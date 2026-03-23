Họa tiết kẻ sọc ngang tạo điểm nhấn cuốn hút cho mọi bản phối

Họa tiết kẻ sọc ngang từ lâu đã trở thành "vũ khí" thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của các cô nàng sành điệu. Không chỉ mang đến vẻ trẻ trung, năng động, những đường kẻ tinh tế còn giúp các bộ trang phục trở nên cuốn hút và nổi bật hơn. Dù bất kỳ dáng áo nào khi đi cùng họa tiết kẻ sọc ngang đều dễ dàng tạo điểm nhấn, giúp mỗi bản phối trở nên ấn tượng, phù hợp với nhiều phong cách và hoàn cảnh khác nhau.

Chiếc áo thun dài tay với họa tiết kẻ sọc ngang trắng đen kinh điển nổi bật nhờ độ tương phản rõ ràng, phom rộng thoải mái giúp nàng phóng khoáng và tự tin ẢNH: @NAMTANLITAA

Các đường kẻ đều, dày tạo hiệu ứng thị giác, làm vóc dáng trông đầy đặn hơn, đồng thời mang nét cổ điển không bao giờ lỗi mốt. Khi kết hợp cùng quần shorts chấm bi, sự tương phản giữa các họa tiết tạo tổng thể vui mắt, trẻ trung và năng động. Nàng có thể điểm thêm túi xách và xăng đan đơn giản để hoàn thiện vẻ ngoài, vừa tiện lợi vừa vẫn toát lên cá tính. Bộ trang phục phản ánh xu hướng thời trang hiện đại, đề cao sự thoải mái nhưng vẫn nổi bật nhờ cách biến tấu họa tiết cơ bản, giúp nàng trông trẻ trung, đầy năng lượng và ấn tượng.

Chiếc áo polo dài tay với họa tiết kẻ sọc ngang mảnh trên nền trắng kem trở thành điểm nhấn nổi bật, vừa hiện đại vừa thanh lịch ẢNH: @NAMNUNGS

Phom áo cổ bẻ, nút cài kết hợp chất liệu dệt kim nhẹ nhàng giúp nàng trông thanh mảnh, tạo hiệu ứng cân bằng với quần vải ống suông rộng màu xám đậm. Chiếc quần cạp cao không chỉ "hack" chiều cao mà còn tiết chế sự năng động của áo, đem lại tổng thể hài hòa giữa phong cách dạo phố và công sở. Phụ kiện túi da mềm màu nâu cùng đôi giày đồng tông tạo sự liên kết màu sắc tinh tế, nâng tầm vẻ phóng khoáng, tự do của set đồ.

Chiếc áo tay dài cổ tròn kiểu henley với đường kẻ xanh đen kết hợp dải màu be tinh tế giúp tổng thể trang phục không đơn điệu mà vẫn nhã nhặn, phần gấu áo cắt cao tôn đường cong hông và kéo dài đôi chân, tạo hiệu ứng cân đối cho vóc dáng mảnh mai ẢNH: @BUILINHCHIII

Nàng sành điệu hơn với phong cách vừa năng động, vừa thanh lịch nhờ diện thiết kế kẻ sọc ngang phối cùng quần ống suông màu trung tính, sự đối lập giữa phần trên ôm sát và phần dưới rộng rãi tạo cấu trúc cân bằng, phóng khoáng nhưng vẫn chỉn chu. Nàng có thể điểm thêm kính mắt tinh tế và túi xách tông nổi bật để tăng nét sành điệu. Set đồ thể hiện rõ phong cách tối giản pha nét cá tính, phù hợp xu hướng hiện đại và cực kỳ linh hoạt trong các hoàn cảnh khác nhau.

Phong cách năng động, trẻ trung được tạo nên nhờ sự kết hợp khéo léo giữa họa tiết kẻ sọc ngang kinh điển và các tông màu trung tính, mang lại vẻ ngoài thanh lịch nhưng vẫn tràn đầy sức sống ẢNH: @MIMU.P

Chiếc áo polo dài tay phom rộng với các đường kẻ nổi bật trên nền trắng trở thành điểm nhấn thị giác, vừa hiện đại vừa dễ mặc, phần cổ bẻ và hàng khuy henley cho phép nàng tùy chỉnh độ mở, tăng nét phóng khoáng. Khi phối cùng quần shorts màu be, sự đối lập giữa họa tiết và trang phục trơn tạo tổng thể hài hòa, cân bằng và dễ chịu, đồng thời phom oversized che khuyết điểm cơ thể hiệu quả. Tổng thể mang hơi hướng preppy thanh lịch kết hợp chút streetwear hiện đại, vừa ứng dụng cho dạo phố, đi học hay môi trường làm việc sáng tạo, vừa hợp xu hướng tối giản, đề cao sự thoải mái nhưng vẫn toát lên cá tính riêng của nàng.

Khi áo trễ vai ôm sát kết hợp cùng quần ống rộng, nàng sẽ có một tổng thể vừa hiện đại, vừa cá tính, tôn lên đường cong tự nhiên và tạo cảm giác phóng khoáng ẢNH: @URASSAYAS

Chiếc áo kẻ sọc ngang mảnh tông nâu đỏ ôm vừa vặn, phô đường cong tự nhiên, trong khi kiểu dáng trễ vai cùng hàng nút dọc kéo dài phần cổ và khoe xương quai xanh thanh mảnh, chất liệu vải co giãn mang lại cảm giác thoải mái. Phần quần ống rộng trắng với chi tiết khóa kéo dọc tạo sự đối lập hoàn hảo, giúp chân trông dài hơn và cân bằng vóc dáng, đồng thời nhấn mạnh nét phóng khoáng, tự do. Phụ kiện túi xách và những chi tiết trang sức nhỏ tinh tế hoàn thiện vẻ ngoài hiện đại.

Chiếc áo cardigan kẻ sọc ngang trẻ trung với thiết kế tay dài và hàng cúc đồng tông trở thành điểm nhấn thị giác nổi bật, mang vẻ khỏe khoắn và năng động ẢNH: @PHAMTHANHHANG

Phom dáng lửng ngang eo giúp nàng dễ phối đồ, tạo hiệu ứng "hack" chiều cao, trong khi chất liệu dệt kim mỏng nhẹ, bề mặt hơi xù mang lại cảm giác mềm mại, thoải mái. Khi kết hợp cùng quần shorts cạp cao màu đen, sự đối lập giữa họa tiết sọc và trang phục trơn giúp tổng thể hài hòa, cân bằng tỷ lệ cơ thể và làm đôi chân trông dài hơn.

Set đồ mang hơi hướng tối giản nhưng vẫn cá tính, nàng có thể linh hoạt thay đổi với quần jeans, quần âu hay chân váy ngắn, hoàn thiện bằng túi xách ánh kim hoặc kính râm cổ điển để tạo điểm nhấn sành điệu cho dạo phố hoặc du lịch ẢNH: @PHAMTHANHHANG

Họa tiết kẻ sọc ngang chứng tỏ sức hút bền bỉ nhờ khả năng tạo điểm nhấn tinh tế, giúp mỗi bản phối trở nên nổi bật mà vẫn hài hòa. Dù kết hợp với quần ống rộng, chân váy hay quần shorts, món đồ này đều mang đến vẻ ngoài năng động, thanh lịch và dễ dàng biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau. Với sự linh hoạt và nét cổ điển vượt thời gian, họa tiết kẻ sọc ngang chính là "bí quyết" để nàng luôn tự tin, cuốn hút trong mọi bản phối.