản in rực rỡ, thì nay, các nhà thiết kế còn đưa vẻ đẹp ấy lên trang phục bằng kỹ thuật đính kết thủ công, tạo hình hoa 3D và xử lý chất liệu đầy sáng tạo. Không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ, chỉ một đóa hoa được đặt đúng vị trí cũng đủ khiến tổng thể trở nên nổi bật, cuốn hút.

Váy ren màu kem dáng ngắn với những chi tiết hoa thêu nổi trên thân áo, kết hợp phần chân váy xếp tầng bồng bềnh, điểm nhấn hoa vải lớn trên vai càng tăng nét duyên dáng cho thiết kế ẢNH: @KARLOTTA_CONCEPT

Với những buổi tiệc tối hoặc sự kiện cần vẻ ngoài chỉn chu, hoa đính ở phần cổ áo là gợi ý đáng cân nhắc. Những cánh hoa ren được sắp xếp thành cụm, tạo hiệu ứng như một món trang sức nổi bật mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện.

Xuất hiện trên chất liệu voan mỏng, váy maxi thướt tha cùng chi tiết hoa càng phát huy vẻ lãng mạn, giúp người mặc toát lên thần thái kiêu kỳ ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Chiếc váy đen hai dây ôm dáng được tô điểm bằng những bông hoa nhiều màu sắc chạy quanh đường viền cổ. Sự tương phản giữa nền vải tối giản và chi tiết hoa rực rỡ đem đến sự khác biệt ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Váy xanh pastel dáng quây được tạo điểm nhấn bằng cụm hoa vải 3D trước ngực, kết hợp phom ôm và những đường nhún dọc thân váy ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Một cách khác để diện hoa đính mà không lo vẻ ngoài trở nên sến sẩm là lựa chọn những bông hoa cùng tông màu với trang phục. Sự đồng điệu về màu sắc giúp tổng thể không bị rối mắt, đồng thời giữ được nét sang trọng và tinh tế.

Set trang phục gồm áo quây đính hoa nổi và chân váy dài ôm sát màu nude. Những bông hoa vải đồng điệu trên phần thân áo, kết hợp sắc màu trung tính đầy quyến rũ ẢNH: @_NGTHTHUYZ_