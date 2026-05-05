Thời trang 24/7

Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách

Trương Ngọc Anh
05/05/2026 12:00 GMT+7

Không chỉ giúp bảo vệ làn da dưới nắng hè, cardigan mỏng còn trở thành điểm nhấn tinh tế, giúp nàng hoàn thiện diện mạo nhẹ nhàng mà vẫn thời thượng.

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, một lớp áo mỏng nhẹ lại trở thành điểm nhấn đầy tinh tế giúp tổng thể trang phục trở nên dễ chịu hơn. Cardigan mỏng với đặc tính linh hoạt không chỉ hỗ trợ che nắng mà còn mang đến hiệu ứng thẩm mỹ mềm mại, giúp nàng giữ được vẻ ngoài thanh thoát mà vẫn hợp xu hướng hiện đại.

Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách - Ảnh 1.
Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách - Ảnh 2.

Gam trắng tinh khôi mở ra cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát, giúp nàng dễ dàng xây dựng tổng thể đơn sắc đầy tinh giản

ẢNH: @MINT_CHALIDA

Chất liệu dệt mỏng có độ rủ tự nhiên cùng hiệu ứng xuyên thấu nhẹ tạo nên vẻ ngoài bay bổng, không nặng nề. Khi phối cùng áo ôm bên trong và quần ống rộng, sự đối lập giữa phần trên gọn gàng và phần dưới phóng khoáng mang lại tỷ lệ cân đối, đồng thời tăng chiều sâu thị giác. Cardigan lúc này trở thành lớp kết nối giúp tiết chế sự táo bạo và hoàn thiện phong cách theo tinh thần tối giản

Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách - Ảnh 3.

Sắc vàng pastel dịu nhẹ mang lại cảm giác ấm áp, giúp làn da của nàng thêm phần rạng rỡ

ẢNH: @JIHEONNIBAEK

Thiết kế ôm nhẹ kết hợp vạt ngắn tạo hiệu ứng gọn gàng, trong khi chất liệu gân dọc giúp tổng thể thanh thoát hơn. Khi đi cùng áo cộc tay cùng tông và quần shorts, sự hài hòa về màu sắc tạo nên diện mạo trẻ trung, cân đối. Cardigan đóng vai trò lớp layer linh hoạt, có thể biến hóa giữa kín đáo và phóng khoáng, phản ánh rõ xu hướng balletcore ngọt ngào.

Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách - Ảnh 4.
Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách - Ảnh 5.

Một chút sắc hồng pastel đủ để tạo nên vẻ ngoài tươi mới mà vẫn giữ được nét nữ tính. Dáng lửng ôm vừa vặn giúp nàng tôn dáng hiệu quả, đồng thời kéo dài tỷ lệ cơ thể

ẢNH: @KHANHVYCCF

Chi tiết bèo nhẹ ở cổ tay và gấu áo mang lại điểm nhấn mềm mại, kết hợp cùng chất liệu mỏng nhẹ tạo cảm giác thoải mái. Khi phối cùng áo hai dây hoa nhí quần jeans ống rộng trắng, tổng thể trở nên trong trẻo, hài hòa. Cách kết hợp này thể hiện rõ tinh thần "nàng thơ" hiện đại, nơi cardigan trở thành điểm nhấn tinh tế cho phong cách nhẹ nhàng.

Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách - Ảnh 6.
Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách - Ảnh 7.

Sắc nâu lạc đà mang lại chiều sâu ấm áp, giúp tổng thể trang phục trở nên thanh lịch hơn

ẢNH: @THANAERNGNIN

Khi khoác ngoài lớp áo trắng, hiệu ứng layering được thể hiện qua các lớp màu nhẹ nhàng, tạo sự gọn gàng mà vẫn có điểm nhấn. Kết hợp cùng chân váy dài dáng xòe, diện mạo trở nên thướt tha và uyển chuyển. Giày Mary Jane cùng túi màu nổi tạo nên sự cân bằng giữa cổ điển và hiện đại, cho thấy cardigan không chỉ là lớp áo chống nắng mà còn góp phần định hình phong cách.

Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách - Ảnh 8.

Tông xám đậm mang lại cảm giác tinh tế, dễ dàng làm nền cho các món đồ bên trong nổi bật hơn. Thiết kế cổ chữ V sâu kết hợp dáng lửng giúp nàng tôn vóc dáng và tạo khoảng hở vừa phải, tăng nét gợi cảm một cách kín đáo

ẢNH: @BOYOUNG0212_OFFICIAL

Chất liệu dệt gân ôm nhẹ cùng tay áo dài qua bàn tay tạo hiệu ứng mềm mại đặc trưng. Khi đi cùng áo hai dây và quần denim, tổng thể đạt được sự cân bằng giữa quyến rũ và tối giản, phản ánh xu hướng layering hiện đại pha chút balletcore.

Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách - Ảnh 9.
Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách - Ảnh 10.

Chiếc áo họa tiết chấm bi trên nền xanh navy mang đến nét hoài cổ nhưng vẫn trẻ trung

ẢNH: @TONTAWAN

Phom áo ôm vừa vặn giúp nàng giữ được sự gọn gàng, trong khi chất liệu nhẹ tạo cảm giác thoải mái khi diện nhiều lớp. Khi kết hợp cùng váy kẻ ca rô, sự giao thoa họa tiết tạo nên hiệu ứng thị giác thú vị mà không gây rối mắt nhờ bảng màu trầm. Phụ kiện đi kèm giúp hoàn thiện phong cách preppy pha retro đang được ưa chuộng.

Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách - Ảnh 11.

Sọc ngang đen trắng mang lại điểm nhấn rõ nét, giúp cardigan trở thành trung tâm của tổng thể

ẢNH: BOW_MAYLADA

Thiết kế ôm nhẹ cùng cổ tròn tạo cảm giác chỉn chu, đồng thời có thể linh hoạt diện như áo độc lập. Khi kết hợp cùng quần jeans ống rộng, sự tương phản giữa phom dáng giúp nàng "hack dáng" hiệu quả và tạo vẻ ngoài năng động. 

Khi cardigan mỏng trở thành 'trợ thủ' chống nắng đầy phong cách - Ảnh 12.

Phụ kiện tối màu giữ sự hài hòa, góp phần hoàn thiện phong cách casual chic hiện đại

ẢNH: BOW_MAYLADA

Từ khả năng chống nắng nhẹ nhàng đến việc hoàn thiện tổng thể trang phục, cardigan mỏng giúp nàng linh hoạt biến hóa phong cách mà vẫn giữ được sự tinh tế. Chính sự giản đơn nhưng đa dụng đã khiến món đồ này trở thành lựa chọn lý tưởng, đồng hành cùng nàng trong những ngày nắng mà vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.

cardigan áo khoác pastel Họa tiết thời trang mùa hè

Váy xếp ly, khi nét điệu đà trở thành điểm nhấn cho vẻ ngoài cuốn hút

Áo sơ mi cánh dơi cho phong cách công sở thêm độc đáo

Denim on denim: Công thức phối đồ cá tính chưa bao giờ lỗi mốt

Tỏa sáng trong mọi buổi tiệc với những chiếc đầm đỏ

Diện cả bộ đồ màu trắng: công thức dạo phố sang chảnh, tinh tế

Áo blazer ca rô giúp nàng 'đốn tim' người đối diện

Gợi ý phối quần công sở đa kiểu dáng

Mặc gì ra biển? Những chiếc váy 'cam kết đánh thức' mùa hè của bạn

