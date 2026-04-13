Khéo chọn bikini đi biển, nàng có mùa hè không thể quên

Những ngày nghỉ dài sắp đến và ảnh diện bikini đi biển của các ngôi sao giải trí có thể mang đến cảm hứng để nàng làm mới tủ đồ đi biển hè này.

Vóc dáng săn chắc, quyến rũ của người đẹp Olesia Stefanko được tôn vinh qua thiết kế áo tắm liền thân màu cam có đường khoét hông cao. Bản phối tối giản nhất của trang phục áo tắm là kết hợp với mũ rộng vành, kính râm, dép bệt và một chiếc túi tote ẢNH: INSTAGRAM NV

Cảm hứng mùa hè từ ảnh diện bikini đi biển của sao Việt

Ninh Dương Lan Ngọc, Tóc Tiên, Ngọc Trinh... sớm gia nhập "đường đua" khoe ảnh diện bikini mùa hè qua các bài đăng trên mạng xã hội. Dàn người đẹp Việt ưa thích các gam màu nổi bật như đỏ, xanh dương, đen... kết hợp cùng họa tiết ca rô cổ điển.

Ninh Dương Lan Ngọc khoe dáng trên bãi cát trong bộ bikini hai mảnh họa tiết kẻ ca rô đỏ và những đường viền bèo trắng điệu đà. Thiết kế áo tắm hè mang đến hình ảnh retro lãng mạn khi phom dáng tối giản nhỏ gọn của bikini được chăm chút bằng các chi tiết tinh tế ẢNH: INSTAGRAM NV

Bikini hai mảnh được yêu thích nhất vẫn là kiểu áo hình tam giác và quần cạp cao, trong khi thiết kế bikini liền thân tiện lợi hơn khi sử dụng và còn có thể che nhược điểm tốt.

Ca sĩ Tóc Tiên chọn bikini hai mảnh màu xanh dương nổi bật giữa nắng, gió và tông màu vàng cát đặc trưng của núi đá ẢNH: INSTAGRAM NV

Không chỉ diện khi xuống nước bơi lội, bikini còn là trang phục chụp ảnh được các cô gái yêu thích. Người đẹp Ngọc Trinh phối bikini dáng quây cùng vòng cổ pha lê swarovski, vòng tay và hoa tai đồng điệu tạo dáng dưới nắng ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong một bài đăng khác, Tóc Tiên tiếp tục khoe dáng với bộ bikini phối hai tông màu đỏ và đen. Điểm nhấn từ trang phục này là họa tiết chấm bi retro kết hợp viền bèo tăng thêm nét nữ tính và thu hút ánh nhìn ẢNH: INSTAGRAM NV

Những cách phối bikini hai mảnh đậm chất thời trang

Bikini được mặc nhiều nhất trên bãi biển và hồ bơi. Tuy nhiên các cô gái thường mặc trang phục áo tắm ngay từ đầu hành trình du lịch và sử dụng các công thức phối đồ với khăn lụa, áo lưới, chân váy, quần jeans, jumpsuit ngắn... để thuận tiện trong suốt chuyến đi chơi.

Bí quyết để diện bikini hai mảnh đậm chất thời trang là nàng thật sự tự tin vào vóc dáng của bản thân. Chọn kiểu dáng áo tắm phù hợp với sở thích và thói quen khi xuống hồ bơi, tắm biển... Bên cạnh đó, nàng có thể thử áp dụng các bản phối bikini từ người nổi tiếng trong và ngoài nước.

Nữ fashionista kết hợp bikini tam giác buộc dây cùng jumpsuit hai dây dáng ngắn, áo khoác, túi oversized, mũ lưỡi trai và vòng cổ hạt đá ẢNH: INSTAGRAM MOLLY CHIANG



Kết hợp chân váy xếp ly phối ren và áo tắm hai mảnh màu trắng, chân dài nổi tiếng Bella Hadid cho thấy hình ảnh đậm chất mộng mơ theo phong cách "nàng tiên cá" trendy ẢNH: INSTAGRAM BELLA HADID



Chân váy dệt kim và áo khoác thể thao được Gigi Hadid phối cùng bikini. Túi lưới, kính râm, hoa và vòng cổ kết từ vỏ sò giúp hoàn thiện bản phối đi biển sành điệu ẢNH: INSTAGRAM GIGI HADID

