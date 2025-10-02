  • An Giang
Thời trang 24/7

Hóa nàng thơ cổ điển cùng bản phối với áo kẻ ngang

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
02/10/2025 18:00 GMT+7

Quên đi sự nhàm chán, áo kẻ ngang là ‘chiếc chìa khóa’ mở ra cánh cửa dẫn đến phong cách cổ điển.

Áo kẻ ngang từ lâu đã trở thành biểu tượng của phong cách cổ điển, gắn liền với hình ảnh những cô gái Paris thanh lịch và cuốn hút. Không chỉ là một món đồ đơn giản, chiếc áo này còn chứa đựng tinh thần tối giản nhưng vẫn đủ sức làm bật lên cá tính riêng của người mặc. Dưới đây là những gợi ý phối đồ cùng áo kẻ ngang để nàng hóa thân thành “nàng thơ cổ điển” một cách dễ dàng.

Tối giản, phóng khoáng với áo phông kẻ ngang

Hóa nàng thơ cổ điển cùng bản phối với áo kẻ ngang- Ảnh 1.

Nhắc đến áo kẻ ngang, không thể bỏ qua phiên bản áo phông phóng khoáng, chiếc áo phông kẻ ngang đen trắng phom rộng trở thành tâm điểm của bộ trang phục

ẢNH: @DIEU_NHIII

Họa tiết kẻ ngang bản to nhấn mạnh nét cá tính, khi kết hợp cùng quần lửng đen dáng rộng, tổng thể trở nên tối giản nhưng vẫn đầy năng lượng.

Hóa nàng thơ cổ điển cùng bản phối với áo kẻ ngang- Ảnh 2.

Một chiếc áo phông kẻ ngang ôm vừa vặn lại mang đến sự nhẹ nhàng hơn, khi sánh đôi cùng với chân váy xếp ly màu be mềm mại, bộ trang phục gợi cảm hứng cổ điển khiến bất kỳ ai cũng muốn ngắm nhìn

ẢNH: @PHUONGKHANH_OFFIVIAL

Nét cổ điển pha lẫn hiện đại cùng áo polo kẻ ngang

Nếu áo phông gắn liền với sự phóng khoáng thì áo polo kẻ ngang lại mang hơi thở thanh lịch, phù hợp cho cả những chuyến du lịch lẫn hoạt động thường ngày.

Hóa nàng thơ cổ điển cùng bản phối với áo kẻ ngang- Ảnh 3.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy lựa chọn áo polo kẻ ngang với phần cổ trắng trơn tạo điểm nhấn nổi bật, kết hợp phom dáng ôm vừa vặn giúp tôn dáng chỉn chu. Khi phối cùng quần shorts cạp cao màu be, bộ trang phục đem lại sự thoải mái, phù hợp cho những chuyến đi chơi cùng bạn bè

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Hóa nàng thơ cổ điển cùng bản phối với áo kẻ ngang- Ảnh 4.

Một biến tấu khác tinh tế hơn chính là áo polo kẻ ngang đen trắng kết hợp cùng chân váy viền ren. Sự tương phản giữa vẻ năng động của áo polo và nét nữ tính của váy tạo nên một tổng thể độc đáo, khiến người mặc trở nên cuốn hút ở mọi góc nhìn

ẢNH: @THECIUSAIGON

Áo tank top kẻ ngang mang nét gợi cảm

Đối với những cô nàng muốn khoe trọn lợi thế vóc dáng, áo tank top kẻ ngang là lựa chọn không thể bỏ qua. 

Hóa nàng thơ cổ điển cùng bản phối với áo kẻ ngang- Ảnh 5.

Nàng hậu Trần Tiểu Vy mang đậm tinh thần thể thao đường phố khi diện áo tank top kẻ ngang kết hợp cùng bomber jacket phom rộng khoác hờ bên ngoài. Đi cùng là chân váy xếp ly màu xanh navy vừa hiện đại vừa trẻ trung

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Hóa nàng thơ cổ điển cùng bản phối với áo kẻ ngang- Ảnh 6.

Một cách phối khác lại thiên về sự tối giản hơn là tank top kẻ ngang đen trắng với phần viền đỏ nổi bật, phối cùng quần shorts cạp cao đen dáng suông vừa phải

ẢNH: @LAVEN.BOUTIQUE2

Bộ trang phục giúp tôn lên đôi chân thon dài, đồng thời khẳng định phong cách cá tính mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Áo khoác cardigan kẻ ngang cho ngày thu se lạnh

Cardigan kẻ ngang chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày đầu thu mang chút se lạnh. Lương Thùy Linh lựa chọn áo khoác cardigan kẻ ngang đỏ - kem mang đến sự tươi trẻ đầy sức sống. 

Hóa nàng thơ cổ điển cùng bản phối với áo kẻ ngang- Ảnh 7.

Khi phối cùng chân váy trắng dài, tổng thể bộ trang phục trở nên cân bằng giữa nét quyến rũ cổ điển và năng động hiện đại

ẢNH: @_LUONGTHUYLINH_

Hóa nàng thơ cổ điển cùng bản phối với áo kẻ ngang- Ảnh 8.

Với gam màu đen trắng kinh điển, cardigan kẻ ngang lửng được cài cúc gọn gàng tạo nên cảm giác thanh lịch. Bên trong là áo quây hoặc áo bra sắc đen tone sur tone với áo cardigan bên ngoài, hoàn thiện trang phục với chân váy đen cá tính, thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: @TRQUYNH_LUU_

Áo kẻ ngang là một món đồ cần phải có trong tủ đồ của những cô nàng yêu thích thời trang. Dù được mặc theo phong cách nào, chiếc áo này luôn giúp người mặc toát lên vẻ tự tin không bao giờ lỗi mốt.

áo kẻ ngang Áo thun áo polo áo tank top phong cách cổ điển

