Thời trang 24/7

Khẳng định gu thời trang cá tính cùng dây chuyền layer nhiều lớp

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
22/03/2026 16:00 GMT+7

Trong giới mộ điệu, dây chuyền layer không chỉ là phụ kiện mà còn là món đồ khẳng định cái tôi khác biệt và bản lĩnh thẩm mỹ đầy phóng khoáng.

Dây chuyền layer nhiều lớp đã trở lại mạnh mẽ, không còn là những sợi dây đơn lẻ nhàm chán mà trở thành biểu tượng cho tinh thần tự do và nghệ thuật sắp đặt của thời trang hiện đại. Thiết kế này gây ấn tượng bởi sự đan xen giữa các sợi dây có độ dài khác nhau, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa nét tinh tế và chiều sâu cho vùng cổ.

Khẳng định gu thời trang cá tính cùng dây chuyền layer nhiều lớp - Ảnh 1.

Chiếc dây chuyền mảnh với lớp dây có độ dài chênh lệch vừa phải, chất liệu kim loại sáng bóng mang đến vẻ ngoài sang trọng, phối cùng trang phục đơn sắc như trắng hoặc đen dễ dàng tôn lên sự nổi bật của phụ kiện

ẢNH: @_THUMEOW98

Khi được thiết kế với các mắt xích bản lớn, dây chuyền layer trở thành biểu tượng mạnh mẽ của phong cách dạo phố.

Khẳng định gu thời trang cá tính cùng dây chuyền layer nhiều lớp - Ảnh 2.

Dây chuyền móc xích với sự tương phản giữa các tầng dây dày - mỏng đan xen, chất liệu hợp kim ánh bạc đem lại sự thu hút. Phần dây mảnh bên dưới có mặt dây hình ngôi sao cá tính, kết hợp với trang phục đường phố như áo thun hay trang phục denim hoàn thiện vẻ ngoài độc đáo

ẢNH: @_PLE.ELINHI_

Dây chuyền layer đính đá là lựa chọn kinh điển giúp gương mặt bừng sáng hiệu quả nhờ khả năng bắt sáng tuyệt vời dưới ánh đèn.

Khẳng định gu thời trang cá tính cùng dây chuyền layer nhiều lớp - Ảnh 3.

Điểm độc đáo của dây chuyền đính đá nằm ở sự kết hợp giữa các viên đá lấp lánh và sợi dây mảnh mang đến nét quý phái. Sắc trắng ánh kim tối giản dễ dàng làm nền cho các phụ kiện khác cùng tỏa sáng. Khi kết hợp thêm với chiếc đầm lấp lánh là bạn đã có một bộ trang phục pha trộn giữa nét phá cách và sự thời thượng

ẢNH: ROSARY DE LIIN

Nếu thích phong cách phá cách đầy táo bạo, hãy thử dây chuyền layer phối thêm ngọc trai quý phái.

Khẳng định gu thời trang cá tính cùng dây chuyền layer nhiều lớp - Ảnh 4.

Dây chuyền đan xen giữa lớp xích kim loại và chiếc vòng ngọc trai trên cùng, tạo nên sự đối lập đầy tính nghệ thuật. Sự kết hợp độc đáo đem lại sự thu hút thị giác cho người đối diện, phối cùng áo quây và áo khoác da báo nổi bật sẽ tôn vinh trọn vẹn thần thái cá tính độc bản của người mặc

ẢNH: @_EVELYNTANDOKO

Dây chuyền layer nhiều lớp kết hợp cùng các biểu tượng kim loại, sự phân bổ hài hòa của các sợi dây xích có độ dài khác nhau mang đến vẻ ngoài độc đáo. Các đường nét sắc cạnh và chất liệu ánh kim giúp món đồ này trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai theo đuổi sự khác biệt.

Khẳng định gu thời trang cá tính cùng dây chuyền layer nhiều lớp - Ảnh 5.
Khẳng định gu thời trang cá tính cùng dây chuyền layer nhiều lớp - Ảnh 6.

Dây chuyền layer phối cùng mặt thánh giá hoặc biểu tượng cổ điển mang đến vẻ ngoài bí ẩn. Thiết kế gây chú ý với sự phân bổ hài hòa của các sợi dây dài ngắn dọc theo phần ngực. Khi diện cùng trang phục tối màu càng làm nổi bật phong cách Y2K sành điệu trên đường phố

ẢNH: @_IAMMUN_

Muốn diện trang sức layer nhưng với vẻ đẹp trung tính, bạn có thể thử dây chuyền layer ánh vàng.

Khẳng định gu thời trang cá tính cùng dây chuyền layer nhiều lớp - Ảnh 7.

Dây chuyền mảnh kết hợp cùng các charm nhỏ xinh thu hút. Các lớp dây được bố trí cân bằng để không quá dài gây rườm rà cho trang phục. Kết hợp cùng áo thun và quần shorts đơn giản là có thể xuống phố cả ngày dài

ẢNH: @_THYENN__

Dây chuyền layer không chỉ là một món trang sức, mà còn là lời tuyên ngôn về sự tự do và bứt phá khỏi những khuôn mẫu thông thường. Sở hữu một thiết kế layer trong tủ đồ chính là cách đơn giản nhất để bạn làm mới phong cách.

Bài viết khác

Thăng hạng nhan sắc tích tắc nhờ kính mắt thời trang

Thăng hạng nhan sắc tích tắc nhờ kính mắt thời trang

Áo hai dây tôn nét nữ tính cho nàng những ngày đầu hè

Áo hai dây tôn nét nữ tính cho nàng những ngày đầu hè

Diện trang phục casual đơn giản nhưng không đơn điệu

Diện trang phục casual đơn giản nhưng không đơn điệu

Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch

Màu be, đen và trắng qua những công thức phối đồ thanh lịch

Phong cách phối đồ thành công nhất để truyền cảm hứng cho bạn

Phong cách phối đồ thành công nhất để truyền cảm hứng cho bạn

Áo vải lụa, tơ voan, linen... đẹp nhất tủ đồ hè

Áo vải lụa, tơ voan, linen... đẹp nhất tủ đồ hè

Bứt phá cá tính cùng quần túi hộp

Bứt phá cá tính cùng quần túi hộp

Điểm xuyết nét đẹp kiêu kỳ nhờ trang sức ngọc trai tinh tế

Điểm xuyết nét đẹp kiêu kỳ nhờ trang sức ngọc trai tinh tế

