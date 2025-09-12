Hoa hậu Hạnh Nguyên đưa cuộc thi tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc doanh nhân Việt

Khánh Hòa, nơi sinh ra và nuôi dưỡng Hạnh Nguyên, cũng chính là nơi chứng kiến hành trình đầy trăn trở, những đêm mất ngủ và cả giọt nước mắt của chị. Từ sự kiên định và bản lĩnh ấy, Hạnh Nguyên đã chạm đến cánh cửa thành công, để lại dấu son khó phai trong lòng công chúng.

Đêm 9.9 tại phố đi bộ Phan Rang, chung kết Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 khép lại trong pháo hoa rực rỡ. Sự kiện do công ty Truyền hình Trực tuyến Việt Nam tổ chức, dựa trên sự chấp nhận của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa,được UBND tỉnh chấp thuận theo Quyết định số 3026/UBND-KGVX ngày 31.8.2025, đồng thời được Cục Bản quyền Tác giả cấp chứng nhận số 0711/2025/QTG ngày 22.1.2025.

Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban tổ chức – Miss Global Ambassador Nguyễn Hạnh Nguyên cùng Top 10 chung cuộc Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025

Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 không chỉ dừng ở hai chữ "hương" và "sắc", mà còn được nâng tầm thành triết lý sống: vẻ đẹp tỏa hương từ tâm hồn và phản chiếu trí tuệ cùng khí chất bên trong. Mỗi hoa hậu, á hậu mới là một cánh hoa riêng biệt, cùng hội tụ thành vườn hoa rực rỡ của thời đại mới, khẳng định khát vọng phụ nữ Việt vươn tầm quốc tế.