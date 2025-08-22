  • An Giang
Hoa hậu Bảo Ngọc: ‘Chiều cao 1,86 m là thế mạnh, phải khai thác cho tới’

Hải Duy
Hải Duy
22/08/2025 15:00 GMT+7

Đang trong giai đoạn tất bật chuẩn bị cho hành trình đến với Miss World 2026, Hoa hậu Bảo Ngọc đã có những chia sẻ thú vị về phong cách thời trang của mình.

Phong cách thời trang phá cách của Hoa hậu Bảo Ngọc

Mới đây Hoa hậu Bảo Ngọc góp mặt trong sự kiện của thương hiệu Marimekko với một không gian nghệ thuật độc bản mang tên Field of Flowers. Nàng hậu bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với thương hiệu đến từ Phần Lan này. Cô bị cuốn hút bởi những họa tiết floral (hoa) vừa nữ tính vừa mang tính phá cách.

Hoa hậu Bảo Ngọc: ‘Chiều cao 1,86 m là thế mạnh, phải khai thác cho tới’- Ảnh 1.

Bảo Ngọc nhuận sắc trong thiết kế váy hoa rực sắc

ẢNH: NVCC

Bảo Ngọc còn tiết lộ rất thích những artwork của thương hiệu này vì chúng được vẽ tay bởi các họa sĩ, khiến người mặc không chỉ mặc một bộ đồ mà còn đang khoác lên mình một tác phẩm nghệ thuật. Khi được hỏi về gu ăn mặc đời thường, Bảo Ngọc cho biết cô ưu tiên sự thoải mái và phá cách. 

Hoa hậu Bảo Ngọc: ‘Chiều cao 1,86 m là thế mạnh, phải khai thác cho tới’- Ảnh 2.

Phong cách thời trang trẻ trung của Hoa hậu Bảo Ngọc

ẢNH: NVCC

“Nếu không phải đi dự sự kiện, gu ăn mặc của tôi khi ở nhà hoặc đi gặp bạn bè là thoải mái và phóng khoáng một chút”, cô chia sẻ. Dù vậy, Miss Intercontinental 2022 cũng không ngại thử những phong cách cá tính hay nữ tính hơn tùy theo tâm trạng.

Chiều cao 1,86 m và bí quyết ăn mặc 'nâng cấp' thế mạnh

Với chiều cao 1,86 m, Bảo Ngọc thừa nhận có những lúc gặp khó khăn khi tìm trang phục đúng kích cỡ ở Việt Nam. Tuy nhiên, cô không xem chiều cao là một bất lợi và có những bí quyết riêng để khai thác triệt để ưu điểm này.

“Bí quyết của tôi là mình càng cao thì càng phải làm tới", cô khẳng định. Thay vì tìm cách ăn mặc để "bớt cao", Bảo Ngọc luôn chọn trang phục tôn vinh vóc dáng. Ví dụ, khi mặc vest, cô thường đặt may đo riêng, đặc biệt là phần quần phải dài hơn chiều cao chân thực tế từ 10 - 15 cm để khi kết hợp cùng giày cao gót, đôi chân sẽ trông dài hơn nữa, làm tăng tỷ lệ cơ thể. 

Về tin đồn chiều dài chân 1,24 m dài nhất làng mốt Việt, Bảo Ngọc hài hước: "Tôi cũng không biết. Tại vì lâu lắm rồi tôi không có đo lại. Nhưng mà với chiều cao 1,86 m của mình thì tôi nghĩ là chắc nó cũng hợp lý”.

Hoa hậu Bảo Ngọc: ‘Chiều cao 1,86 m là thế mạnh, phải khai thác cho tới’- Ảnh 3.

Bảo Ngọc ưu tiên các trang phục cạp cao, họa tiết sọc dọc và phối đồ đơn sắc để kéo dài vóc dáng

ẢNH: NVCC

Ngoài ra người đẹp cũng có những bí quyết quan trọng nhất để mặc đồ tôn chiều cao là tạo ảo giác về một đường thẳng liền mạch và làm nổi bật tỷ lệ cơ thể, ưu tiên các trang phục cạp cao, họa tiết sọc dọc và phối đồ đơn sắc để kéo dài vóc dáng. Đồng thời, lựa chọn giày dép và phụ kiện phù hợp cũng giúp tạo nên một tổng thể thanh thoát và cân đối.

Cô cũng nhắn nhủ rằng bí quyết này không chỉ dành cho những người có chiều cao nổi bật, mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng để giúp vóc dáng trở nên thanh thoát và ấn tượng hơn. Với sự tự tin và tư duy tích cực, Bảo Ngọc không chỉ là một hoa hậu xinh đẹp mà còn là người truyền cảm hứng về cách chấp nhận và tỏa sáng với những thế mạnh của bản thân.

