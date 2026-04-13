Thời trang 24/7

Khéo chọn bikini đi biển, nàng có mùa hè không thể quên

Kim Ngọc
13/04/2026 12:00 GMT+7

Bikini là trang phục áo tắm được thiết kế nhỏ gọn để tôn vóc dáng và người mặc có thể dễ dàng chuyển động khi ở dưới nước. Xu hướng bikini đi biển mùa hè 2026 ưu ái gam màu nổi bật, các lựa chọn cân bằng giữa bikini hai mảnh và bikini liền thân.

Những ngày nghỉ dài sắp đến và ảnh diện bikini đi biển của các ngôi sao giải trí có thể mang đến cảm hứng để nàng làm mới tủ đồ đi biển hè này.

Khéo chọn bikini đi biển, nàng có mùa hè không thể quên- Ảnh 1.

Vóc dáng săn chắc, quyến rũ của người đẹp Olesia Stefanko được tôn vinh qua thiết kế áo tắm liền thân màu cam có đường khoét hông cao. Bản phối tối giản nhất của trang phục áo tắm là kết hợp với mũ rộng vành, kính râm, dép bệt và một chiếc túi tote

ẢNH: INSTAGRAM NV

Cảm hứng mùa hè từ ảnh diện bikini đi biển của sao Việt

Ninh Dương Lan Ngọc, Tóc Tiên, Ngọc Trinh... sớm gia nhập "đường đua" khoe ảnh diện bikini mùa hè qua các bài đăng trên mạng xã hội. Dàn người đẹp Việt ưa thích các gam màu nổi bật như đỏ, xanh dương, đen... kết hợp cùng họa tiết ca rô cổ điển.

Khéo chọn bikini đi biển, nàng có mùa hè không thể quên- Ảnh 2.

Ninh Dương Lan Ngọc khoe dáng trên bãi cát trong bộ bikini hai mảnh họa tiết kẻ ca rô đỏ và những đường viền bèo trắng điệu đà. Thiết kế áo tắm hè mang đến hình ảnh retro lãng mạn khi phom dáng tối giản nhỏ gọn của bikini được chăm chút bằng các chi tiết tinh tế

ẢNH: INSTAGRAM NV

Bikini hai mảnh được yêu thích nhất vẫn là kiểu áo hình tam giác và quần cạp cao, trong khi thiết kế bikini liền thân tiện lợi hơn khi sử dụng và còn có thể che nhược điểm tốt.

Khéo chọn bikini đi biển, nàng có mùa hè không thể quên- Ảnh 3.

Ca sĩ Tóc Tiên chọn bikini hai mảnh màu xanh dương nổi bật giữa nắng, gió và tông màu vàng cát đặc trưng của núi đá

ẢNH: INSTAGRAM NV

Khéo chọn bikini đi biển, nàng có mùa hè không thể quên- Ảnh 4.

Không chỉ diện khi xuống nước bơi lội, bikini còn là trang phục chụp ảnh được các cô gái yêu thích. Người đẹp Ngọc Trinh phối bikini dáng quây cùng vòng cổ pha lê swarovski, vòng tay và hoa tai đồng điệu tạo dáng dưới nắng

ẢNH: INSTAGRAM NV

Khéo chọn bikini đi biển, nàng có mùa hè không thể quên- Ảnh 5.

Trong một bài đăng khác, Tóc Tiên tiếp tục khoe dáng với bộ bikini phối hai tông màu đỏ và đen. Điểm nhấn từ trang phục này là họa tiết chấm bi retro kết hợp viền bèo tăng thêm nét nữ tính và thu hút ánh nhìn

ẢNH: INSTAGRAM NV

Những cách phối bikini hai mảnh đậm chất thời trang

Bikini được mặc nhiều nhất trên bãi biển và hồ bơi. Tuy nhiên các cô gái thường mặc trang phục áo tắm ngay từ đầu hành trình du lịch và sử dụng các công thức phối đồ với khăn lụa, áo lưới, chân váy, quần jeans, jumpsuit ngắn... để thuận tiện trong suốt chuyến đi chơi.

Bí quyết để diện bikini hai mảnh đậm chất thời trang là nàng thật sự tự tin vào vóc dáng của bản thân. Chọn kiểu dáng áo tắm phù hợp với sở thích và thói quen khi xuống hồ bơi, tắm biển... Bên cạnh đó, nàng có thể thử áp dụng các bản phối bikini từ người nổi tiếng trong và ngoài nước.

Khéo chọn bikini đi biển, nàng có mùa hè không thể quên- Ảnh 6.

Nữ fashionista kết hợp bikini tam giác buộc dây cùng jumpsuit hai dây dáng ngắn, áo khoác, túi oversized, mũ lưỡi trai và vòng cổ hạt đá

ẢNH: INSTAGRAM MOLLY CHIANG

Khéo chọn bikini đi biển, nàng có mùa hè không thể quên- Ảnh 7.

Kết hợp chân váy xếp ly phối ren và áo tắm hai mảnh màu trắng, chân dài nổi tiếng Bella Hadid cho thấy hình ảnh đậm chất mộng mơ theo phong cách "nàng tiên cá" trendy

ẢNH: INSTAGRAM BELLA HADID

Khéo chọn bikini đi biển, nàng có mùa hè không thể quên- Ảnh 8.

Chân váy dệt kim và áo khoác thể thao được Gigi Hadid phối cùng bikini. Túi lưới, kính râm, hoa và vòng cổ kết từ vỏ sò giúp hoàn thiện bản phối đi biển sành điệu

ẢNH: INSTAGRAM GIGI HADID

Khéo chọn bikini đi biển, nàng có mùa hè không thể quên- Ảnh 9.

Quần jeans ống rộng, quần shorts denim kết hợp cùng bikini cho quý cô thỏa sức vui chơi trên bãi cát, tắm nắng hoặc tham gia các hoạt động thể thao dưới nước trong mùa hè

ẢNH: INSTAGRAM GIGI HADID

Bài viết khác

Tôn vòng eo thon gọn nhờ bộ đôi áo baby tee và quần ống rộng

Tôn vòng eo thon gọn nhờ bộ đôi áo baby tee và quần ống rộng

Váy loang màu tươi sáng dẫn dắt xu hướng thời trang resort 2026

Váy loang màu tươi sáng dẫn dắt xu hướng thời trang resort 2026

Túi da quai xích, lựa chọn thông minh của nàng sành điệu

Túi da quai xích, lựa chọn thông minh của nàng sành điệu

Áo sơ mi trắng, 'chìa khóa' biến hóa đa phong cách cho nàng hiện đại

Áo sơ mi trắng, 'chìa khóa' biến hóa đa phong cách cho nàng hiện đại

Làm chủ trang phục màu nâu cho ngày hè

Làm chủ trang phục màu nâu cho ngày hè

Hóa nàng thơ trong tích tắc cùng áo sơ mi ngắn tay bồng

Hóa nàng thơ trong tích tắc cùng áo sơ mi ngắn tay bồng

Chân váy trắng giúp nàng tỏa sáng ngày hè rực rỡ

Chân váy trắng giúp nàng tỏa sáng ngày hè rực rỡ

Xanh dương pastel, gam xanh trong trẻo tôn nét dịu dàng ngày nắng

Xanh dương pastel, gam xanh trong trẻo tôn nét dịu dàng ngày nắng

