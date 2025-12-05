Khám phá vẻ đẹp nữ tính tinh tế từ thời trang tối giản

Chọn mặc trang phục tối giản đi học, đi làm hay đi tiệc, quý cô không chỉ tiết kiệm được thời gian, ngân sách mua sắm mà còn được giải phóng khỏi áp lực chạy theo các xu hướng thời trang liên tục đổi mới.

Vẻ đẹp thanh lịch từ các bản phối tối giản nhưng đa năng - có thể diện đi làm, đi chơi, dự tiệc... giúp quý cô tiết kiệm và sử dụng tủ đồ cá nhân theo cách tối ưu hơn ẢNH: GUMAC

Thời trang tối giản tôn nét đẹp nữ tính tinh tế

Khác với suy nghĩ của phần lớn quý cô về thời trang tối giản thường đơn điệu và khó mặc, phong cách tối giản dành cho quý cô văn phòng chính là một "chân ái" nếu được khai thác một cách bài bản và khéo léo.

Ưu tiên đầu bảng cho các bản phối công sở là cặp đôi áo vest mềm mại với các chi tiết được cách điệu "mềm hóa" phối chân váy midi, các lựa chọn diện quần ống rộng/ống suông và áo blazer oversized, áo polo hoặc set áo sơ mi và chân váy đồng điệu.

Quần ống rộng cạp cao màu trắng chính là món đồ "vạn năng" của tủ đồ cơ bản. Chiếc quần này có thể mặc cùng blazer oversized, áo vest cách điệu, sơ mi, áo kiểu bèo nhún, áo len dệt kim, áo polo... ẢNH: ELLA DORA

Một thiết kế đầm dự tiệc nổi bật vẻ sang trọng, quý phái nhưng rất đỗi giản dị. Thiết kế trên chất vải mềm có độ đàn hồi cao, chi tiết gấp nếp và khóa kim loại khéo tôn đường cong vòng 2 đồng thời che khuyết điểm một cách tài tình ẢNH: ELLA DORA

Đầm dự tiệc, váy dài công sở tối giản

Các thiết kế dáng dài dành cho không gian văn phòng năng động ưu tiên các phom dáng cổ điển chỉn chu như váy chữ A, váy sơ mi cổ bẻ cài nút thanh lịch. Với các thiết kế đầm dự tiệc tối giản, tâm điểm vẫn là những đường cắt tinh giản nhưng mỗi thiết kế đều luôn có điểm nhấn riêng tinh tế - những nếp gấp xếp ly, drapping, chất liệu cao cấp hay tông màu ấn tượng đặc sắc.

Khi diện váy dài tối giản để đi làm, đi tiệc quý cô đừng quên sử dụng dây lưng bản nhỏ để gia tăng hiệu ứng tôn dáng, tôn eo ẢNH: ELLA DORA

Họa tiết kẻ sọc trên nền vải màu rượu vang vừa nồng nàn ấm áp vừa phảng phất hơi thở lãng mạn của thời trang may đo cổ điển. Thiết kế đầm midi được làm mới bằng chi tiết vạt đắp trên vai ngực kết hợp đai eo cùng chất liệu và đường kẻ sọc nằm ngang ẢNH: LEIKA

Bảng màu ấm áp tinh tế của mùa đông không thể thiếu beige, cream, xanh ô liu, cam đất, nâu caramel... ẢNH: LEIKA

Điểm đặc biệt trên các thiết kế tối giản là minh chứng tạo nên sức cuốn hút. Áo dệt kim tay dài cài khuy mạ trên vai, đường chần chỉ nổi bật trên chân váy hay chi tiết dây lưng kết nối hai phần của trang phục là những điểm sáng của bản phối ẢNH: ELLA DORA

Những bản phối tinh giản cho nàng dạo phố

Được kết hợp từ những thiết kế rời theo cách đầy ngẫu hứng, phá cách, các bản phối này mang đến cảm nhận chung về sự dễ dàng, linh hoạt, vừa mềm ấm vừa tràn đầy nữ tính. Chân váy bút chì đứng phom diện cùng áo len cổ cao không tay, áo dệt kim phối chân váy lụa đơn sắc điểm thêm chiếc khăn lụa thắt nơ duyên dáng...