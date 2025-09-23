  • An Giang
Thời trang 24/7

Hóa thành bản tình ca mùa thu với chân váy xếp tầng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
23/09/2025 18:00 GMT+7

Đừng để mùa thu trôi qua một cách tẻ nhạt, hãy làm mới phong cách lãng mạn với những chiếc chân váy xếp tầng nữ tính.

Chân váy xếp tầng không chỉ mang đến vẻ ngoài lãng mạn mà còn giúp bạn thể hiện cá tính độc đáo và sự tự tin của bản thân.

Chân váy xếp tầng tôn dáng với áo phông

Hóa thành bản tình ca mùa thu với chân váy tầng - Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa chiếc áo phông trắng đơn giản với chân váy xếp tầng màu trắng đủ để gây ấn tượng

ẢNH: @TYRIBEE

Áo phông với chi tiết viền ren ở tay áo, tạo cảm giác nhẹ nhàng và nữ tính. Kết hợp cùng chân váy xếp tầng xòe nhẹ với nhiều lớp bèo nhún giúp bộ trang phục thêm năng động.

Hóa thành bản tình ca mùa thu với chân váy tầng - Ảnh 2.

Áo thun kẻ sọc ngang màu trắng xám, thiết kế cổ tròn tạo cảm giác thoải mái. Kết hợp với chân váy tầng màu xám nhạt có dây rút eo tiện lợi

ẢNH: @TYRIBEE

Phong cách phối đồ này mang lại vẻ ngoài tinh nghịch, phù hợp để đi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.

Cá tính với chân váy xếp tầng và áo lệch vai 

Hóa thành bản tình ca mùa thu với chân váy tầng - Ảnh 3.

Tăng Mỹ Hàn lựa chọn áo crop top trễ vai màu trắng có họa tiết hoa bản to màu đỏ nổi bật ở phía trước

ẢNH: @KJMBAE

Chiếc áo ôm sát giúp khoe khéo vòng eo nhỏ nhắn, phối cùng với chân váy xếp tầng màu đỏ bồng bềnh tạo nên sự cân đối. Bộ trang phục mang đến cảm giác tươi mới trong những ngày sang thu.

Hóa thành bản tình ca mùa thu với chân váy tầng - Ảnh 4.

Chiếc áo lệch vai màu đỏ như một điểm nhấn rực rỡ, giúp cô gái khoe trọn bờ vai thanh thoát

ẢNH: @UNIBYHEART

Kết hợp cùng chân váy trắng bồng bềnh như sóng biển, bộ trang phục mang đến một cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng và vô cùng lãng mạn, hoàn hảo cho một ngày dạo chơi trên bãi biển.

Chân váy xếp tầng và áo trễ vai gợi cảm

Hóa thành bản tình ca mùa thu với chân váy tầng - Ảnh 5.

Nổi bật với chiếc áo trễ vai màu đỏ phối cùng chân váy tầng màu đen

ẢNH: @NGANHA.203

Chiếc áo được cách điệu với thiết kế nơ ở phần thân và tay áo loe nhẹ mang đến một vẻ ngoài gợi cảm. Phối cùng chân váy có nhiều tầng bèo nhún, tạo độ bồng bềnh, thêm một chiếc thắt lưng ngay eo phù hợp cho những cô nàng muốn thể hiện sự độc đáo trong phong cách.

Hóa thành bản tình ca mùa thu với chân váy tầng - Ảnh 6.

Áo trễ vai được thiết kế khéo léo với chi tiết thắt nơ nhỏ xinh giúp khoe bờ vai thon thả, kết hợp cùng chân váy xếp tầng điểm xuyết ren mỏng manh

ẢNH: @CHANCHAN.0411

Bộ trang phục không chỉ tôn lên vẻ đẹp thuần khiết mà còn khiến người mặc trở nên duyên dáng hơn.

Tôn dáng tối đa với chân váy xếp tầng và áo crop top

Hóa thành bản tình ca mùa thu với chân váy tầng - Ảnh 7.

Giao thoa thú vị giữa nét cá tính và ngọt ngào là sự kết hợp giữa áo thun xám đơn giản được nâng tầm bởi phần tay bồng và viền ren nữ tính

ẢNH: @MADMIND.VN

Phối cùng chân váy tầng trắng, thể hiện phong cách thời trang riêng biệt, không trùng lặp với ai khác.

Hóa thành bản tình ca mùa thu với chân váy tầng - Ảnh 8.

Áo crop top màu đỏ rực rỡ thiết kế sát nách có viền ren trắng giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai. Chiếc áo được cân bằng bởi sự mềm mại của váy tầng trắng. Đây là một set đồ đầy sức sống, rất phù hợp với những cô nàng cá tính

ẢNH: @PINKSTORE29


Chân váy váy tầng chân váy xếp tầng áo crop top áo trễ vai

