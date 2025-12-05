Khám phá vẻ đẹp nữ tính tinh tế từ thời trang tối giản

Chọn mặc trang phục tối giản đi học, đi làm hay đi tiệc, quý cô không chỉ tiết kiệm được thời gian, ngân sách mua sắm mà còn được giải phóng khỏi áp lực chạy theo các xu hướng thời trang liên tục đổi mới.
Thời trang tối giản tôn nét đẹp nữ tính tinh tế
Khác với suy nghĩ của phần lớn quý cô về thời trang tối giản thường đơn điệu và khó mặc, phong cách tối giản dành cho quý cô văn phòng chính là một "chân ái" nếu được khai thác một cách bài bản và khéo léo.
Ưu tiên đầu bảng cho các bản phối công sở là cặp đôi áo vest mềm mại với các chi tiết được cách điệu "mềm hóa" phối chân váy midi, các lựa chọn diện quần ống rộng/ống suông và áo blazer oversized, áo polo hoặc set áo sơ mi và chân váy đồng điệu.
Đầm dự tiệc, váy dài công sở tối giản
Các thiết kế dáng dài dành cho không gian văn phòng năng động ưu tiên các phom dáng cổ điển chỉn chu như váy chữ A, váy sơ mi cổ bẻ cài nút thanh lịch. Với các thiết kế đầm dự tiệc tối giản, tâm điểm vẫn là những đường cắt tinh giản nhưng mỗi thiết kế đều luôn có điểm nhấn riêng tinh tế - những nếp gấp xếp ly, drapping, chất liệu cao cấp hay tông màu ấn tượng đặc sắc.
Bảng màu ấm áp tinh tế của mùa đông không thể thiếu beige, cream, xanh ô liu, cam đất, nâu caramel...
ẢNH: LEIKA
Những bản phối tinh giản cho nàng dạo phố
Được kết hợp từ những thiết kế rời theo cách đầy ngẫu hứng, phá cách, các bản phối này mang đến cảm nhận chung về sự dễ dàng, linh hoạt, vừa mềm ấm vừa tràn đầy nữ tính. Chân váy bút chì đứng phom diện cùng áo len cổ cao không tay, áo dệt kim phối chân váy lụa đơn sắc điểm thêm chiếc khăn lụa thắt nơ duyên dáng...
Chọn phong cách tối giản, quý cô "được" nhiều hơn khi luôn tràn đầy năng lượng, sự tự tin và tận hưởng niềm vui mặc đẹp, thanh lịch và tinh tế mỗi ngày
ẢNH: GUMAC