Khai mở nét thanh lịch, tôn dáng tuyệt đối với quần palazzo

Chính vẻ đẹp thanh lịch pha lẫn nét tự do ấy đã khiến quần palazzo trở thành người bạn đồng hành lý tưởng của các nàng yêu phong cách tinh tế và hiện đại.
Quần palazzo phối áo gile
Quần palazzo phối áo gile mang đến hình ảnh thanh lịch giúp các cô gái tự tin thể hiện gu thời trang. Chiếc quần palazzo với sắc trung tính ghi hoặc đen kết hợp gile tone sur tone để tôn lên khí chất đầy cuốn hút.
Quần palazzo phối áo sơ mi
Quần palazzo khi kết hợp cùng áo sơ mi mang đến tổng thể thanh lịch, giúp các cô gái dễ dàng ghi dấu ấn chỉn chu. Chiếc áo sơ mi cổ đức cùng chất liệu voan mỏng nhẹ được sơ vin khéo léo cùng quần palazzo vải tây dáng suông màu ghi, tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp. Khi phối thêm giày cao gót mũi nhọn và túi xách da cầm tay đồng điệu, phái đẹp hoàn thiện diện mạo yêu kiều.
Cuốn hút khi diện áo sơ mi lụa sắc đen, sơ vin gọn gàng cùng quần palazzo màu be, tạo nên hiệu ứng thị giác hài hòa. Thiết kế quần palazzo cạp cao với những nếp xếp ly tinh tế kết hợp ống suông rộng mang đến cảm giác thoải mái khi các nàng di chuyển. Phối cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách da tông đen, phái đẹp dễ dàng sở hữu diện mạo chỉn chu.
Quần palazzo denim
Quần palazzo denim mang đến nét trẻ trung giúp các cô gái tự tin thể hiện phong cách thời trang năng động. Áo phông trắng họa tiết chữ tinh giản được sơ vin gọn gàng cùng quần palazzo denim sắc xanh tạo cảm giác dáng người thanh thoát, khoe khéo đôi chân dài. Điểm xuyết thắt lưng da trắng bản mảnh để định hình vòng eo gọn gàng, sau đó các bạn hoàn thiện bản phối với giày cao gót mũi nhọn, túi xách da cầm tay và đồng hồ mặt tròn.
Quần palazzo phối áo blazer
Sự kết hợp giữa quần palazzo và áo blazer mang đến vẻ ngoài hiện đại, giúp các cô gái dễ dàng khẳng định phong cách thanh lịch trong mọi hoàn cảnh. Áo blazer sắc be dáng oversized được phối cùng áo phông trơn màu đen bên trong, tạo nên sự tương phản hài hòa cho tổng thể. Khi sơ vin khéo léo với quần palazzo tone sur tone, điểm nhấn hàng cúc ẩn góp phần tôn lên nét tinh tế, chỉn chu.
Áo blazer sắc đen kết hợp cùng áo cúp ngực màu trắng, khéo léo tôn lên xương quai xanh thanh mảnh và khí chất trang nhã. Khi phối cùng quần palazzo tone sur tone dáng suông dài, tổng thể trang phục giúp hack chiều cao một cách tự nhiên. Hoàn thiện bản phối bằng giày cao gót mũi nhọn sắc trắng giúp sở hữu diện mạo thanh lịch.
Quần palazzo khép lại phong cách bằng nét thanh lịch riêng biệt. Với chiếc quần này, các cô gái dễ dàng thể hiện sự tự tin, đồng thời ghi dấu ấn phong cách hiện đại.