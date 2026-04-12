Hóa nàng thơ trong tích tắc cùng áo sơ mi ngắn tay bồng

Áo sơ mi ngắn tay bồng chính là bản giao hưởng hoàn hảo giữa nét cổ điển và hơi thở hiện đại, kiểu áo này luôn biết cách giúp bạn tỏa sáng theo cách riêng biệt nhất.
Với thiết kế phần tay phồng nhẹ nhàng, kiểu áo sơ mi ngắn tay bồng này không chỉ giúp che khuyết điểm bắp tay mà còn mang đến vẻ ngoài vừa cổ điển.
Chiếc áo sơ mi tay bồng màu đen với thiết kế dáng ngắn hiện đại, chất liệu voan mỏng nhẹ mang lại sự thoải mái tối đa, đồng thời tạo độ rủ tự nhiên cho phần tay phồng. Sự kết hợp giữa tông đen tối giản và phom dáng thời thượng giúp nàng tự tin thu hút mọi ánh nhìn. Sánh đôi cùng quần jeans ống rộng để tạo nên phong cách đường phố phóng khoáng
ẢNH: @_KJMBAE
Họa tiết ca rô đen cổ điển được làm mới hoàn toàn với thiết kế tay bồng và chi tiết ôm eo tôn dáng. Điểm nhấn đắt giá của chiếc áo chính là những chiếc nơ trắng xinh xắn được đính khéo léo, phần tay áo có độ phồng vừa phải. Diện cùng chân váy bí màu đen sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo hoàn thiện vẻ ngoài nhẹ nhàng
Áo sơ mi trắng tay bồng dáng ngắn với thiết kế ôm eo tinh tế giúp khoe khéo vòng eo thon gọn, trong khi phần tay bồng nhẹ tạo điểm nhấn thanh lịch. Sánh đôi cùng chân váy xếp ly màu đen để tạo sự đối lập nhưng vẫn thu hút
Sự kết hợp giữa hai tông màu vàng và trắng tôn da, chiếc áo sơ mi tay bồng trở nên đặc biệt hơn với những đường viền ren tinh xảo dọc theo cổ và tay áo, phom dáng áo đứng vừa vặn giúp nàng giữ được vẻ ngoài trang nhã
ẢNH: @_N.GTNA_04
Nếu yêu thích sự thoải mái, áo sơ mi tay bồng dáng rộng họa tiết ca rô hồng sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời. Thiết kế đính nơ to bản làm điểm nhấn giúp chiếc áo không bị đơn điệu, sắc hồng tươi tắn phối cùng họa tiết ca rô tràn đầy năng lượng
Áo sơ mi tay bồng này gây ấn tượng bởi chất liệu vải đứng phom cùng gam màu hồng nhạt phối họa tiết tinh tế. Phần tay áo được cắt may tỉ mỉ để giữ độ phồng hoàn hảo, phối cùng chân váy cùng màu và cùng họa tiết để tạo nên một set đồ tone sur tone bắt mắt
Họa tiết chấm bi chưa bao giờ lỗi mốt, đặc biệt là khi kết hợp cùng phom áo tay bồng và chi tiết ôm eo quyến rũ. Chi tiết bèo nhún dọc đường cài khuy giúp chiếc áo thêm phần lạ mắt, kết hợp cùng chân váy trắng xòe mang đến vẻ ngoài duyên dáng
ẢNH: @_ITTEEM_15
Chiếc áo sơ mi tay bồng sọc nâu mang đến hơi thở mới lạ với phần cổ áo màu trắng tương phản đầy nổi bật. Thiết kế ôm eo kết hợp với các đường kẻ sọc giúp tôn lên đường cong cơ thể, gam màu nâu trầm ấm phối cùng tay bồng điệu đà tạo nên phong cách vừa tri thức vừa thời trang
