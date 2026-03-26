  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Hóa nàng thơ mùa hạ chỉ với chiếc kẹp tóc hoa

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
26/03/2026 22:00 GMT+7

Trong nhịp sống hiện đại, khi thời trang ngày càng đề cao dấu ấn cá nhân, những chiếc kẹp tóc hoa trở thành người bạn đồng hành lý tưởng giúp phái đẹp tự tin tỏa sáng.

Kẹp tóc hoa không chỉ đơn thuần là vật dụng giữ tóc gọn gàng mà còn là một tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ. 

Hóa nàng thơ mùa hạ chỉ với chiếc kẹp tóc hoa- Ảnh 1.

Chiếc kẹp tóc hoa sứ trắng vàng với sắc màu tươi mới như ánh nắng biển. Những cánh hoa sứ mềm mại kết hợp hài hòa cùng nhụy vàng rực rỡ, phối cùng áo quây màu đỏ trầm nổi bật. Sự tương phản giữa sắc đỏ sâu và trắng vàng thanh khiết giúp gương mặt thêm rạng rỡ, phù hợp cho chuyến du lịch mùa hè giàu cảm hứng

ẢNH: @_610_NANA

Hóa nàng thơ mùa hạ chỉ với chiếc kẹp tóc hoa- Ảnh 2.

Chiếc kẹp tóc hoa trắng voan bản to với chất liệu voan mềm mại. Những đường vân cánh hoa tinh tế kết hợp hài hòa cùng kích thước ấn tượng, chiếc kẹp tóc lúc này tựa như món trang sức lý tưởng để bạn tỏa sáng giữa những ngày hè rực rỡ

ẢNH: @_LYNJINN

Hóa nàng thơ mùa hạ chỉ với chiếc kẹp tóc hoa- Ảnh 3.

Nếu cần một phụ kiện đủ sức tạo điểm nhấn sang trọng, chiếc kẹp tóc hoa trắng voan chính là lựa chọn đáng cân nhắc. Chất liệu voan mỏng nhẹ với các lớp cánh hoa xếp tầng tạo hiệu ứng bồng bềnh tinh tế, mang lại cảm giác như một đóa hoa đang nở nhẹ trên mái tóc. Phối cùng áo dài truyền thống hay những thiết kế đơn sắc dễ dàng tôn lên sự thanh lịch của người mặc

ẢNH: @_PHNG.ANNH

Hóa nàng thơ mùa hạ chỉ với chiếc kẹp tóc hoa- Ảnh 4.

Mang sắc tím rực rỡ, chiếc kẹp tóc hoa lan tím là lựa chọn dành cho những cô gái yêu thích sự nữ tính. Thiết kế cánh hoa uốn cong tự nhiên tạo chiều sâu thị giác, phối cùng áo kiểu trễ vai nhẹ nhàng, chiếc kẹp lan tím giúp trang phục không quá đơn điệu

ẢNH: @_THUONG_HTM

Hóa nàng thơ mùa hạ chỉ với chiếc kẹp tóc hoa- Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa cánh hoa và chi tiết ngọc trai lấp lánh mang đến diện mạo sang trọng vượt thời gian. Khi phối cùng áo dài hay trang phục mang màu đơn sắc nhẹ nhàng như trắng hay kem, chiếc kẹp tóc trở thành điểm nhấn giúp trang phục tăng sự quý phái

ẢNH: @_KHANHHUYEN.947

Hóa nàng thơ mùa hạ chỉ với chiếc kẹp tóc hoa- Ảnh 6.

Những chiếc kẹp tóc hoa to với sắc màu rực rỡ là phụ kiện cuốn hút cho những ngày hè

ẢNH: @_THU.THEOO

Hóa nàng thơ mùa hạ chỉ với chiếc kẹp tóc hoa- Ảnh 7.

Khi phối cùng trang phục cổ điển hay hiện đại, đều mang đến nét thanh thoát tạo dấu ấn riêng cho phái đẹp

ẢNH: @_PTTH06_

Hóa nàng thơ mùa hạ chỉ với chiếc kẹp tóc hoa- Ảnh 8.

Những đường vân cánh hoa độc đáo kết hợp hài hòa cùng kích thước ấn tượng, làm nổi bật mái tóc của người diện

ẢNH: @_VU.NGUYEN_TT

 

Bài viết khác

Từ cổ điển đến hiện đại, những kiểu áo sơ mi trắng đẹp nhất cho chị em

Từ cổ điển đến hiện đại, những kiểu áo sơ mi trắng đẹp nhất cho chị em

Sức hút khó cưỡng của son môi đỏ đầy quyến rũ

Sức hút khó cưỡng của son môi đỏ đầy quyến rũ

Trang phục dạo phố cá tính không thể thiếu áo baby tee

Trang phục dạo phố cá tính không thể thiếu áo baby tee

Áo sơ mi mỏng nhẹ cho ngày hè thanh lịch

Áo sơ mi mỏng nhẹ cho ngày hè thanh lịch

Quần culottes dễ mặc khó lỗi, 'hack' dáng dẫn đầu xu hướng 2026

Quần culottes dễ mặc khó lỗi, 'hack' dáng dẫn đầu xu hướng 2026

Túi baguette mang biểu tượng thời trang Y2K quay trở lại mạnh mẽ

Túi baguette mang biểu tượng thời trang Y2K quay trở lại mạnh mẽ

Mùa hè trong trẻo, nhẹ nhàng trên trang phục vải linen

Mùa hè trong trẻo, nhẹ nhàng trên trang phục vải linen

Bản giao hưởng dịu dàng qua những thiết kế váy, áo hoa

Bản giao hưởng dịu dàng qua những thiết kế váy, áo hoa

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top