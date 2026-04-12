  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Hóa nàng thơ trong tích tắc cùng áo sơ mi ngắn tay bồng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
12/04/2026 12:00 GMT+7

Áo sơ mi ngắn tay bồng chính là bản giao hưởng hoàn hảo giữa nét cổ điển và hơi thở hiện đại, kiểu áo này luôn biết cách giúp bạn tỏa sáng theo cách riêng biệt nhất.

Với thiết kế phần tay phồng nhẹ nhàng, kiểu áo sơ mi ngắn tay bồng này không chỉ giúp che khuyết điểm bắp tay mà còn mang đến vẻ ngoài vừa cổ điển. 

Hóa nàng thơ trong tích tắc cùng áo sơ mi ngắn tay bồng- Ảnh 1.

Chiếc áo sơ mi tay bồng màu đen với thiết kế dáng ngắn hiện đại, chất liệu voan mỏng nhẹ mang lại sự thoải mái tối đa, đồng thời tạo độ rủ tự nhiên cho phần tay phồng. Sự kết hợp giữa tông đen tối giản và phom dáng thời thượng giúp nàng tự tin thu hút mọi ánh nhìn. Sánh đôi cùng quần jeans ống rộng để tạo nên phong cách đường phố phóng khoáng

ẢNH: @_KJMBAE

Hóa nàng thơ trong tích tắc cùng áo sơ mi ngắn tay bồng- Ảnh 2.

Họa tiết ca rô đen cổ điển được làm mới hoàn toàn với thiết kế tay bồng và chi tiết ôm eo tôn dáng. Điểm nhấn đắt giá của chiếc áo chính là những chiếc nơ trắng xinh xắn được đính khéo léo, phần tay áo có độ phồng vừa phải. Diện cùng chân váy bí màu đen sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo hoàn thiện vẻ ngoài nhẹ nhàng

ẢNH: @_KJMBAE

Hóa nàng thơ trong tích tắc cùng áo sơ mi ngắn tay bồng- Ảnh 3.

Áo sơ mi trắng tay bồng dáng ngắn với thiết kế ôm eo tinh tế giúp khoe khéo vòng eo thon gọn, trong khi phần tay bồng nhẹ tạo điểm nhấn thanh lịch. Sánh đôi cùng chân váy xếp ly màu đen để tạo sự đối lập nhưng vẫn thu hút

ẢNH: @_KJMBAE

Hóa nàng thơ trong tích tắc cùng áo sơ mi ngắn tay bồng- Ảnh 4.

Sự kết hợp giữa hai tông màu vàng và trắng tôn da, chiếc áo sơ mi tay bồng trở nên đặc biệt hơn với những đường viền ren tinh xảo dọc theo cổ và tay áo, phom dáng áo đứng vừa vặn giúp nàng giữ được vẻ ngoài trang nhã

ẢNH: @_N.GTNA_04

Hóa nàng thơ trong tích tắc cùng áo sơ mi ngắn tay bồng- Ảnh 5.

Nếu yêu thích sự thoải mái, áo sơ mi tay bồng dáng rộng họa tiết ca rô hồng sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời. Thiết kế đính nơ to bản làm điểm nhấn giúp chiếc áo không bị đơn điệu, sắc hồng tươi tắn phối cùng họa tiết ca rô tràn đầy năng lượng

ẢNH: @_N.GTNA_04

Hóa nàng thơ trong tích tắc cùng áo sơ mi ngắn tay bồng- Ảnh 6.

Áo sơ mi tay bồng này gây ấn tượng bởi chất liệu vải đứng phom cùng gam màu hồng nhạt phối họa tiết tinh tế. Phần tay áo được cắt may tỉ mỉ để giữ độ phồng hoàn hảo, phối cùng chân váy cùng màu và cùng họa tiết để tạo nên một set đồ tone sur tone bắt mắt

ẢNH: @_N.GTNA_04

Hóa nàng thơ trong tích tắc cùng áo sơ mi ngắn tay bồng- Ảnh 7.

Họa tiết chấm bi chưa bao giờ lỗi mốt, đặc biệt là khi kết hợp cùng phom áo tay bồng và chi tiết ôm eo quyến rũ. Chi tiết bèo nhún dọc đường cài khuy giúp chiếc áo thêm phần lạ mắt, kết hợp cùng chân váy trắng xòe mang đến vẻ ngoài duyên dáng

ẢNH: @_ITTEEM_15

Hóa nàng thơ trong tích tắc cùng áo sơ mi ngắn tay bồng- Ảnh 8.

Chiếc áo sơ mi tay bồng sọc nâu mang đến hơi thở mới lạ với phần cổ áo màu trắng tương phản đầy nổi bật. Thiết kế ôm eo kết hợp với các đường kẻ sọc giúp tôn lên đường cong cơ thể, gam màu nâu trầm ấm phối cùng tay bồng điệu đà tạo nên phong cách vừa tri thức vừa thời trang

ẢNH: @_ITTEEM_15

 

áo sơ mi ngắn áo sơ mi ngắn tay bồng áo sơ mi tay bồng áo blouse tay bồng

Bài viết khác

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top