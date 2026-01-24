  • An Giang
Thời trang 24/7

Khai mở nét thanh lịch, tôn dáng tuyệt đối với quần palazzo

Thảo Trang
24/01/2026 10:00 GMT+7

Quần palazzo với thiết kế ống rộng phóng khoáng giúp phái đẹp tự tin trong từng chuyển động, tạo nên hiệu ứng bồng bềnh mềm mại tựa váy dài nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt cần thiết trong nhịp sống thường nhật.

Chính vẻ đẹp thanh lịch pha lẫn nét tự do ấy đã khiến quần palazzo trở thành người bạn đồng hành lý tưởng của các nàng yêu phong cách tinh tế và hiện đại.

Quần palazzo phối áo gile

Quần palazzo phối áo gile mang đến hình ảnh thanh lịch giúp các cô gái tự tin thể hiện gu thời trang. Chiếc quần palazzo với sắc trung tính ghi hoặc đen kết hợp gile tone sur tone để tôn lên khí chất đầy cuốn hút.

Khai mở nét thanh lịch, tôn dáng tuyệt đối với quần palazzo- Ảnh 1.

Nàng xuất hiện trong thiết kế palazzo ống rộng với những nếp xếp ly may thủ công, phối cùng áo gile có chi tiết hai túi giả và hàng cúc thẳng tinh giản, tổng thể trở nên hài hòa. Phối cùng kính râm thời trang và túi xách da cầm tay tông đỏ, phái đẹp dễ dàng sở hữu diện mạo quý phái

ẢNH: @VIVIKACLOTHING

Khai mở nét thanh lịch, tôn dáng tuyệt đối với quần palazzo- Ảnh 2.

Set đồ tone sur tone với quần palazzo và áo gile mang lại nét thanh lịch và đầy chỉn chu

ẢNH: LEMIA DESIGN

Quần palazzo phối áo sơ mi

Quần palazzo khi kết hợp cùng áo sơ mi mang đến tổng thể thanh lịch, giúp các cô gái dễ dàng ghi dấu ấn chỉn chu. Chiếc áo sơ mi cổ đức cùng chất liệu voan mỏng nhẹ được sơ vin khéo léo cùng quần palazzo vải tây dáng suông màu ghi, tạo nên hình ảnh chuyên nghiệp. Khi phối thêm giày cao gót mũi nhọn và túi xách da cầm tay đồng điệu, phái đẹp hoàn thiện diện mạo yêu kiều.

Khai mở nét thanh lịch, tôn dáng tuyệt đối với quần palazzo- Ảnh 3.

Áo sơ mi họa tiết cổ điển kết hợp với quần palazzo sắc ghi mang lại vẻ ngoài chuyên nghiệp

ẢNH: @CCHATCLOTHES.VN

Cuốn hút khi diện áo sơ mi lụa sắc đen, sơ vin gọn gàng cùng quần palazzo màu be, tạo nên hiệu ứng thị giác hài hòa. Thiết kế quần palazzo cạp cao với những nếp xếp ly tinh tế kết hợp ống suông rộng mang đến cảm giác thoải mái khi các nàng di chuyển. Phối cùng giày cao gót mũi nhọn và túi xách da tông đen, phái đẹp dễ dàng sở hữu diện mạo chỉn chu.

Khai mở nét thanh lịch, tôn dáng tuyệt đối với quần palazzo- Ảnh 4.

Tạo nét độc đáo khi phối áo sơ mi lụa sắc đen với cùng quần palazzo tông be phóng khoáng

ẢNH: LEMIA DESIGN

Quần palazzo denim

Quần palazzo denim mang đến nét trẻ trung giúp các cô gái tự tin thể hiện phong cách thời trang năng động. Áo phông trắng họa tiết chữ tinh giản được sơ vin gọn gàng cùng quần palazzo denim sắc xanh tạo cảm giác dáng người thanh thoát, khoe khéo đôi chân dài. Điểm xuyết thắt lưng da trắng bản mảnh để định hình vòng eo gọn gàng, sau đó các bạn hoàn thiện bản phối với giày cao gót mũi nhọn, túi xách da cầm tay và đồng hồ mặt tròn.

Khai mở nét thanh lịch, tôn dáng tuyệt đối với quần palazzo- Ảnh 5.

Quần palazzo denim đem đến sự năng động khi kết hợp với áo phông đơn giản

ẢNH: PANTIO

Khai mở nét thanh lịch, tôn dáng tuyệt đối với quần palazzo- Ảnh 6.

Ghi dấu ấn khi diện quần palazzo cạp cao với điểm nhấn là những hạt đá kim sa đính thủ công, tạo hiệu ứng tương phản và ánh nhìn lấp lánh cho tổng thể. Phối cùng áo gile cộc tay sắc ghi, chi tiết hai túi giả trước ngực giúp tăng thêm nét cá tính

ẢNH: @KCLOSETVN_OFFICIAL

Quần palazzo phối áo blazer

Sự kết hợp giữa quần palazzo và áo blazer mang đến vẻ ngoài hiện đại, giúp các cô gái dễ dàng khẳng định phong cách thanh lịch trong mọi hoàn cảnh. Áo blazer sắc be dáng oversized được phối cùng áo phông trơn màu đen bên trong, tạo nên sự tương phản hài hòa cho tổng thể. Khi sơ vin khéo léo với quần palazzo tone sur tone, điểm nhấn hàng cúc ẩn góp phần tôn lên nét tinh tế, chỉn chu.

Khai mở nét thanh lịch, tôn dáng tuyệt đối với quần palazzo- Ảnh 7.

Áo blazer khoác ngoài áo phông trơn màu đen tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng nhưng tinh tế

ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Áo blazer sắc đen kết hợp cùng áo cúp ngực màu trắng, khéo léo tôn lên xương quai xanh thanh mảnh và khí chất trang nhã. Khi phối cùng quần palazzo tone sur tone dáng suông dài, tổng thể trang phục giúp hack chiều cao một cách tự nhiên. Hoàn thiện bản phối bằng giày cao gót mũi nhọn sắc trắng giúp sở hữu diện mạo thanh lịch.

Khai mở nét thanh lịch, tôn dáng tuyệt đối với quần palazzo- Ảnh 8.

Áo blazer sắc đen khi kết hợp cùng áo cúp ngực trắng lại mang đến phong thái nữ tính và quyền lực

ẢNH: LEMIA DESIGN

Quần palazzo khép lại phong cách bằng nét thanh lịch riêng biệt. Với chiếc quần này, các cô gái dễ dàng thể hiện sự tự tin, đồng thời ghi dấu ấn phong cách hiện đại.



