Khám phá chất vải chiffon, từ đặc trưng đến các ứng dụng thời thượng

Với sắc thái trong trẻo và độ rủ tự nhiên, chiffon giúp người mặc giữ được nét thanh lịch, mà vẫn tỏa ra sự duyên dáng, lãng mạn. Đây cũng chính là lý do chất vải này luôn giữ được vị trí đặc biệt trong tủ đồ phái đẹp.

Set đồ là sự kết hợp giữa nét nữ tính mong manh và tinh thần nổi bật cá tính. Với vải chiffon cao cấp, phom dáng rơi tự nhiên cùng những chi tiết cắt may tinh xảo, bản phối mang đến cho nàng khả năng biến hóa linh hoạt ẢNH: CICI

Váy maxi kết hợp cùng áo choàng cape tạo nên một bản giao hưởng thị giác vừa mơ mộng, vừa cuốn hút. Thiết kế maxi với chất liệu mềm rủ tôn lên nét mong manh đầy nữ tính, trong khi chiếc cape bất đối xứng phủ nhẹ, mang lại sự quyến rũ và hiện đại ẢNH: CICI

Mang đến một diện mạo hiện đại và lãng mạn, thiết kế váy trễ vai tinh tế cùng đường cắt high-low bay bổng. Chiếc váy có độ ôm vừa vặn, tôn lên đường cong nữ tính nhưng vẫn giữ sự mềm mại ẢNH: CICI

Chiếc váy với phom dáng corset đầy quyền lực, kết hợp cùng tay áo chiffon bồng bềnh, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh và nét nữ tính. Sắc đen huyền bí tôn vinh từng đường cong cơ thể, trong khi chân váy mini xếp tầng khẽ chuyển động theo từng bước chân ẢNH: CICI

Mẫu váy trắng nổi bật với phần tay bồng chất liệu voan chiffon nhẹ nhàng, phối với chân váy xếp tầng mềm rủ, mang lại cảm giác thanh thoát, bay bổng. Điểm nhấn ở cổ áo và thắt eo được xử lý tinh xảo, góp phần tôn lên vẻ quý phái ẢNH: 21SIX

Áo sơ mi trắng dáng rộng chất liệu mỏng nhẹ được phối cùng chân váy xếp tầng ngắn, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa phóng khoáng - gợi ý hoàn hảo cho những quý cô chuộng phong cách street chic hiện đại ẢNH: 21SIX

Để đưa chiffon vào phong cách hằng ngày, đơn giản nhất là diện những thiết kế váy như thế này. Chiếc váy xanh pastel dáng tầng mang đến vẻ ngọt ngào, nữ tính; thiết kế tay phồng và cổ vuông tôn lên nét thanh thoát, lãng mạn ẢNH: 21SIX

Áo chiffon chấm bi xuyên thấu với phom tay bồng và chi tiết xếp ly mềm mại, khắc họa vẻ lãng mạn, nữ tính. Khi kết hợp cùng quần shorts trắng nhấn nhá nơ đính đá, bộ trang phục trở thành điểm nhấn tinh tế cho phong cách hiện đại ẢNH: 21SIX

Từ sàn diễn cho đến đời thường, chiffon vẫn giữ nguyên sức hút nhờ vẻ đẹp tinh tế và khả năng biến hóa linh hoạt. Một chất liệu đơn giản, nhưng luôn đủ để tạo nên sự khác biệt.