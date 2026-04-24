Họa tiết chấm bi: Xu hướng thời trang hè 2026 không thể bỏ lỡ

Họa tiết chấm bi vẫn đang trở lại mạnh mẽ với những lăng kính mới khác biệt và giàu sức hút hơn. Ngắm nhìn kỹ các thiết kế áo, váy chấm bi, quý cô sẽ nhận ra những thay đổi tinh tế tạo chiều sâu thị giác, giúp kiểu họa tiết cổ điển này giành chỗ đứng trên bản đồ xu hướng.
Váy chấm bi sang trọng, sành điệu
Váy chấm bi dáng dài mang phong cách sang trọng, quý phái được nàng công sở ưa chuộng diện trong các sự kiện trọng đại, thảm đỏ, buổi gặp mặt quan trọng. Trong khi đó kiểu váy mini dress lại cân bằng hoàn hảo tính xu hướng, tư duy cổ điển và tính ứng dụng của thời trang chấm bi.
Áo chấm bi
Áo chấm bi nhỏ phối viền bèo nhún nữ tính, áo chấm bi lớn khơi gợi vẻ đẹp sắc sảo và cá tính dù đều được gợi ý phối cùng quần âu trắng. Bên cạnh đó, hãy mạnh dạn kết hợp thử chân váy bút chì trắng, quần culottes, quần denim... với mẫu áo chấm bi mà nàng yêu thích. Ngoài dáng áo freesize, hãy thử nghiệm cả những thiết kế áo chấm bi cổ sen, áo sơ mi voan in họa tiết... và qua đó tìm thấy những mảnh ghép mới cho phong cách thời trang.
Phong cách đường phố ấn tượng với chân váy chấm bi
Chân váy chấm bi được diện nhiều nhất bởi các cô nàng yêu thích phong cách đường phố nữ tính và lãng mạn. Chiếc váy dáng midi hoặc maxi được kết hợp linh hoạt với áo dệt kim, cardigan, áo thun, áo vest cách điệu, áo sơ mi...
Một chiếc chân váy có thể tạo nên nhiều bản phối streetwear cá tính và nữ tính phụ thuộc vào cách phối thêm áo, áo khoác và thêm phụ kiện thời trang
