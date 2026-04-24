Họa tiết chấm bi: Xu hướng thời trang hè 2026 không thể bỏ lỡ

Họa tiết chấm bi vẫn đang trở lại mạnh mẽ với những lăng kính mới khác biệt và giàu sức hút hơn. Ngắm nhìn kỹ các thiết kế áo, váy chấm bi, quý cô sẽ nhận ra những thay đổi tinh tế tạo chiều sâu thị giác, giúp kiểu họa tiết cổ điển này giành chỗ đứng trên bản đồ xu hướng.

Họa tiết được lồng trong họa tiết - thiết kế váy chấm bi "2 trong 1" này dễ dàng chiếm trọn tình cảm yêu mến của quý cô yêu thích thời trang và sự tinh tế, tỉ mỉ trong mỗi bản vẽ họa tiết ẢNH: PANTIO

Váy chấm bi sang trọng, sành điệu

Nền vải đen làm nổi bật hàng ngàn chấm bi tròn trắng. Thiết kế tối giản nhưng tinh tế giúp người mặc khoe trọn những điểm mạnh đẹp nhất trên vóc dáng cơ thể ẢNH: DREAMERS

Váy chấm bi dáng dài mang phong cách sang trọng, quý phái được nàng công sở ưa chuộng diện trong các sự kiện trọng đại, thảm đỏ, buổi gặp mặt quan trọng. Trong khi đó kiểu váy mini dress lại cân bằng hoàn hảo tính xu hướng, tư duy cổ điển và tính ứng dụng của thời trang chấm bi.

Áo chấm bi không tay vải satin bóng sáng có kết cấu tối giản phối quần ống rộng mang lại hình ảnh sang trọng và thanh lịch ẢNH: PANTIO

Áo chấm bi

Áo chấm bi nhỏ phối viền bèo nhún nữ tính, áo chấm bi lớn khơi gợi vẻ đẹp sắc sảo và cá tính dù đều được gợi ý phối cùng quần âu trắng. Bên cạnh đó, hãy mạnh dạn kết hợp thử chân váy bút chì trắng, quần culottes, quần denim... với mẫu áo chấm bi mà nàng yêu thích. Ngoài dáng áo freesize, hãy thử nghiệm cả những thiết kế áo chấm bi cổ sen, áo sơ mi voan in họa tiết... và qua đó tìm thấy những mảnh ghép mới cho phong cách thời trang.

Họa tiết chấm bi nhỏ giàu nữ tính, duyên dáng và tạo cảm giác thon gọn, tinh tế hơn. Phối áo chấm bi và quần trắng làm nổi bật hình ảnh tươi sáng và trẻ trung; trong khi phối cùng quần hoặc chân váy màu đen, xanh đen... sẽ đem đến sự tương phản nổi bật cho bản phối ẢNH: PANTIO

Áo sơ mi chấm bi làm mới hình ảnh công sở quen thuộc hằng ngày của nàng. Phối sơ mi và quần denim ống đứng để có hình ảnh chỉn chu, thanh lịch cho những ngày làm việc bình thường ẢNH: KENOSHO

Chân váy maxi họa tiết phối sơ mi trắng cổ điển nhưng đầy tính xu hướng, giúp quý cô nổi bật và làm chủ mọi không gian ẢNH: @GABRIELLAZACCHE

Phong cách đường phố ấn tượng với chân váy chấm bi

Chân váy chấm bi được diện nhiều nhất bởi các cô nàng yêu thích phong cách đường phố nữ tính và lãng mạn. Chiếc váy dáng midi hoặc maxi được kết hợp linh hoạt với áo dệt kim, cardigan, áo thun, áo vest cách điệu, áo sơ mi...

Chân váy phối ren mang đến góc nhìn mới cho trang phục lụa in họa tiết cổ điển. Thiết kế được phối cùng áo kiểu tay phồng, túi và giày cao gót ẢNH: @KIRAATIKOVA

Một chiếc chân váy có thể tạo nên nhiều bản phối streetwear cá tính và nữ tính phụ thuộc vào cách phối thêm áo, áo khoác và thêm phụ kiện thời trang ẢNH: @HELENAUDOELLA

Kết hợp hai kiểu họa tiết chấm bi và da báo để tạo ra hình ảnh mới về trang phục họa tiết theo xu hướng hè 2026. Sự đồng điệu về gam màu mang lại hình ảnh quý cô sành điệu, sở hữu gu thời trang cá tính cao cấp ẢNH: MR CRAZY AND LADY SEXY



