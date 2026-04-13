Khéo chọn bikini đi biển, nàng có mùa hè không thể quên

Bikini là trang phục áo tắm được thiết kế nhỏ gọn để tôn vóc dáng và người mặc có thể dễ dàng chuyển động khi ở dưới nước. Xu hướng bikini đi biển mùa hè 2026 ưu ái gam màu nổi bật, các lựa chọn cân bằng giữa bikini hai mảnh và bikini liền thân.
Những ngày nghỉ dài sắp đến và ảnh diện bikini đi biển của các ngôi sao giải trí có thể mang đến cảm hứng để nàng làm mới tủ đồ đi biển hè này.
Cảm hứng mùa hè từ ảnh diện bikini đi biển của sao Việt
Ninh Dương Lan Ngọc, Tóc Tiên, Ngọc Trinh... sớm gia nhập "đường đua" khoe ảnh diện bikini mùa hè qua các bài đăng trên mạng xã hội. Dàn người đẹp Việt ưa thích các gam màu nổi bật như đỏ, xanh dương, đen... kết hợp cùng họa tiết ca rô cổ điển.
Bikini hai mảnh được yêu thích nhất vẫn là kiểu áo hình tam giác và quần cạp cao, trong khi thiết kế bikini liền thân tiện lợi hơn khi sử dụng và còn có thể che nhược điểm tốt.
Những cách phối bikini hai mảnh đậm chất thời trang
Bikini được mặc nhiều nhất trên bãi biển và hồ bơi. Tuy nhiên các cô gái thường mặc trang phục áo tắm ngay từ đầu hành trình du lịch và sử dụng các công thức phối đồ với khăn lụa, áo lưới, chân váy, quần jeans, jumpsuit ngắn... để thuận tiện trong suốt chuyến đi chơi.
Bí quyết để diện bikini hai mảnh đậm chất thời trang là nàng thật sự tự tin vào vóc dáng của bản thân. Chọn kiểu dáng áo tắm phù hợp với sở thích và thói quen khi xuống hồ bơi, tắm biển... Bên cạnh đó, nàng có thể thử áp dụng các bản phối bikini từ người nổi tiếng trong và ngoài nước.