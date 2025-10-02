Hóa nàng thơ cổ điển cùng bản phối với áo kẻ ngang

Quên đi sự nhàm chán, áo kẻ ngang là ‘chiếc chìa khóa’ mở ra cánh cửa dẫn đến phong cách cổ điển.
Áo kẻ ngang từ lâu đã trở thành biểu tượng của phong cách cổ điển, gắn liền với hình ảnh những cô gái Paris thanh lịch và cuốn hút. Không chỉ là một món đồ đơn giản, chiếc áo này còn chứa đựng tinh thần tối giản nhưng vẫn đủ sức làm bật lên cá tính riêng của người mặc. Dưới đây là những gợi ý phối đồ cùng áo kẻ ngang để nàng hóa thân thành “nàng thơ cổ điển” một cách dễ dàng.
Tối giản, phóng khoáng với áo phông kẻ ngang
Họa tiết kẻ ngang bản to nhấn mạnh nét cá tính, khi kết hợp cùng quần lửng đen dáng rộng, tổng thể trở nên tối giản nhưng vẫn đầy năng lượng.
Nét cổ điển pha lẫn hiện đại cùng áo polo kẻ ngang
Nếu áo phông gắn liền với sự phóng khoáng thì áo polo kẻ ngang lại mang hơi thở thanh lịch, phù hợp cho cả những chuyến du lịch lẫn hoạt động thường ngày.
Áo tank top kẻ ngang mang nét gợi cảm
Đối với những cô nàng muốn khoe trọn lợi thế vóc dáng, áo tank top kẻ ngang là lựa chọn không thể bỏ qua.
Bộ trang phục giúp tôn lên đôi chân thon dài, đồng thời khẳng định phong cách cá tính mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.
Áo khoác cardigan kẻ ngang cho ngày thu se lạnh
Cardigan kẻ ngang chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày đầu thu mang chút se lạnh. Lương Thùy Linh lựa chọn áo khoác cardigan kẻ ngang đỏ - kem mang đến sự tươi trẻ đầy sức sống.
Áo kẻ ngang là một món đồ cần phải có trong tủ đồ của những cô nàng yêu thích thời trang. Dù được mặc theo phong cách nào, chiếc áo này luôn giúp người mặc toát lên vẻ tự tin không bao giờ lỗi mốt.