Hóa thành bản tình ca mùa thu với chân váy xếp tầng

Chân váy xếp tầng không chỉ mang đến vẻ ngoài lãng mạn mà còn giúp bạn thể hiện cá tính độc đáo và sự tự tin của bản thân.
Chân váy xếp tầng tôn dáng với áo phông
Áo phông với chi tiết viền ren ở tay áo, tạo cảm giác nhẹ nhàng và nữ tính. Kết hợp cùng chân váy xếp tầng xòe nhẹ với nhiều lớp bèo nhún giúp bộ trang phục thêm năng động.
Phong cách phối đồ này mang lại vẻ ngoài tinh nghịch, phù hợp để đi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.
Cá tính với chân váy xếp tầng và áo lệch vai
Chiếc áo ôm sát giúp khoe khéo vòng eo nhỏ nhắn, phối cùng với chân váy xếp tầng màu đỏ bồng bềnh tạo nên sự cân đối. Bộ trang phục mang đến cảm giác tươi mới trong những ngày sang thu.
Kết hợp cùng chân váy trắng bồng bềnh như sóng biển, bộ trang phục mang đến một cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng và vô cùng lãng mạn, hoàn hảo cho một ngày dạo chơi trên bãi biển.
Chân váy xếp tầng và áo trễ vai gợi cảm
Chiếc áo được cách điệu với thiết kế nơ ở phần thân và tay áo loe nhẹ mang đến một vẻ ngoài gợi cảm. Phối cùng chân váy có nhiều tầng bèo nhún, tạo độ bồng bềnh, thêm một chiếc thắt lưng ngay eo phù hợp cho những cô nàng muốn thể hiện sự độc đáo trong phong cách.
Bộ trang phục không chỉ tôn lên vẻ đẹp thuần khiết mà còn khiến người mặc trở nên duyên dáng hơn.
Tôn dáng tối đa với chân váy xếp tầng và áo crop top
Phối cùng chân váy tầng trắng, thể hiện phong cách thời trang riêng biệt, không trùng lặp với ai khác.